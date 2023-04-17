Mới đây, Múi Xù mới đây đã đăng tải đoạn clip ngắn trên trang cá nhân và thu vô số sự quan tâm của cộng đồng mạng. Cụ thể ở đoạn clip, cô cho biết con gái đã được 2kg sau 1 tháng và đang cảm thấy hạnh phúc.

Múi Xù chính thức hạ sinh con gái đầu lòng mới đây đã 1 tháng. Trên trang cá nhân, cô nàng thường xuyên cập nhật các hình ảnh về cô con gái nhỏ, có thể thấy Mật Ong 'trộm vía' đã lớn lên từng ngày một cách khỏe mạnh. Múi Xù chia sẻ rằng con gái của mình được bác sĩ chẩn đoán là suy dinh dưỡng, ngay thời điểm đó cô cảm thấy rất buồn lòng và stress trong thời gian dài. Mật Ong 'trộm vía' đã lớn lên từng ngày một cách khỏe mạnh - Ảnh: FBNV Rất may khi sinh bé cũng đạt chuẩn cân nặng là 3,2kg. Dù không có sữa và bắt buộc phải nuôi con bằng sữa công thức nhưng thật hạnh phúc khi cô con gái Mật Ong đã tăng được 2 kg sau 1 tháng. Cô cảm động chia sẻ: “Tâm lý chung của tất cả những ai làm mẹ là luôn muốn con mình được khỏe mạnh hoặc mập mạp đúng không cả nhà, con mình mà ốm yếu chút xíu, ọc sữa là mình bị stress lắm. Hồi lúc mà Mật Ong được 26 tuần thì bác sĩ cũng chẩn đoán là em bé bị suy dinh dưỡng, lúc mà nghe tin đó thực sự em buồn lắm luôn. Nên thực sự phần nào em cũng hiểu được tâm lý của chị em mình, trộm vía Mật Ong lên được 2 kí nên em mừng quá trời”.

Cô hạnh phúc khi cô con gái Mật Ong đã tăng được 2 kg sau 1 tháng - Ảnh: FBNV Bên cạnh đó, Múi Xù tự tay in hình đôi chân nhỏ nhắn của con để làm kỉ niệm đánh dấu cột mốc 1 tháng của con gái. Cô nàng cũng nhẹ nhàng tâm sự: “Em ở bên đây nuôi con một mình không có chồng bên cạnh thì cũng tủi thân lắm, em cũng có bị trầm cảm sau sinh nữa đó, nhưng mà em suy nghĩ như thế này nè: “Cuộc sống này nó ngắn ngủi lắm, tụi nhỏ này lớn cực kì nhanh luôn, nên là đôi khi á chị em mình suy nghĩ thoáng một chút, sống chậm lại 1 chút, mình cứ tha hồ tận hưởng cảm giác như bây giờ, cảm giác được làm mẹ hay tận hưởng cảm giác được ở cạnh con nè. Vì đôi khi á công việc thì có thể kiếm lại được, tiền có thể kiếm lại được, nhưng mà đôi khi á, tụi nhỏ nó lớn rồi thì cái kỉ niệm đó sẽ không thể nào có lại được”. Múi Xù nhắn nhủ với các chị em đang trong giai đoạn bỉm sữa như mình hãy cố gắng vượt qua. Nhiều mẹ bỉm cũng dành nhiều lời khen tấm tắc dành lời khen cho bà mẹ trẻ vì chăm sóc cô bé vô cùng chu đáo.

Nhiều mẹ bỉm cũng dành nhiều lời khen tấm tắc dành lời khen cho bà mẹ trẻ vì chăm sóc cô bé vô cùng chu đáo - Ảnh: FBNV Múi Xù nhắn nhủ với các chị em đang trong giai đoạn bỉm sữa như mình hãy cố gắng vượt qua - Ảnh: Internet Nhiều người cũng thắc mắc tại sao không thấy Bi Bảo bên cạnh Múi Xù. Cô từng tiết lộ, vì một vài lí do cá nhân mà hiện tại anh không thể qua Mỹ để chăm sóc 2 mẹ con, đồng thời cô cũng đang hoàn tất thủ tục giấy tờ để sớm về Việt Nam đoàn tụ cùng chồng. Cô đang hoàn tất thủ tục giấy tờ để sớm về Việt Nam đoàn tụ cùng chồng - Ảnh: FBNV Múi Xù được nhiều người biết đến qua chuyện tình yêu đồng giới đáng ngưỡng mộ với Bi Bảo. Cả 2 đã có một bé gái, được biết em bé Mật Ong chào đời bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Múi Xù được nhiều người biết đến qua chuyện tình yêu đồng giới đáng ngưỡng mộ với Bi Bảo - Ảnh: FBNV

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