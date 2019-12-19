Trước đó, trên trang cá nhân, MC Phúc Nguyên đã viết dòng trạng thái cầu cứu mọi người. Theo chia sẻ, sau 1 năm điều trị thì khối u trong cơ thể đã di chuyển vào gan, phổi. Tuy nhiên, hiện anh không còn đủ điều kiện tài chính để điều trị theo phác đồ và mong được sự trợ giúp.

Hai ngày qua, nhiều sao Việt đã lên tiếng kêu gọi giúp đỡ cho một MC trẻ đang mắc bệnh nan y. Trên Facebook của mình, diễn viên Lê Dương Bảo Lâm , Hồng Tơ , Lan Vy... đã đăng tải bài viết về hoàn cảnh thiếu may mắn của MC Phúc Nguyên và kêu gọi sự giúp đỡ từ các mạnh thường quân giúp anh có tiền tiếp tục điều trị.

Phúc Nguyên viết: "Thưa mọi người! Xin hãy đọc hết nếu có chút gì đó nghĩ về tôi! Nay tôi viết những dòng này với tất cả những niềm hi vọng dù là nhỏ nhất. Trước đây tôi đã từng được mọi người, anh chị em giúp tôi điều trị khối u. Sau 1 năm điều trị với tinh thần lạc quan chấp nhận với nó nên cũng ổn. Nhưng hiện tại nó đã chuyển biến xấu và đang di chuyển vào gan phổi, hành tôi suốt 15 ngày nay như 1 cái xác sống.

Tài chính bây giờ tôi rất khó khăn, trong quá trình điều trị trước tôi đã xoay đủ hướng để theo phác đồ. 1 tháng tôi phải chi gần 50 triệu để lắp hết tất cả. Tháng nào không đủ thì vay nóng bên ngoài. Kỳ phác đồ nay tôi thật sự quá đuối, không còn khả năng. Nhưng tôi phải sống để trả ơn cho những ai đã giúp tôi. Vì vậy tôi viết status này, anh chị em nào, ai có lòng giúp tôi bao nhiêu, tôi cũng xin mang ơn để tôi được tiếp tục chữa trị. Để tôi được sống tiếp và mang cái ơn của mọi người".