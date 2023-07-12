Mối quan hệ giữa diễn viên Anh Tuấn 'Phố trong làng' và Diệp Lâm Anh trước drama: Từng là bạn bè thân thiết, chứng kiến khoảnh khắc cầu hôn đình đám

Hậu trường 12/07/2023 07:01

Động thái bênh vực chồng cũ Diệp Lâm Anh của diễn viên Anh Tuấn nhận phản hồi không mấy tích cực từ đông đảo cư dân mạng. Nhiều người cho rằng, Anh Tuấn không nên lên tiếng vào thời điểm nhạy cảm như thế.

Những ngày qua, ồn ào xoay quanh cuộc ly hôn của Diệp Lâm Anh và Nghiêm Đức tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Bởi ngay sau phiên phúc thẩm, Diệp Lâm Anh đã đăng tải bài viết "vạch trần" chuyện chồng cũ ngoại tình. Sau khi bị vợ cũ đấu tố, Nghiêm Đức đã lên tiếng. Nam doanh nhân thừa nhận về những sai lầm trong thời gian chung sống nhưng cũng phản đối việc Diệp Lâm Anh công khai chuyện riêng tư của gia đình lên mạng xã hội.

Mối quan hệ giữa diễn viên Anh Tuấn 'Phố trong làng' và Diệp Lâm Anh trước drama: Từng là bạn bè thân thiết, chứng kiến khoảnh khắc cầu hôn đình đám - Ảnh 1
Những ngày qua, ồn ào xoay quanh cuộc ly hôn của Diệp Lâm Anh và Nghiêm Đức tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội

Giữa làn sóng tranh luận, nam diễn viên Anh Tuấn "Phố trong làng" - bạn thân thiết của vợ chồng Diệp Lâm Anh bất ngờ lên tiếng bênh vực Nghiên Đức. Theo đó, nam diễn viên để lại bình luận dưới bài viết của thiếu gia Nghiêm Đức rằng: "Cuối cùng thì bạn cũng lên tiếng, đã rất nhiều lần mình muốn khuyên bạn nên lên tiếng để nói ra sự thật, đừng để đến lúc ảnh hưởng tới bố mẹ nhưng chưa có cơ hội. Giờ mọi chuyện đã đi quá xa và dư luận cũng đã bị điều hướng! Cố lên bạn tớ, chỉ mong bố mẹ luôn bình tĩnh trước mọi chuyện để đảm bảo sức khỏe".

Mối quan hệ giữa diễn viên Anh Tuấn 'Phố trong làng' và Diệp Lâm Anh trước drama: Từng là bạn bè thân thiết, chứng kiến khoảnh khắc cầu hôn đình đám - Ảnh 2
Giữa làn sóng tranh luận, nam diễn viên Anh Tuấn "Phố trong làng" - bạn thân thiết của vợ chồng Diệp Lâm Anh bất ngờ lên tiếng bênh vực Nghiên Đức

Động thái của diễn viên Anh Tuấn nhận phản hồi không mấy tích cực từ đông đảo cư dân mạng. Nhiều người cho rằng, Anh Tuấn không nên lên tiếng vào thời điểm nhạy cảm như thế. Đồng thời, anh cũng không phải người trong cuộc, vì thế những phán xét một chiều như thế sẽ gây ảnh hưởng đến bản thân.

Đồng thời, trước sự ủng hộ của Phạm Anh Tuấn dành cho chồng cũ, Diệp Lâm Anh đã có lời nhắn nhủ thâm thuý đến anh bạn thân rằng: "Bạn còn quen tớ trước Ti, nhưng không biết bạn hiểu tính ai hơn vì nó tùy thuộc vào nhu cầu cuộc sống của bạn". Từ đây, mối quan hệ của Diệp Lâm Anh và Anh Tuấn cũng trở thành chủ đề nhận được sự quan tâm.

Mối quan hệ giữa diễn viên Anh Tuấn 'Phố trong làng' và Diệp Lâm Anh trước drama: Từng là bạn bè thân thiết, chứng kiến khoảnh khắc cầu hôn đình đám - Ảnh 3
Được biết, Phạm Anh Tuấn từng là một người bạn thân thiết của Diệp Lâm Anh. Nam diễn viên Phố Trong Làng từng góp mặt trong tiệc cầu hôn của cô và chồng cũ

Được biết, Phạm Anh Tuấn từng là một người bạn thân thiết của Diệp Lâm Anh. Nam diễn viên Phố Trong Làng từng góp mặt trong tiệc cầu hôn của cô và chồng cũ. Anh cũng là người chứng kiến trọn vẹn những khoảnh khắc lãng mạn nhất của cả hai và chính anh cũng là người đồng hành và hỗ trợ Nghiêm Đức tổ chức buổi cầu hôn Diệp Lâm Anh.

