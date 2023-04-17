Do chứng giãn tĩnh mạch, thoái hóa khớp, phải dùng gậy khi di chuyển, ông nói hầu như không ra khỏi nhà, chỉ làm bạn với tivi và điện thoại. Ông cũng mắc nhiều bệnh nền như cao huyết áp, tràn dịch màn phổi, hở van tim.

Nghệ sĩ Hoàng Linh được khán giả ưu ái gọi là "kép đẹp" của đoàn Kim Cương một thời. Ở tuổi U80, cuộc sống của nam nghệ sĩ đầy chật vật, sống cô độc trong cảnh bệnh tật. Hiện tại, nam nghệ sĩ sống trong ngôi nhà lợp tôn vỏn vẹn 15 m2 ở con hẻm quận Bình Thạnh. Căn nhà lợp tôn và được giảm nhiệt nhờ những tấm bìa carton, nylon. Dù vậy thì theo như lời chia sẻ của nghệ sĩ Hoàng Linh rằng "căn nhà này nóng như lò bánh mì".

Hàng ngày, nghệ sĩ Hoàng Linh vẫn phải uống thuốc. Nhờ cái thẻ bảo hiểm y tế mà mạnh thường quân cho nên cứ hết thuốc là ông lại chống gậy vào viện "xin". Dù nhiều bệnh, đi lại khó khăn nhưng trí nhớ của nghệ sĩ Hoàng Linh vẫn rất minh mẫn, giọng nói sang sảng. Thậm chí, ông còn nhớ cả những vở tuồng kinh điển năm xưa mà mình từng thủ diễn.

Đầu tháng 4 vừa, nhóm Ngũ Long du kí gồm nghệ sĩ Phi Phụng, Phương Dung đã có chuyến ghé thăm và tặng quà cho ông. Nghệ sĩ Hoàng Linh ccó chia sẻ thêm về cuộc sống của mình: "Tôi ở nhờ của người ta thôi. Điện nước mình lo, tiền nhà, người ta không lấy. Tiền sinh hoạt hàng ngày hầu hết đều do các mạnh thường quân cho. Nói chung, mình có gì ăn nấy. Quan trọng nhất là có gạo nấu cơm. Nếu có tiền thì đi ra ngoài ăn cơm dĩa".

Hàng ngày, nghệ sĩ Hoàng Linh vẫn phải uống thuốc. Nhờ cái thẻ bảo hiểm y tế mà mạnh thường quân cho nên cứ hết thuốc là ông lại chống gậy vào viện "xin" - Ảnh: Internet

Nhớ lại một thời hoàng kim, dù tên tuổi không quá đình đám nhưng Hoàng Linh đã từng lăn lộn diễn cải lương khắp các rạp hát lớn nhỏ ở Sài Gòn và tỉnh miền Tây. Cha của Hoàng Linh là thầy đờn Chín Trích. Từ nhỏ, ông đã được tiếp xúc với bộ môn tuồng cổ khi theo cha đi diễn ở các đình, chùa.

Năm 1980, ông được NSND Kim Cương mời về đoàn của bà và tham gia đóng vai trung úy Cường vở "Nhân danh công lý". Thành công của vở diễn giúp nam nghệ sĩ trở thành kép đẹp, kép chính của đoàn. Nghệ sĩ Hoàng Linh cũng từng tham gia nhiều vở có các người đẹp lừng lẫy một thời như Huỳnh Thanh Trà, Thẩm Thúy Hằng... đóng. Ông từng vào vai Chu Phác Viên (Lôi Vũ), Tâm (Vực thẳm chiều cao), Vũ Hoàng (Lá sầu riêng).

Nhớ lại một thời hoàng kim, dù tên tuổi không quá đình đám nhưng Hoàng Linh đã từng lăn lộn diễn cải lương khắp các rạp hát lớn nhỏ ở Sài Gòn và tỉnh miền Tây - Ảnh: Internet

Nghệ sĩ Hoàng Linh cũng từng có vợ con nhưng không giữ được hôn nhân vì mải đi diễn, khong lo chu toàn cho gia đình. Ông có 3 người con. Người con đầu đã qua đời, hai người còn lại đang định cư tại nước ngoài. Theo nam nghệ sĩ tâm sự: "Tôi không buồn khi các con không hỗ trợ chăm sóc cha vì trước đây tôi là người có lỗi".

Ở tuổi xế chiều, cuộc sống khó khăn, bệnh tật, neo đơn nhưng nghệ sĩ Hoàng Linh không buồn giận khi các con chẳng đoái hoài. Ông bảo, vì ông không phải là người cha tốt, ông có lỗi với các con nên không dám mong con cái báo hiếu.