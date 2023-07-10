Diệp Lâm Anh đi đẻ vẫn được bác sĩ ngợi khen là sản phụ xinh đẹp nhất từng gặp nhưng chồng thiếu gia vẫn ngoại tình!

Hậu trường 10/07/2023 00:00

Khán giả không khỏi xót xa cho số phận Diệp Lâm Anh "hồng nhan bạc phận". Dù thời gian bầu bí xinh đẹp ngời ngời nhưng chồng vẫn có mối quan hệ "ngoài luồng". 

Những ngày qua, ồn ào vụ ly hôn của diễn viên Diệp Lâm Anh và chồng thiếu gia Nghiêm Đức nhận nhiều sự quan tâm khi chính người trong cuộc lên tiếng đấu tố nhau. Cụ thể, chỉ cách đây ít hôm, Diệp Lâm Anh đã thẳng thắn phản biện lời khẳng định của chồng cũ về mối quan hệ bạn bè với Quỳnh Thư. Đồng thời, cô cũng tung bằng chứng về việc chồng ngoại tình ở thời điểm cô mang thai con thứ hai, còn bé đầu mới 3 tháng tuổi. 

Diệp Lâm Anh đi đẻ vẫn được bác sĩ ngợi khen là sản phụ xinh đẹp nhất từng gặp nhưng chồng thiếu gia vẫn ngoại tình! - Ảnh 1
Diệp Lâm Anh tung bằng chứng tố chồng ngoại tình ở thời điểm cô mang thai con thứ hai, còn bé đầu mới 3 tháng tuổi

Nhớ lại thời điểm đó, khán giả không khỏi xót xa cho số phận Diệp Lâm Anh "hồng nhan bạc phận". Dù bầu bí xinh đẹp ngời ngời nhưng chồng vẫn có mối quan hệ "ngoài luồng". Cuối năm 2018, Diệp Lâm Anh đã hạ sinh thành công cô công chúa đầu tiên tên Boorin. Trong suốt quá trình mang thai đến lúc vượt cạn, hình ảnh xinh đẹp của Diệp Lâm Anh từng khiến nhiều người xuýt xoa. Ngay cả các bác sĩ đỡ đẻ cho nữ diễn viên cũng phải thốt lên, cô là sản phụ đẹp nhất mà họ từng gặp. 

Diệp Lâm Anh đi đẻ vẫn được bác sĩ ngợi khen là sản phụ xinh đẹp nhất từng gặp nhưng chồng thiếu gia vẫn ngoại tình! - Ảnh 2
Diệp Lâm Anh đi đẻ vẫn được bác sĩ ngợi khen là sản phụ xinh đẹp nhất từng gặp nhưng chồng thiếu gia vẫn ngoại tình! - Ảnh 3
Trong suốt quá trình mang thai đến lúc vượt cạn, hình ảnh xinh đẹp của Diệp Lâm Anh từng khiến nhiều người xuýt xoa. Ngay cả các bác sĩ đỡ đẻ cho nữ diễn viên cũng phải thốt lên, cô là sản phụ đẹp nhất mà họ từng gặp

Sau sinh ít ngày, Diệp Lâm Anh đã cật lực bắt tay vào tập luyện để sớm lấy lại vóc dáng. Ngoài tập luyện, mẹ bỉm Diệp Lâm Anh còn ăn uống khoa học, hạn chế tinh bột và các loại thực phẩm nhiều dầu mỡ, thức ăn nhanh. Thay vào đó, nữ diễn viên chọn những loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, protein, tăng cường rau xanh và trái cây. 

Tuy nhiên, sinh khi sinh không lâu, Diệp Lâm Anh bất ngờ thông báo mang thai lần 2. Đến tháng 11/2019, cô tiếp tục hạ sinh con trai thứ 2 và đặt tên là Bboy. Dù đã là mẹ 2 con nhưng bức ảnh Diệp Lâm Anh chụp tại bệnh viện ngay sau khi vượt cạn tiếp tục gây sốt bởi phong độ nhan sắc xuất sắc của mình. 

