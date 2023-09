Nhiều bạn bè của ca sĩ Lê Tính vẫn bất ngờ trước thông tin nam ca sĩ tử tự vì nợ nần, bởi nam ca sĩ là người có xuất thân khá giả.

Nam ca sĩ Du Thiên, bạn thân với Lê Tính, cho biết nam ca sĩ xấu số sinh ra trong gia đình có 3 anh em, gia đình kinh doanh vàng bạc đá quý nên kinh tế khá giả. Nhưng vì đam mê âm nhạc nên anh không làm kinh doanh mà tự mình vào Hà Nội lập nghiệp và cố gắng theo đuổi sự nghiệp ca hát từ nhiều năm nay.

Chiều hôm qua 25/7, Công an phường Láng Hạ, nơi xảy ra vụ việc, đã chính thức xác nhận nguyên nhân ca sĩ Lê Tính tự tử là do nợ nần. Chị Nguyễn Hữu Quỳnh, người yêu của nạn nhân, tiết lộ những ngày trước khi xảy ra vụ việc, Lê Tính rơi vào tâm trạng chán nản, lo sợ do bị chủ nợ gọi điện thúc ép liên tục.

Tuy không có nhiều sản phẩm nổi bật và ít được khán giả biết đến nhưng Lê Tính lại có mối quan hệ rộng trong giới nghệ sĩ với vai trò tổ chức sự kiện hay quản lý ca sĩ. Nhiều ca sĩ như Phạm Trưởng, Khánh Đơn, Lương Gia Huy, Khánh Trung đã bay từ TP.HCM ra Thái Nguyên để đưa tiễn Lê Tính về nơi yên nghỉ tại quê nhà.

Theo điều tra của Công an phường Láng Hạ, chiều 23/7, Lê Tính tỏ ra vô cùng chán nản và liên tục than vãn về những khoản nợ đang bị chủ nợ thúc ép với bạn bè. Đến khuya, nam ca sĩ và một người bạn cùng phòng trở về căn hộ, đồng thời anh gọi cho bạn gái đến để tâm sự.

Đến khoảng 3 giờ sáng, tâm trạng của nạn nhân trở nên vô cùng bất ổn, dù được bạn gái và bạn cùng phòng an ủi nhưng anh vẫn đòi chạy xuống đường để đi đâu đó. Thấy bạn trai có dấu hiệu bất thường, chị Quỳnh đã báo với bảo vệ để hỗ trợ, tuy nhiên nam ca sĩ đã nhanh chóng chạy thẳng ra khu vực ban công có khoảng trống giữa 2 tòa nhà A,B rồi lao thẳng xuống dưới.

Dựa trên những lời khai, tài liệu thu nhập được, đặc biệt là đoạn video an ninh của tòa nhà, cơ quan chức năng bước đầu xác định nạn nhân tự tử do nợ nần.

Gia đình Lê Tính sau khi nhận được tin đã từ chối khám nghiệm tử thi và xin đưa thi thể anh về quê nhà mai táng.