Mối quan hệ không ngờ giữa Lệ Rơi và nam ca sĩ nhảy lầu tự tử vì nợ nần

Hậu trường 26/07/2017 11:02

Lê Rơi vô cùng bàng hoàng khi biết tin người bạn cùng phòng, nam ca sĩ Lê Tính, nhảy lầu tự tử vì nợ nần vừa qua.

Vụ việc nam ca sĩ Lê Tính (30 tuổi) nhảy từ tầng 10 tòa nhà cao tầng trên đường Thái Hà, quận Đống Đa (Hà Nội) xuống đất tử vong khiến dư luận chú ý và nhiều bạn bè của anh bàng hoàng thương xót.

Mối quan hệ không ngờ giữa Lệ Rơi và nam ca sĩ nhảy lầu tự tử vì nợ nần - Ảnh 1
Nam ca sĩ Lê Tính tự tử vì áp lực nợ nần khiến dư luận thương xót - Ảnh: Internet

Khi nghe tin Lê Tính qua đời, ca sĩ Lệ Rơi (tên thật là Nguyễn Đức Hậu) chia sẻ, bản thân anh không thể tin được người bạn cùng phòng của mình lại mất đột ngột như thế. Anh cho biết, mình vừa vào TP.HCM được 2 ngày thì xảy ra sự việc đau lòng này.

Lê Rơi tâm sự, anh và Lê Tính quen biết nhau được 4 năm, coi nhau như anh em ruột thịt. Nam ca sĩ xấu số là một người rất tốt, luôn quan tâm giúp đỡ mọi người trong công việc cũng như cuộc sống.

Mối quan hệ không ngờ giữa Lệ Rơi và nam ca sĩ nhảy lầu tự tử vì nợ nần - Ảnh 2
Lê Rơi bàng hoàng và không thể tin được người bạn cùng phòng của mình đã qua đời - Ảnh: Internet

Nhiều bạn bè của ca sĩ Lê Tính vẫn bất ngờ trước thông tin nam ca sĩ tử tự vì nợ nần, bởi nam ca sĩ là người có xuất thân khá giả.

Nam ca sĩ Du Thiên, bạn thân với Lê Tính, cho biết nam ca sĩ xấu số sinh ra trong gia đình có 3 anh em, gia đình kinh doanh vàng bạc đá quý nên kinh tế khá giả. Nhưng vì đam mê âm nhạc nên anh không làm kinh doanh mà tự mình vào Hà Nội lập nghiệp và cố gắng theo đuổi sự nghiệp ca hát từ nhiều năm nay.

Chiều hôm qua 25/7, Công an phường Láng Hạ, nơi xảy ra vụ việc, đã chính thức xác nhận nguyên nhân ca sĩ Lê Tính tự tử là do nợ nần. Chị Nguyễn Hữu Quỳnh, người yêu của nạn nhân, tiết lộ những ngày trước khi xảy ra vụ việc, Lê Tính rơi vào tâm trạng chán nản, lo sợ do bị chủ nợ gọi điện thúc ép liên tục.

Tuy không có nhiều sản phẩm nổi bật và ít được khán giả biết đến nhưng Lê Tính lại có mối quan hệ rộng trong giới nghệ sĩ với vai trò tổ chức sự kiện hay quản lý ca sĩ. Nhiều ca sĩ như Phạm Trưởng, Khánh Đơn, Lương Gia Huy, Khánh Trung đã bay từ TP.HCM ra Thái Nguyên để đưa tiễn Lê Tính về nơi yên nghỉ tại quê nhà.

Mối quan hệ không ngờ giữa Lệ Rơi và nam ca sĩ nhảy lầu tự tử vì nợ nần - Ảnh 3
Nhiều người bạn thân thiết trong nghề với Lê Tính đã bay từ TP.HCM ra Bắc để tiễn đưa anh về nơi an nghỉ - Ảnh: Internet

Theo điều tra của Công an phường Láng Hạ, chiều 23/7, Lê Tính tỏ ra vô cùng chán nản và liên tục than vãn về những khoản nợ đang bị chủ nợ thúc ép với bạn bè. Đến khuya, nam ca sĩ và một người bạn cùng phòng trở về căn hộ, đồng thời anh gọi cho bạn gái đến để tâm sự. 

Đến khoảng 3 giờ sáng, tâm trạng của nạn nhân trở nên vô cùng bất ổn, dù được bạn gái và bạn cùng phòng an ủi nhưng anh vẫn đòi chạy xuống đường để đi đâu đó. Thấy bạn trai có dấu hiệu bất thường, chị Quỳnh đã báo với bảo vệ để hỗ trợ, tuy nhiên nam ca sĩ đã nhanh chóng chạy thẳng ra khu vực ban công có khoảng trống giữa 2 tòa nhà A,B rồi lao thẳng xuống dưới.

Mối quan hệ không ngờ giữa Lệ Rơi và nam ca sĩ nhảy lầu tự tử vì nợ nần - Ảnh 4
Dù được đưa đi cấp cứu ngay lập tức nhưng nam sĩ vẫn không qua khỏi - Ảnh: Internet

Dựa trên những lời khai, tài liệu thu nhập được, đặc biệt là đoạn video an ninh của tòa nhà, cơ quan chức năng bước đầu xác định nạn nhân tự tử do nợ nần.

Gia đình Lê Tính sau khi nhận được tin đã từ chối khám nghiệm tử thi và xin đưa thi thể anh về quê nhà mai táng.

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Những hành động gần đây của Lệ Rơi khiến khán giả nghi vấn có phải anh muốn quay lại showbiz.

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