Bị netizen chỉ trích làm MV tưởng nhớ cố nghệ sĩ Phi Nhung để PR bản thân, Long Nhật nói gì?

Hậu trường 05/10/2021 21:58

Nam ca sĩ Long Nhật cho rằng anh không quan tâm đến các 'anh hùng bàn phím', chỉ làm vì người đồng nghiệp yêu quý mà thôi.

Sự ra đi của cố nghệ sĩ Phi Nhung khiến cho đông đảo bạn bè, người thân và khán giả đều vô cùng tiếc nuối. Trong đó, Long Nhật là một đàn anh thân thiết trong nghề của cố nghệ sĩ cũng không khỏi đau xót. Anh chọn cách làm một MV để tưởng nhớ người em yêu quý nhưng điều này lại vô tình khiến nam ca sĩ bị vướng vào tranh cãi.

Bị netizen chỉ trích làm MV tưởng nhớ cố nghệ sĩ Phi Nhung để PR bản thân, Long Nhật nói gì? - Ảnh 1
Bị netizen chỉ trích làm MV tưởng nhớ cố nghệ sĩ Phi Nhung để PR bản thân, Long Nhật nói gì? - Ảnh 2 

Nhiều người cho rằng Long Nhật đang mượn hình ảnh của cố nghệ sĩ Phi Nhung để "đánh bóng" tên tuổi. Tuy nhiên, phía nam ca sĩ đã nhanh chóng lên tiếng phản bác thông tin này.

Theo Long Nhật chia sẻ với Báo Công lý và Xã hội: "Tôi không sợ bị nói ra nói vào về chuyện này. Tại sao nhạc sĩ Lê Hồng Phúc không gọi cho người khác mà gọi cho tôi? Tại sao trong lúc dịch dã, khó khăn như thế này mà mọi việc lại trôi chảy như thế, từ hòa âm phối khí, phòng thu, tất cả mọi thứ, chỉ trong 2 ngày đã xong. Tôi nghĩ, đó là nhờ sự phù hộ, dẫn đường đưa lối của Phi Nhung"

Bị netizen chỉ trích làm MV tưởng nhớ cố nghệ sĩ Phi Nhung để PR bản thân, Long Nhật nói gì? - Ảnh 3
Bị netizen chỉ trích làm MV tưởng nhớ cố nghệ sĩ Phi Nhung để PR bản thân, Long Nhật nói gì? - Ảnh 4
 Long Nhật và nghệ sĩ Phi Nhung thân thiết.

Theo nam ca sĩ, bây giờ anh làm bất kỳ việc gì thì các "anh hùng bàn phím" cũng nói PR bản thân. Anh chỉ làm vì thương đồng nghiệp, đàn em quá cố và làm cho chính bản thân đỡ đau khổ mà thôi.

Ảnh: Tổng hợp

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Từ khóa:   Cố nghệ sĩ Phi Nhung Long Nhật nghệ sĩ Phi Nhung qua đời

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