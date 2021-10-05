Xót xa khoảnh khắc Hồ Văn Cường vui cười cùng mẹ nuôi Phi Nhung, giờ đây chỉ còn là ký ức!

Hậu trường 05/10/2021 05:30

Dù đã đi xa mãi mãi nhưng chắc chắn Hồ Văn Cường sẽ luôn nhớ hình bóng của mẹ Phi Nhung lúc sinh thời.

Nhiều ngày qua, thông tin nữ ca sĩ Phi Nhung đã qua đời sau hơn 1 tháng chống chọi với Covid-19 khiến ai cũng vô cùng đau xót. Dịch bệnh đã quá tàn độc khi cướp đi người mẹ của 23 người con nuôi và cả cô con gái ruột Wendy. Trong đó, Hồ Văn Cường - con nuôi của cố nghệ sĩ Phi Nhung được nhiều người quan tâm hơn cả trong thời gian vừa qua.

Xót xa khoảnh khắc Hồ Văn Cường vui cười cùng mẹ nuôi Phi Nhung, giờ đây chỉ còn là ký ức! - Ảnh 1
 Hồ Văn Cường là một trong 23 con nuôi thường xuyên bên cạnh mẹ nuôi Phi Nhung.

Mới đây, netizen bất ngờ "đào lại" những khoảnh khắc Hồ Văn Cường cùng mẹ nuôi Phi Nhung cười đùa vui vẻ. Giọng ca "Bông điên điển" dường như không còn là một nữ ca sĩ nổi tiếng bên các con, cô thoải mái chơi đùa đầy gần gũi và hết mình. 

Xót xa khoảnh khắc Hồ Văn Cường vui cười cùng mẹ nuôi Phi Nhung, giờ đây chỉ còn là ký ức! - Ảnh 2
Xót xa khoảnh khắc Hồ Văn Cường vui cười cùng mẹ nuôi Phi Nhung, giờ đây chỉ còn là ký ức! - Ảnh 3
 Khoảnh khắc vui vẻ của Hồ Văn Cường và cố nghệ sĩ Phi Nhung.

Trong video, Hồ Văn Cường vô tư trêu mẹ khiến khán giả nhìn lại không khỏi xót xa. Cũng chính sự hòa nhã, thân thiện của cố nghệ sĩ Phi Nhung đã giúp cô nhận được nhiều tình yêu thương của khán giả.

Xót xa khoảnh khắc Hồ Văn Cường vui cười cùng mẹ nuôi Phi Nhung, giờ đây chỉ còn là ký ức! - Ảnh 4

Giờ đây, khi xem lại những khoảnh khắc này, netizen không khỏi cay mắt vì chắc chắn mọi người sẽ không còn cơ hội được xem các video tương tự. 

Xót xa khoảnh khắc Hồ Văn Cường vui cười cùng mẹ nuôi Phi Nhung, giờ đây chỉ còn là ký ức! - Ảnh 5
 Nhiều ngày qua Hồ Văn Cường khiến khán giả xót xa với hình ảnh tiều tụy khi túc trực bên di ảnh mẹ nuôi.

Ảnh: Tổng hợp

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