Diệp Lâm Anh đi đẻ vẫn được bác sĩ ngợi khen là sản phụ xinh đẹp nhất từng gặp nhưng chồng thiếu gia vẫn ngoại tình! - Ảnh 4
 
Diệp Lâm Anh đi đẻ vẫn được bác sĩ ngợi khen là sản phụ xinh đẹp nhất từng gặp nhưng chồng thiếu gia vẫn ngoại tình! - Ảnh 5
Diệp Lâm Anh đi đẻ vẫn được bác sĩ ngợi khen là sản phụ xinh đẹp nhất từng gặp nhưng chồng thiếu gia vẫn ngoại tình! - Ảnh 6
Dù đang mang thai lần 2, phong độ nhan sắc xuất sắc của Diệp Lâm Anh từng khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa 

Nhờ những kinh nghiệm sẵn có, Diệp Lâm Anh đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng mảnh mai. Đến hiện tại, cô vẫn duy trì việc tập luyện hàng ngày để có được body săn chắc miễn chê. Diệp Lâm Anh còn sở hữu rãnh bụng 1:1 mà nhiều người ao ước. 

Không chỉ chăm dáng, Diệp Lâm Anh còn chăm da cực kỹ. Cô có cả một tủ đồ skincare như ngoài cửa hàng khiến nhiều chị em ao ước. Nhờ chăm chỉ dưỡng da, Diệp Lâm Anh sở hữu làn da mịn màng, trắng sáng không chút khuyết điểm. 

Diệp Lâm Anh đi đẻ vẫn được bác sĩ ngợi khen là sản phụ xinh đẹp nhất từng gặp nhưng chồng thiếu gia vẫn ngoại tình! - Ảnh 7
Nhờ những kinh nghiệm sẵn có, Diệp Lâm Anh đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng mảnh mai. Đến hiện tại, cô vẫn duy trì việc tập luyện hàng ngày để có được body săn chắc miễn chê

Dù là hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội hay bị "team qua đường" chụp lén thì visual của Diệp Lâm Anh đều được nhận xét "không có góc chết". Cô lúc nào cũng giữ một vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng, vóc dáng nuột nà như thời con gái. Không chỉ vậy, cô còn được ngợi khen bởi tính giỏi giang, hiểu chuyện và đầy khôn khéo thế nhưng người vợ hoàn hảo như vậy vẫn chưa đủ để người chồng cảm thấy bằng lòng. Dù trải qua nhiều biến cố, người hâm mộ mong sóng gió nhanh chóng qua đi và Diệp Lâm Anh sớm có được những tháng ngày bình yên, hạnh phúc. 

Diệp Lâm Anh đi đẻ vẫn được bác sĩ ngợi khen là sản phụ xinh đẹp nhất từng gặp nhưng chồng thiếu gia vẫn ngoại tình! - Ảnh 8
Dù là hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội hay bị "team qua đường" chụp lén thì visual của Diệp Lâm Anh đều được nhận xét "không có góc chết"

Trước đó, ngày 5/7, diễn viên Diệp Lâm Anh và chồng cũ Nghiêm Đức đã đến Tòa án Nhân dân TP.HCM dự phiên phúc thẩm xét xử vụ giành quyền nuôi con sau khi ly hôn. Tuy nhiên, phiên tòa tạm dừng và sẽ xét xử lại vào đầu tháng 8.

 

Trong bài chia sẻ hôm 8/7, diễn viên khẳng định sẽ tìm mọi cách giành quyền nuôi con và gửi lời xin lỗi đến bố mẹ chồng cũ: "Tôi cũng xin gửi một lời xin lỗi chân thành nhất tới ba mẹ chồng cũ. Tôi mong mọi người hiểu lý do của mình khi buộc phải nói ra tất cả chuyện không hay theo cách như thế này".

