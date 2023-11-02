Nam thần đình đám một thời từ bỏ showbiz cưới vợ đại gia hơn 15 tuổi, giờ sống bình yên, một lòng hướng Phật

Hậu trường 02/11/2023 10:55

Sau khi lấy vợ sinh con, nam siêu mẫu này gần như rút lui khỏi làng giải trí Việt để vun vén cho gia đình và hỗ trợ bà xã đại gia trong công việc.

Trương Nam Thành một thời là siêu mẫu đắt show, đạt nhiều giải thưởng ấn tượng như Giải vàng Ngôi sao người mẫu 2010, giải Siêu mẫu có thể hình đẹp nhất của Siêu mẫu 2010, Á vương 3 của Mr Manhunt International 2011

Với chiều cao trên 1m80 cùng gương mặt điển trai, nam tính, anh từng được đánh giá là một trong những nam thần của sàn catwalk và màn ảnh, có nhiều fan nữ mến mộ. Ngoài hoạt động với nghề mẫu, anh còn lấn sân sang diễn xuất trong nhiều bộ phim như Cảm hứng hoàn hảo, Bẫy cấp 3, Cha và con, Hiệp sĩ giữa đời thường, Kẻ gây hấn, Cung đường tội lỗi,

Nam thần đình đám một thời từ bỏ showbiz cưới vợ đại gia hơn 15 tuổi, giờ sống bình yên, một lòng hướng Phật - Ảnh 1
Với chiều cao trên 1m80 cùng gương mặt điển trai, nam tính, anh từng được đánh giá là một trong những nam thần của sàn catwalk và màn ảnh, có nhiều fan nữ mến mộ

Tuy nhiên, bẵng đi một thời gian, Trương Nam Thành bất ngờ không xuất hiện trên sàn catwalk và phim ảnh. Anh hoàn toàn sống kín tiếng và năm 26 tuổi, nam siêu mẫu bất ngờ công bố kết hôn với một doanh nhân giàu có tên Thu Huyền sinh năm 1976 (hơn anh 15 tuổi).

Sự khác biệt về tuổi tác giữa cặp đôi đã làm dấy lên vô số ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, anh từng cho biết cảm thấy hạnh phúc với chuyện tình yêu của mình: "Nếu được lựa chọn một lần nữa tôi vẫn sẽ lựa chọn người phụ nữ này, cô ấy là một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi".

Nam thần đình đám một thời từ bỏ showbiz cưới vợ đại gia hơn 15 tuổi, giờ sống bình yên, một lòng hướng Phật - Ảnh 2
Tuy nhiên, bẵng đi một thời gian, Trương Nam Thành bất ngờ không xuất hiện trên sàn catwalk và phim ảnh. Anh hoàn toàn sống kín tiếng và năm 26 tuổi, nam siêu mẫu bất ngờ công bố kết hôn với một doanh nhân giàu có tên Thu Huyền sinh năm 1976 (hơn anh 15 tuổi)

Năm 2018, nam người mẫu và bạn gái hơn tuổi chính thức về chung một nhà bất chấp dư luận. Trương Nam Thành và vợ tổ chức đám cưới khá kín tiếng. Khách mời chỉ bao gồm người thân và đồng nghiệp thân thiết, đảm bảo sự riêng tư.

Nam thần đình đám một thời từ bỏ showbiz cưới vợ đại gia hơn 15 tuổi, giờ sống bình yên, một lòng hướng Phật - Ảnh 3
Năm 2018, nam người mẫu và bạn gái hơn tuổi chính thức về chung một nhà bất chấp dư luận. Trương Nam Thành và vợ tổ chức đám cưới khá kín tiếng

Sau khi kết hôn, Trương Nam Thành gần như rút lui khỏi làng giải trí để vun vén cho gia đình và hỗ trợ bà xã trong công việc. Anh cũng chuyển hẳn từ TP.HCM ra Hà Nội sinh sống với vợ. Cuộc hôn nhân từng bị nhòm ngó và vướng tin đồn chồng trẻ sống dựa dẫm vợ đại gia. Nhưng lần hiếm hoi Trương Nam Thành lên tiếng bày tỏ không quan tâm đến thị phi và chuyện vợ chồng hỗ trợ nhau là bình thường. Đến tháng 8/2019, bà xã Thu Huyền sinh cho mỹ nam 9x 2 con trai đặt tên là Sóc và Tin.

Nam thần đình đám một thời từ bỏ showbiz cưới vợ đại gia hơn 15 tuổi, giờ sống bình yên, một lòng hướng Phật - Ảnh 4
Sau khi kết hôn, Trương Nam Thành gần như rút lui khỏi làng giải trí để vun vén cho gia đình và hỗ trợ bà xã trong công việc. Nam diễn viên bày tỏ không quan tâm đến thị phi và chuyện vợ chồng hỗ trợ nhau là bình thường

Khi gia đình có thêm thành viên mới, cuộc sống của Trương Nam Thành cũng có nhiều thay đổi. Lúc bà xã bận bịu việc kinh doanh, anh dành hầu hết thời gian để chăm sóc 2 con. Suốt 5 năm qua, tổ ấm của Thu Huyền và chồng trẻ vẫn êm ấm. Tuy nhiên cả hai rất ít khi chia sẻ hình ảnh chụp chung hay tâm sự về cuộc sống gia đình trên mạng xã hội. Chỉ những dịp sinh nhật, kỉ niệm ngày cưới, Trương Nam Thành và vợ đại gia mới đăng tải anh gần gũi kèm những lời ngọt ngào dành cho nhau.

Nam thần đình đám một thời từ bỏ showbiz cưới vợ đại gia hơn 15 tuổi, giờ sống bình yên, một lòng hướng Phật - Ảnh 5
Khi gia đình có thêm thành viên mới, cuộc sống của Trương Nam Thành cũng có nhiều thay đổi. Lúc bà xã bận bịu việc kinh doanh, anh dành hầu hết thời gian để chăm sóc 2 con

Ngoài cuộc sống gia đình, trên trang cá nhân, Trương Nam Thành thường xuyên hướng đến Phật pháp. Những năm gần đây, anh thường chia sẻ những chiêm nghiệm ý nghĩa về cuộc sống với mọi người. Nam người mẫu tâm sự anh có một niềm hoan hỷ là tìm hiểu và đọc tụng kinh Phật.

Nam thần đình đám một thời từ bỏ showbiz cưới vợ đại gia hơn 15 tuổi, giờ sống bình yên, một lòng hướng Phật - Ảnh 6
Ngoài cuộc sống gia đình, trên trang cá nhân, Trương Nam Thành thường xuyên hướng đến Phật pháp. Những năm gần đây, anh thường chia sẻ những chiêm nghiệm ý nghĩa về cuộc sống với mọi người

Á quân Bước nhảy Hoàn vũ 2012 hài lòng với lựa chọn của mình và biết cách cân đối mọi thứ để hạnh phúc. Sau khi cưới vợ sinh con, anh thấy mình trưởng thành, sống điềm đạm, vững chãi hơn trước.

Vợ đại gia hơn 15 tuổi của Trương Nam Thành: Tài giỏi, sống kín tiếng, nhan sắc mặn mà

Vợ đại gia hơn 15 tuổi của Trương Nam Thành: Tài giỏi, sống kín tiếng, nhan sắc mặn mà

Trương Nam Thành và vợ Thu Huyền ít khi chia sẻ hình ảnh hay cuộc sống gia đình lên mạng xã hội.

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