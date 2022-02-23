Nathan Lee 'úp sọt' fan livestream bất ngờ, mỉa mai hai nhân vật bí ẩn là 'xấu xí và hạ đẳng'

Trong buổi livestream mới đây nhất của mình, Nathan Lee có giao lưu, trò chuyện với các fan của mình, đồng thời anh cũng tranh thủ "đá xéo" đến những nhân vật "xấu xí và hạ đẳng" đang làm trò lố gần đây trên Internet.

Showbiz Việt gần đây lại có dịp xôn xao khi xuất hiện cặp đôi mới, không ai hết đó chính là Angela Phương Trinh và Cao Thái Sơn. Những ngày qua, cặp đôi này thay phiên nhau làm người hâm mộ "ngụp lặng" trong các lần thả thính lẫn nhau của họ. Angela Phương Trinh và Cao Thái Sơn hiện đang cật lực 'thả thính' nhau trên MXH Bên cạnh những tin đồn không hay và các lời đồn thổi thiếu xác thực, nhân vật được nhắc đến nhiều nhất trong chuyện tình này ngoài Angela Phương Trinh và Cao Thái Sơn chính là Nathan Lee. Được biết, Nathan Lee từng có thời gian liên tục xảy ra những ồn ào không hay với nam ca sĩ họ Cao, sau khi cặp đôi này công khai hẹn hò thì Nathan Lee lại càng thường xuyên đá xéo nhiều hơn đến họ.

Trưa nay, ngày 23/2, Nathan Lee đã bất ngờ "đánh úp" fan của mình bằng một buổi livestream ngẫu hứng không thông báo trước. Nam ca sĩ tiết lộ, đêm hôm trước anh bị mất ngủ nặng, chỉ ngủ được có 3 - 4 tiếng rồi dậy tập thể dục nên hiện tại mắt rất đỏ và có quần thâm. Nathan Lee livestream bất ngờ vào trưa ngày 23/2 Trong buổi livestream, Nathan Lee có nhắc đến hai nhân vật giấu tên và cho rằng họ đang "diễn tuồng" với nhau chứ không phải là sự thật. Ngoài ra, khi được fan khen là đẹp trai hơn một người nào đó, anh đã cười lớn và trả lời rằng: “Chúng ta không cần nhắc tên những nhân vật xấu xí, hạ đẳng ở đây, bởi vì mình so thì người ta... Sao bằng mình được. Dù bị thường xuyên được fan nhắc trên mạng nhưng anh không nghĩ đến những nhân vật đang làm trò lố, những nhân vật đó không có trong tâm trí của anh."

Nhiều bình luận khen ngợi nhan sắc của Nathan Lee Khi được một người hâm mộ hỏi về vấn đề tình yêu, nam ca sĩ đã trả lời rằng hãy yêu nhau thật sự và đừng diễn trò lố hay diễn tuồng cho ai xem cả, là chính mình mới là tốt nhất. Không những vậy anh còn công khai chặn những người thường xuyên để lại những bình luận vô văn hóa trên trang cá nhân của anh và đề xuất viết một cuốn sách về cách ứng xử trên MXH. Ảnh: Internet, chụp màn hình

Nathan Lee 'dọa' bóc trần sự thật động trời, Cao Thái Sơn quyết chơi 'tất tay' để bảo vệ Angela Phương Trinh: 'Ai muốn phốt, anh hốt tất cả cho em' Sau khi công khai yêu đương, thậm chí là cầu hôn Angela Phương Trinh, Cao Thái Sơn nhận về vô số thị phi. Đáng chú ý nhất phải kể đến màn "nhắc khéo" từ Nathan Lee. Tuy nhiên có lẽ cặp đôi "mới nhú" của Showbiz Việt chẳng mấy bận tâm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nathan-lee-up-sot-fan-livestream-bat-ngo-mia-mai-hai-nhan-vat-bi-an-la-xau-xi-va-ha-dang-451745.html