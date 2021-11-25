Một xã ở Quảng Bình đã hoàn tất thống kê hoạt động cứu trợ lũ lụt của đoàn ca sĩ Thủy Tiên

Tại đây, 699 hộ dân thuộc 6 thôn đã nhận hỗ trợ từ đoàn của ca sĩ Thủy Tiên với tổng số tiền hơn 4,1 tỷ đồng (mỗi hộ 6 triệu đồng) và được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) xã Cảnh Hóa xác nhận bằng văn bản.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, chiều 24/11, bà Nguyễn Thị Tĩnh - Chủ tịch UBND xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, địa phương đã hoàn thành công tác rà soát, xác nhận cũng như gửi toàn bộ nội dung mà Bộ Công an yêu cầu liên quan đến hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên. Theo bà Tĩnh, đoàn của ca sĩ Thủy Tiên đến xã Cảnh Hóa vào ngày 28/10/2020.

Theo thông tin của Dân Trí, liên quan đến việc rà soát hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên theo yêu cầu của Bộ Công an, bà Hoàng Thúy Ngàn - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Cảnh Hóa cho biết, đơn vị đã lập danh sách đầy đủ của các hộ dân đã nhận tiền hỗ trợ và gửi cho cơ quan điều tra theo yêu cầu.

Dù không trực tiếp phát tiền, xã Cảnh Hóa ở Quảng Bình có thống kê danh sách các hộ dân chịu thiệt hại, cũng như tổng số tiền mà đoàn của ca sĩ Thủy Tiên đã hỗ trợ trên địa bàn.

Lũ lụt xảy ra tại xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch vào năm 2020 - Ảnh: Dân Trí

Tại huyện Lệ Thủy hiện vẫn chưa thể thực hiện đầy đủ việc rà soát, thống kê hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên theo yêu cầu của Bộ Công an và đã có báo cáo với Bộ Công an về những khó khăn trong công tác rà soát, thống kê số tiền mà đoàn của ca sĩ Thủy Tiên đã hỗ trợ người dân địa phương.

Theo ông Đặng Đại Tình - Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy, vào tháng 10/2020, đoàn của ca sĩ Thủy Tiên trực tiếp về các xã chịu ảnh hưởng của lũ lụt để hỗ trợ người dân, tuy nhiên không thông qua UBND huyện Lệ Thủy. Huyện chỉ cử cán bộ dẫn đường, hỗ trợ chứ không nắm hay thống kê chính xác về số lượng người được hỗ trợ cũng như số tiền cụ thể.

Được biết thời điểm nói trên, đoàn của ca sĩ Thủy Tiên đã về hỗ trợ người dân của 7 xã thuộc huyện Lệ Thủy, gồm: Sơn Thủy, Hồng Thủy, An Thủy, Thanh Thủy, Lộc Thủy, Hồng Thủy và Liên Thủy.

Nhiều xã của huyện Lệ Thủy chỉ phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ đoàn từ thiện kêu gọi bà con và nắm sơ bộ về số liệu người dân được nhận tiền chứ không có bất cứ một giấy tờ, số liệu cụ thể nào.

Trước đó, lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình cũng cho biết, khi ca sĩ Thủy Tiên đến cứu trợ nhưng không liên lạc và làm việc với MTTQVN tỉnh Quảng Bình mà trực tiếp liên lạc, làm việc với các địa phương trong tỉnh rồi đến trao tận tay cho người dân, vậy nên tiền hỗ trợ cụ thể bao nhiêu đơn vị không có số liệu cập nhật và nắm rõ.