Nam tài tử nổi tiếng màn ảnh Việt 'mất cả hồn vía' khi gặp sự cố thang máy, rơi từ tầng 16 xuống

Dòng chia sẻ của Minh Luân đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng và khiến ai nấy cũng phải thót tim qua lời kể của anh.

Minh Luân không còn là nam diễn viên quá xa lạ với khán giả xem phim truyền hình Việt. Ngoài hoạt động diễn xuất, Minh Luân còn ăn khách khi đá sân qua ca hát. Anh sở hữu chất giọng ngọt ngào, trầm ấm nên đã ghi không ít ấn tượng với dòng nhạc trữ tình.

Minh Luân không còn là nam diễn viên quá xa lạ với khán giả xem phim truyền hình Việt - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Minh Luân bất ngờ chia sẻ về sự cố thang máy mà anh gặp phải khiến anh sợ hãi. Cụ thể, nam diễn viên viết: "Đang đi thang máy, cúp điện làm một vù rơi từ tầng 16 xuống tầng 14. Mất cả linh hồn!".

Minh Luân đăng tải bài viết chia sẻ về sự cố mà anh gặp phải trong lúc đi thang máy - Ảnh: Chụp màn hình

Dòng chia sẻ của Minh Luân đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng và khiến ai nấy cũng phải thót tim qua lời kể của anh. Thật may mắn, dù gặp sự cố ngoài ý muốn, nam diễn viên vẫn bình an và dần ổn định lại tình thần. Phía dưới bài viết, khán giả cũng để lại những bình luận hỏi thăm và bảy tỏ sự đồng cảm khi bản thân cũng từng rơi vào sự cố tương tự.

Thật may mắn, dù gặp sự cố ngoài ý muốn, nam diễn viên vẫn bình an và dần ổn định lại tình thần - Ảnh: Internet

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật với hàng trăm vai diễn lớn nhỏ, Minh Luân hiện tại có nhiều lối rẽ. Theo như nam diễn viên chia sẻ, anh có ý định ngưng tất cả các hoạt động nghệ thuật để chuyển qua kinh doanh vì môi trường showbiz quá nhiều xô bồ khiến anh mệt mỏi.

Giữa tin đồn rạn nứt tình cảm, thêm tình tiết khẳng định chắc nịch diễn viên Minh Luân và bạn gái đã 'toang'? Giữa tin đồn chia tay, Minh Luân và bạn gái giữ khoảng cách với nhau khi tham gia cùng một sự kiện. Liệu điều này là vô tình và có ẩn ý gì khác?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-tai-tu-noi-tieng-man-anh-viet-mat-ca-hon-via-khi-gap-su-co-thang-may-roi-tu-tang-16-xuong-527757.html