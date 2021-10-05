Xót xa khoảnh khắc Hồ Văn Cường vui cười cùng mẹ nuôi Phi Nhung, giờ đây chỉ còn là ký ức!

Nhiều ngày qua, thông tin nữ ca sĩ Phi Nhung đã qua đời sau hơn 1 tháng chống chọi với Covid-19 khiến ai cũng vô cùng đau xót. Dịch bệnh đã quá tàn độc khi cướp đi người mẹ của 23 người con nuôi và cả cô con gái ruột Wendy. Trong đó, Hồ Văn Cường - con nuôi của cố nghệ sĩ Phi Nhung được nhiều người quan tâm hơn cả trong thời gian vừa qua.

Hồ Văn Cường là một trong 23 con nuôi thường xuyên bên cạnh mẹ nuôi Phi Nhung.

Mới đây, netizen bất ngờ "đào lại" những khoảnh khắc Hồ Văn Cường cùng mẹ nuôi Phi Nhung cười đùa vui vẻ. Giọng ca "Bông điên điển" dường như không còn là một nữ ca sĩ nổi tiếng bên các con, cô thoải mái chơi đùa đầy gần gũi và hết mình.