Trong những khung ảnh cũ, dễ nhận thấy cả 3 có thái độ rất vui vẻ và còn có những cử chỉ thân thiết. Bên cạnh đó, Anh Tuấn cũng từng tiết lộ rằng mình không chỉ là bạn của Diệp Lâm Anh và Nghiêm Đức, mà đồng thời còn là con nuôi của mẹ Vân Anh và bố Long (bố mẹ đẻ Nghiêm Đức).

Mối quan hệ giữa diễn viên Anh Tuấn 'Phố trong làng' và Diệp Lâm Anh trước drama: Từng là bạn bè thân thiết, chứng kiến khoảnh khắc cầu hôn đình đám - Ảnh 4
Anh cũng là người chứng kiến trọn vẹn những khoảnh khắc lãng mạn nhất của cả hai và chính anh cũng là người đồng hành và hỗ trợ Nghiêm Đức tổ chức buổi cầu hôn Diệp Lâm Anh

Sau khi gây ồn ào trên mạng xã hội, chia sẻ với báo Dân Việt, nam diễn viên tâm sự, vì là người thân nên anh chứng kiến câu chuyện của Nghiêm Đức và Diệp Lâm Anh ngay từ đầu và cảm thấy Diệp Lâm Anh đang điều hướng dư luận khiến nhiều người đang có cái nhìn một chiều về những ồn ào ly hôn của cặp đôi: "Trong khi gia đình Nghiêm Đức luôn cố gắng giữ im lặng để giải quyết một cách nhẹ nhàng thì Diệp Lâm Anh lại luôn là người chủ động lên tiếng chia sẻ rần rần trên báo chí. Mỗi khi xuất hiện tại tòa cô ấy luôn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, trang phục chỉn chu, ê-kíp đi theo quay phim, chụp ảnh rất chuyên nghiệp. Còn phía gia đình Nghiêm Đức thì hoàn toàn không như thế. Thực tế phía sau câu chuyện còn nhiều điều phức tạp, kể cả tôi hay bất cứ ai lên tiếng lúc này đều sẽ trở thành mục tiêu tấn công của dư luận xã hội".

Mối quan hệ giữa diễn viên Anh Tuấn 'Phố trong làng' và Diệp Lâm Anh trước drama: Từng là bạn bè thân thiết, chứng kiến khoảnh khắc cầu hôn đình đám - Ảnh 5
Anh Tuấn cho biết bị Diệp Lâm Anh nhắn tin đe dọa sau bình luận bênh vực Nghiêm Đức

Diễn viên Anh Tuấn cũng cho biết, giữa anh và Diệp Lâm Anh đã có cuộc trò chuyện sau bình luận gây tranh cãi: "Tôi nói ra câu chuyện này không phải bịa đặt và cũng không bênh vực ai cả. Nhưng Diệp Lâm Anh đã nhắn tin cho tôi với nhiều lời mang tính đe dọa, tôi cũng sợ lắm, sợ ảnh hưởng đến công việc và gia đình.

Tôi còn giữ rất nhiều tin nhắn giữa tôi với Diệp Lâm Anh, cô ấy nói với tôi nhiều lời lẽ không mấy nhẹ nhàng nhưng có lẽ tôi xin phép không công khai. Diệp Lâm Anh có cả ê-kíp truyền thông, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, còn tôi thì hoàn toàn không có ê-kíp phía sau để hậu thuẫn nên tôi nghĩ tôi sẽ không đưa ra bình luận gì thêm".

Giữa ồn ào ly hôn 'căng như dây đàn' với chồng cũ, Diệp Lâm Anh gây sốt vì loạt ảnh thân mật với 1 chàng trai ngoại quốc, được dân tình khen 'đẹp đôi'

Giữa ồn ào ly hôn 'căng như dây đàn' với chồng cũ, Diệp Lâm Anh gây sốt vì loạt ảnh thân mật với 1 chàng trai ngoại quốc, được dân tình khen 'đẹp đôi'

Những ngày qua, ồn ào ly hôn của Diệp Lâm Anh và Nghiêm Đức đang chiếm sóng cõi mạng. Ít ai biết, trước khi lấy chồng doanh nhân, người đẹp từng khiến dân tình "đẩy thuyền" tích cực sau loạt ảnh thân mật với một chàng trai ngoại quốc.

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