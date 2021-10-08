NSƯT Kim Tiểu Long còn hẹn mọi người một buổi livestream để kể chuyện rõ hơn khi anh mơ thấy cố NS Phi Nhung.

Sự ra đi của cố nghệ sĩ Phi Nhung khiến cho đông đảo khán giả, bạn bè và người thân vô cùng thương tiếc. Nhiều ngày qua, con gái Wendy cũng đã tổ chức lễ cúng tại Mỹ cho mẹ khiến người xem không khỏi xót xa. Dù đã ra đi mãi mãi nhưng chắc chắn hình bóng và giọng hát của giọng ca "Bông điên điển" vẫn in sâu trong lòng khán giả.

Mới đây, một người bạn thân thiết của cố NS Phi Nhung đó chính là NSƯT Kim Tiểu Long đã chia sẻ một câu chuyện tâm linh khiến khán giả không khỏi bất ngờ.

NSƯT Kim Tiểu Long.

Nam nghệ sĩ kể rằng:"Huynh biết mợ 2 muội muội sẽ về gặp huynh để trò chuyện mà. Đêm hôm qua gặp muội rồi đó. Huynh biết muội Phi Nhung đang ở đâu rồi nè, chèn ơi đẹp gái quá không tả được luôn. Trước khi đi còn hứa hẹn muội sẽ về gặp huynh nữa đó nhé để đi hát với muội. A di đà phật. Bữa nào rảnh lên livestream kể cho tất cả nghe từng chi tiết nhỏ hết. Lúc tỉnh giấc là 3 giờ sáng. Muội linh quá mà huynh không có sợ gì cả khi gặp muội".

Khán giả đang rất mong chờ đến ngày NSƯT Kim Tiểu Long kể ngọn ngành về giấc mơ của mình. Trước đó, một người bạn thân của cố NS Phi Nhung là chuyên gia makeup Nhật Bình cũng kể về câu chuyện tâm linh mà anh chứng kiến ngay tại Lễ cúng tại Mỹ.

Theo chuyên gia makeup này, anh cho biết chiếc thìa được đặt lên bát ngăn nắp ngay trên bàn cúng cố NS Phi Nhung nhưng không hiểu vì sao nó lại tự động rơi xuống dù không có tác động nào. Bên cạnh đó, xuyên suốt Lễ cúng có một chú bươm bướm xuất hiện khiến mọi người nghĩ rằng cố NS Phi Nhung luôn bên cạnh con gái Wendy.

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

Chuyện 'lạ' trong lễ cúng cố NS Phi Nhung tại Mỹ, ai nghe cũng xúc động! Câu chuyện được một người bạn của cố nghệ sĩ Phi Nhung kể lại khi anh đang có mặt tại lễ cúng tại Mỹ.

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