Diệp Lâm Anh đi đẻ vẫn được bác sĩ ngợi khen là sản phụ xinh đẹp nhất từng gặp nhưng chồng thiếu gia vẫn ngoại tình! - Ảnh 9
Trong bài chia sẻ hôm 8/7, diễn viên khẳng định sẽ tìm mọi cách giành quyền nuôi con và gửi lời xin lỗi đến bố mẹ chồng cũ

Kèm bài đăng, Diệp Lâm Anh tiết lộ video cô cùng mẹ chồng cũ đối chất với người mẫu Quỳnh Thư. Trong video, mẹ chồng cho rằng Diệp Lâm Anh quá hiền và Quỳnh Thư “không đủ tư cách” nói chuyện với diễn viên. Diệp Lâm Anh cũng chia sẻ đoạn ảnh chụp màn hình Quỳnh Thư và chồng cũ của cô xưng hô là "vợ - chồng".

Sau những bằng chứng của Diệp Lâm Anh, tối 8/7, doanh nhân Nghiêm Đức – chồng cũ Diệp Lâm Anh lần đầu lên tiếng trước “bão” thị phi. Anh khẳng định anh và vợ cũ đã có “cuộc hôn nhân thất bại”, đồng thời nhận lỗi sai lầm của mình. Doanh nhân nói anh không hài lòng với việc vợ cũ công khai hình ảnh, thông tin riêng tư của gia đình lên mạng xã hội vì sợ ảnh hưởng đến các con.

Diệp Lâm Anh đi đẻ vẫn được bác sĩ ngợi khen là sản phụ xinh đẹp nhất từng gặp nhưng chồng thiếu gia vẫn ngoại tình! - Ảnh 10
Sau những bằng chứng của Diệp Lâm Anh, tối 8/7, doanh nhân Nghiêm Đức – chồng cũ Diệp Lâm Anh lần đầu lên tiếng trước “bão” thị phi. Anh khẳng định anh và vợ cũ đã có “cuộc hôn nhân thất bại”

Nghiêm Đức cho biết anh coi gia đình là trên hết, còn vợ cũ ưu tiên hình ảnh cá nhân. “Điều tôi mong muốn là: 'Các con', còn thứ cô ấy đang muốn, đơn giản là 'Con số'. Với bản thân tôi, việc cô ấy hay tôi nuôi các con không quan trọng bằng việc chúng được ở gần nhau. Tôi đã mong muốn hai chúng tôi sống một cuộc sống sau này cả hai đều có thể gặp con, có thể đón con về ở cùng khi mình muốn" – anh chia sẻ.

Ngay sau bài đăng của chồng cũ, Diệp Lâm Anh có động thái phản hồi. Cô cho rằng lời lẽ trên không phải là văn phong của Nghiêm Đức và nghi ngờ doanh nhân nhờ người khác viết hộ. Hiện, ồn ào ly hôn của Diệp Lâm Anh và chồng cũ vẫn đang là đề tài bàn tán sôi nổi của cư dân mạng.

Pha Lê 'bất bình' thay Diệp Lâm Anh, ủng hộ cô tung hết chứng cứ chồng cũ ngoại tình: 'Làm như phụ nữ là máy đẻ thuê'

Pha Lê 'bất bình' thay Diệp Lâm Anh, ủng hộ cô tung hết chứng cứ chồng cũ ngoại tình: 'Làm như phụ nữ là máy đẻ thuê'

Nữ ca sĩ này cũng từng trải qua cuộc hôn nhân không hạnh phúc và từng nhiều lần lên tiếng đấu tố chồng cũ trên mạng xã hội.

Xem thêm
Từ khóa:   diệp lâm anh ly hôn diệp lâm anh và chồng diệp lâm anh chồng cũ Diệp Lâm Anh

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Làm đẹp 36 phút trước
"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Dinh dưỡng 1 giờ 6 phút trước
Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Xã hội 2 giờ 2 phút trước
3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Tâm sự gia đình 2 giờ 6 phút trước
Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 2 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