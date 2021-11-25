Một xã ở Quảng Bình đã hoàn tất thống kê hoạt động cứu trợ lũ lụt của đoàn ca sĩ Thủy Tiên

Hậu trường 25/11/2021 09:03

Dù không trực tiếp phát tiền nhưng xã Cảnh Hóa ở Quảng Bình có thống kê danh sách các hộ dân chịu thiệt hại.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, chiều 24/11, bà Nguyễn Thị Tĩnh - Chủ tịch UBND xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, địa phương đã hoàn thành công tác rà soát, xác nhận cũng như gửi toàn bộ nội dung mà Bộ Công an yêu cầu liên quan đến hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên. Theo bà Tĩnh, đoàn của ca sĩ Thủy Tiên đến xã Cảnh Hóa vào ngày 28/10/2020.

Tại đây, 699 hộ dân thuộc 6 thôn đã nhận hỗ trợ từ đoàn của ca sĩ Thủy Tiên với tổng số tiền hơn 4,1 tỷ đồng (mỗi hộ 6 triệu đồng) và được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) xã Cảnh Hóa xác nhận bằng văn bản.

Dù không trực tiếp phát tiền, xã Cảnh Hóa ở Quảng Bình có thống kê danh sách các hộ dân chịu thiệt hại, cũng như tổng số tiền mà đoàn của ca sĩ Thủy Tiên đã hỗ trợ trên địa bàn.

Theo thông tin của Dân Trí, liên quan đến việc rà soát hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên theo yêu cầu của Bộ Công an, bà Hoàng Thúy Ngàn - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Cảnh Hóa cho biết, đơn vị đã lập danh sách đầy đủ của các hộ dân đã nhận tiền hỗ trợ và gửi cho cơ quan điều tra theo yêu cầu.

Một xã ở Quảng Bình đã hoàn tất thống kê hoạt động cứu trợ lũ lụt của đoàn ca sĩ Thủy Tiên - Ảnh 1
Lũ lụt xảy ra tại xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch vào năm 2020 - Ảnh: Dân Trí

Tại huyện Lệ Thủy hiện vẫn chưa thể thực hiện đầy đủ việc rà soát, thống kê hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên theo yêu cầu của Bộ Công an và đã có báo cáo với Bộ Công an về những khó khăn trong công tác rà soát, thống kê số tiền mà đoàn của ca sĩ Thủy Tiên đã hỗ trợ người dân địa phương.

Theo ông Đặng Đại Tình - Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy, vào tháng 10/2020, đoàn của ca sĩ Thủy Tiên trực tiếp về các xã chịu ảnh hưởng của lũ lụt để hỗ trợ người dân, tuy nhiên không thông qua UBND huyện Lệ Thủy. Huyện chỉ cử cán bộ dẫn đường, hỗ trợ chứ không nắm hay thống kê chính xác về số lượng người được hỗ trợ cũng như số tiền cụ thể.

Được biết thời điểm nói trên, đoàn của ca sĩ Thủy Tiên đã về hỗ trợ người dân của 7 xã thuộc huyện Lệ Thủy, gồm: Sơn Thủy, Hồng Thủy, An Thủy, Thanh Thủy, Lộc Thủy, Hồng Thủy và Liên Thủy.

Nhiều xã của huyện Lệ Thủy chỉ phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ đoàn từ thiện kêu gọi bà con và nắm sơ bộ về số liệu người dân được nhận tiền chứ không có bất cứ một giấy tờ, số liệu cụ thể nào.

Trước đó, lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình cũng cho biết, khi ca sĩ Thủy Tiên đến cứu trợ nhưng không liên lạc và làm việc với MTTQVN tỉnh Quảng Bình mà trực tiếp liên lạc, làm việc với các địa phương trong tỉnh rồi đến trao tận tay cho người dân, vậy nên tiền hỗ trợ cụ thể bao nhiêu đơn vị không có số liệu cập nhật và nắm rõ.

Một địa phương ở Quảng Trị lên tiếng về việc từ thiện của Thuỷ Tiên

Một địa phương ở Quảng Trị lên tiếng về việc từ thiện của Thuỷ Tiên

Ca sĩ Thủy Tiên phát tiền từ thiện không đồng nhất, người 500 nghìn đồng, người 1 triệu, 2 triệu…, nhưng chưa được thống kê.

Xem thêm
Từ khóa:   Công Vinh - Thuỷ Tiên Thuỷ Tiên Thuỷ Tiên làm từ thiện

TIN MỚI NHẤT

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 36 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 1 giờ 6 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 2 giờ 6 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 3 giờ 6 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 4 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 6 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 6 giờ 36 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 7 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?