Chuyện 'lạ' trong lễ cúng cố NS Phi Nhung tại Mỹ, ai nghe cũng xúc động!

Hậu trường 07/10/2021 11:54

Câu chuyện được một người bạn của cố nghệ sĩ Phi Nhung kể lại khi anh đang có mặt tại lễ cúng tại Mỹ.

Đã hơn một tuần kể từ khi ca sĩ Phi Nhung qua đời vì dịch Covid-19. Điều này vẫn khiến cho đông đảo khán giả, bạn bè và người thân của cố nghệ sĩ tin được. Dù vậy, mọi người vẫn nén nước mắt vào trong để lo liệu cho giọng ca "Bông điên điển" an nghỉ. Mới đây, một câu chuyện được kể lại bởi chuyên gia makeup Nhật Bình - một người bạn thân của của cố NS Phi Nhung khiến nhiều người xúc động.

Chuyện 'lạ' trong lễ cúng cố NS Phi Nhung tại Mỹ, ai nghe cũng xúc động! - Ảnh 1

''Mẹ Phi Nhung đang ở bên cạnh Wendy Pham và cả nhà mình rồi nè. Linh thiêng lắm. Thương'', chuyên gia makeup Nhật Bình đăng tải trên trang cá nhân.

Chuyện 'lạ' trong lễ cúng cố NS Phi Nhung tại Mỹ, ai nghe cũng xúc động! - Ảnh 2
Bài viết của chuyên gia makeup Nhật Bình nhận được nhiều sự quan tâm. 

Cụ thể, trong clip được ghi lại bàn cúng của cố NS Phi Nhung, một chiếc muỗng đang được đặt lên bát bỗng dưng rơi xuống mà không có bất kỳ tác động nào. Sau đó, một chú bươm bướm nhỏ cũng xuất hiện. Hai chi tiết này đã được nhiều người cho rằng giọng ca "Dù anh nghèo" vẫn luôn ở bên cạnh con gái Wendy.

Chuyện 'lạ' trong lễ cúng cố NS Phi Nhung tại Mỹ, ai nghe cũng xúc động! - Ảnh 3
Chuyện 'lạ' trong lễ cúng cố NS Phi Nhung tại Mỹ, ai nghe cũng xúc động! - Ảnh 4

Chia sẻ của makeup Nhật Bình được đông đảo khán giả quan tâm và ai ai cũng cảm thấy xúc động khi những hình ảnh nói trên được đăng tải.

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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