Nam Cường không khỏi bồi hồi khi nhắc tên bà xã Trường Giang: “Trước ngày quay MV “Lời hứa”, Nhã Phương bị tai nạn trầy hết tay chân đi không nổi. Nhưng mà thương lắm, Nhã Phương vẫn ráng tới quay cho mình. Bé Phương từ xưa đến giờ cực kỳ dễ thương luôn.”

Nhắc tới Nam Cường, khán giả nhớ ngay đến chàng ca sĩ - diễn viên tài năng sở hữu vẻ ngoài như đôi mươi dù đã U40. Hiện tại, nam nghệ sĩ đã yên bề gia thất, ít hoạt động sôi nổi nhưng vẫn luôn có chỗ đứng nhất định trong showbiz và có lượng đông đảo khán giả ủng hộ. Nam Cường là người kín tiếng, nên Chuyến Xe Thời Gian là lần hiếm hoi nam ca sĩ tiết lộ về con đường nghệ thuật đầy khó khăn trước khi nổi tiếng. Vốn đam mê ca hát từ nhỏ lại nhận được sự ủng hộ của gia đình, Nam Cường từ năm 3 tuổi đã có thể tự tin nghêu ngao hát trước mặt nhiều “khán giả”. Nhưng đến năm cấp 2 nam ca sĩ bất ngờ trở nên rụt rè, tự ti, không dám thể hiện giọng hát khiến cả nhà tá hỏa, tìm cách đưa anh tham gia các cuộc thi văn nghệ để dạn dĩ hơn. Từ đó, Nam Cường lấy lại tự tin và hoạt động nghệ thuật sôi nổi ở những năm cấp 3.

Có người nói với quản lý Nam Cường: 'Nghĩ sao hết người làm đi làm quản lý cho Nam Cường. Nam Cường không có nổi được đâu' Năm 2003, khi vừa tốt nghiệp 12, Nam Cường đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp ca hát khi giành giải Nhất cuộc thi “Yo! Cùng ước mơ xanh” cùng Tóc Tiên, Minh Thư, Viết Thanh. Chia sẻ kỷ niệm vui những ngày đầu đi thi, nam ca sĩ hài hước cho biết: “Hồi đó mê anh Đan Trường nên để tóc hai mái đi chụp hình để thi, ai ngờ đậu. Từ đó, mình nghĩ chắc là “tóc may” nên để luôn. Mọi người cũng ấn tượng về Nam Cường là từ mái tóc này.” Sau chiến thắng tại cuộc thi, nam ca sĩ đã nhận về không ít lời đàm tiếu, coi thường vì suốt 5 năm không có được sản phẩm nổi bật. Trong khi đó Tóc Tiên, Minh Thư, Viết Thanh đều được nhiều người biết đến, dần có tên tuổi trong showbiz. Nam Cường tâm tình, thời điểm đang chuẩn bị ra mắt “Bay giữa ngân hà”, anh đã rất sốc và đau buồn khi có người đến nói với quản lý của anh: “Nghĩ sao hết người làm đi làm quản lý cho Nam Cường. Nam Cường không có nổi được đâu”. Các tòa soạn báo từ chối nghe thử bài hát của nam ca sĩ còn còn tuyên bố “Bay giữa ngân hà” sẽ không bao giờ “hot” được.

Sau những tổn thương đó, giọng ca gốc Đà Nẵng càng có thêm động lực phấn đấu. Kết quả, anh trở thành cái tên được săn đón hàng đầu sau sự thành công của “Bay giữa ngân hà”. “Đi đường mà nghe mọi người mở bài của mình thì trời ơi nó ‘sướng’ vì mình biết là mình nổi rồi. ‘Bay giữa ngân hà’ coi như thành bài hát quốc dân luôn nha. Nhiều khán giả tới bây giờ vẫn nói bài này là bài kết nối, yêu hay giận đều gửi bài này, có cặp đôi cưới nhau cũng từ bài hát này luôn. Thực sự phải cảm ơn những sự tổn thương mới có Nam Cường ngày hôm nay” - nam ca sĩ tự hào nhắc lại. Nam Cường cho biết những ngày đầu sự nghiệp vẫn luôn nhận nhiều tin đồn ác ý về giới tính, đạo nhái,... nhưng bản thân vẫn luôn giữ vững lập trường Thừa thắng xông lên, Nam Cường cho ra mắt loạt album và được công chúng đón nhận tích cực, giúp anh trở thành một trong những giọng ca được khán giả yêu thích nhất. Nam ca sĩ cho biết rất may mắn khi được hợp tác với nhiều “bóng hồng” của showbiz như Nhã Phương, Diệp Bảo Ngọc,.. trong các MV đầu tay. Nam Cường không khỏi bồi hồi khi nhắc tên bà xã Trường Giang: “Trước ngày quay MV “Lời hứa”, Nhã Phương bị tai nạn trầy hết tay chân đi không nổi. Nhưng mà thương lắm, Nhã Phương vẫn ráng tới quay cho mình. Bé Phương từ xưa đến giờ cực kỳ dễ thương luôn.” Nam Cường cho biết, trong MV Lời hứa, Nhã Phương bị tai nạn trầy hết tay chân đi không nổi, 'nhưng mà thương lắm, Nhã Phương vẫn ráng tới quay cho mình' Chia sẻ thêm tại Chuyến Xe Thời Gian, Nam Cường cho biết những ngày đầu sự nghiệp vẫn luôn nhận nhiều tin đồn ác ý về giới tính, đạo nhái,... nhưng bản thân vẫn luôn giữ vững lập trường mặc kệ thị phi để tập trung cho sự nghiệp. Nam Cường là một trong những ca sĩ không scandal trong suốt hơn 17 năm hoạt động nghệ thuật. Đến thời điểm hiện tại, nam ca sĩ ngoài dành thời gian chăm lo cho gia đình nhỏ còn đi học thêm Đạo diễn Điện ảnh tại Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh, và đã có những sản phẩm tự sản xuất đầu tiên.

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