Một bí mật 'điều kiện' mà cố NS Phi Nhung đặt ra với Hồ Văn Cường bất ngờ được tiết lộ

Những ồn ào liên quan đến tiền cát xê của Hồ Văn Cường hiện tại vẫn được nhiều người quan tâm.

Một bài viết gần đây của một người chuyên tổ chức sự kiện cho các nghệ sĩ Việt tại Úc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của netizen khi nhắc đến cố NS Phi Nhung và Hồ Văn Cường. Theo đó, người này cho biết trong một chương trình cố NS Phi Nhung được khán giả mong muốn xuất hiện. Khi liên lạc với quản lý của giọng ca "Bông điên điển", người này có biết mình nhận được một "lời đề nghị" như sau: "Nếu muốn Phi Nhung góp mặt trong lần này thì anh cố gắng thu xếp cho thêm con nuôi của Phi Nhung đi kèm nhé".

Bài viết của người chuyên tổ chức sự kiện cho NS Việt tại Úc. Đồng thời, người này cũng tiết lộ chuyện cát xê phía BTC không chi trả cho Hồ Văn Cường mà chỉ sắp xếp khoản phí Visa và vé máy bay mà thôi. Bởi vì cố NS Phi Nhung mong muốn con nuôi được cọ sát trên sân khấu. Thời điểm sự kiện này diễn ra cũng là lúc Hồ Văn Cường vừa nhận giải Quán quân Vietnam Idol Kids 2016. Sau khi chuyến lưu diễn đó kết thúc, Hồ Văn Cường vẫn tham gia 1-2 show tại Úc nhưng vẫn kèm "điều kiện": "Đi diễn miễn phí chỉ lo về vé máy bay và Visa". Người này đăng tải bài viết với mục đích muốn mọi người hiểu rõ hơn về cát xê mà Hồ Văn Cường nhận được khi lưu diễn nước ngoài.

"Thông thường nghệ sĩ chuyên nghiệp hoàn toàn không làm việc trực tiếp với nhà tổ chức về cát xê cũng như nhận tiền cát xê. Vì sao???? Vì nghệ sĩ không thể đôi co, trả giá bớt một thêm hai với nhà tổ chức. Nhiệm vụ của nghệ sĩ là gì??? Họ chỉ biết khi lên sân khấu là cống hiến hết mình với khán giả. Bởi vậy ai đó đang lên tiếng nói Phi Nhung đã giữ tiền của Hồ Văn Cường là một sự VU KHỐNG, THIẾU HIỂU BIẾT. Hơn nữa, đừng nói những điều không phải với người đã khuất, nghiệp này trả hoài không thể hết được đâu", trích từ bài viết. Chưa hết, người này còn nhắn nhủ đến Hồ Văn Cường: "Chú vẫn không thể nào hiểu được vì sao con im lặng để nhìn thấy sự chà đạp của người khác với một người con đã từng gọi là mẹ. Mà hơn thế nữa là người con gọi là mẹ lại không còn nữa!!!! Hay con cố tình im lặng cho một dấu chấm hết, một sự kết thúc!!! Con nghĩ xem những người đồng nghiệp với con họ nghĩ gì về con sau này, nếu con tiếp tục làm nghề... Với sự im lặng của con thì cũng là dấu chấm hết cho sự liên hệ giữa con và chú!!!". Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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