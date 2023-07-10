Nhớ lại thời điểm đó, khán giả không khỏi xót xa cho số phận Diệp Lâm Anh "hồng nhan bạc phận". Dù bầu bí xinh đẹp ngời ngời nhưng chồng vẫn có mối quan hệ "ngoài luồng". Cuối năm 2018, Diệp Lâm Anh đã hạ sinh thành công cô công chúa đầu tiên tên Boorin. Trong suốt quá trình mang thai đến lúc vượt cạn, hình ảnh xinh đẹp của Diệp Lâm Anh từng khiến nhiều người xuýt xoa. Ngay cả các bác sĩ đỡ đẻ cho nữ diễn viên cũng phải thốt lên, cô là sản phụ đẹp nhất mà họ từng gặp.

Những ngày qua, ồn ào vụ ly hôn của diễn viên Diệp Lâm Anh và chồng thiếu gia Nghiêm Đức nhận nhiều sự quan tâm khi chính người trong cuộc lên tiếng đấu tố nhau. Cụ thể, chỉ cách đây ít hôm, Diệp Lâm Anh đã thẳng thắn phản biện lời khẳng định của chồng cũ về mối quan hệ bạn bè với Quỳnh Thư. Đồng thời, cô cũng tung bằng chứng về việc chồng ngoại tình ở thời điểm cô mang thai con thứ hai, còn bé đầu mới 3 tháng tuổi.

Tuy nhiên, sinh khi sinh không lâu, Diệp Lâm Anh bất ngờ thông báo mang thai lần 2. Đến tháng 11/2019, cô tiếp tục hạ sinh con trai thứ 2 và đặt tên là Bboy. Dù đã là mẹ 2 con nhưng bức ảnh Diệp Lâm Anh chụp tại bệnh viện ngay sau khi vượt cạn tiếp tục gây sốt bởi phong độ nhan sắc xuất sắc của mình.

Sau sinh ít ngày, Diệp Lâm Anh đã cật lực bắt tay vào tập luyện để sớm lấy lại vóc dáng. Ngoài tập luyện, mẹ bỉm Diệp Lâm Anh còn ăn uống khoa học, hạn chế tinh bột và các loại thực phẩm nhiều dầu mỡ, thức ăn nhanh. Thay vào đó, nữ diễn viên chọn những loại thực phẩm giàu dinh dưỡng , protein, tăng cường rau xanh và trái cây.





Dù đang mang thai lần 2, phong độ nhan sắc xuất sắc của Diệp Lâm Anh từng khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa

Nhờ những kinh nghiệm sẵn có, Diệp Lâm Anh đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng mảnh mai. Đến hiện tại, cô vẫn duy trì việc tập luyện hàng ngày để có được body săn chắc miễn chê. Diệp Lâm Anh còn sở hữu rãnh bụng 1:1 mà nhiều người ao ước.

Không chỉ chăm dáng, Diệp Lâm Anh còn chăm da cực kỹ. Cô có cả một tủ đồ skincare như ngoài cửa hàng khiến nhiều chị em ao ước. Nhờ chăm chỉ dưỡng da, Diệp Lâm Anh sở hữu làn da mịn màng, trắng sáng không chút khuyết điểm.

Nhờ những kinh nghiệm sẵn có, Diệp Lâm Anh đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng mảnh mai. Đến hiện tại, cô vẫn duy trì việc tập luyện hàng ngày để có được body săn chắc miễn chê

Dù là hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội hay bị "team qua đường" chụp lén thì visual của Diệp Lâm Anh đều được nhận xét "không có góc chết". Cô lúc nào cũng giữ một vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng, vóc dáng nuột nà như thời con gái. Không chỉ vậy, cô còn được ngợi khen bởi tính giỏi giang, hiểu chuyện và đầy khôn khéo thế nhưng người vợ hoàn hảo như vậy vẫn chưa đủ để người chồng cảm thấy bằng lòng. Dù trải qua nhiều biến cố, người hâm mộ mong sóng gió nhanh chóng qua đi và Diệp Lâm Anh sớm có được những tháng ngày bình yên, hạnh phúc.

Dù là hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội hay bị "team qua đường" chụp lén thì visual của Diệp Lâm Anh đều được nhận xét "không có góc chết"

Trước đó, ngày 5/7, diễn viên Diệp Lâm Anh và chồng cũ Nghiêm Đức đã đến Tòa án Nhân dân TP.HCM dự phiên phúc thẩm xét xử vụ giành quyền nuôi con sau khi ly hôn. Tuy nhiên, phiên tòa tạm dừng và sẽ xét xử lại vào đầu tháng 8.

Trong bài chia sẻ hôm 8/7, diễn viên khẳng định sẽ tìm mọi cách giành quyền nuôi con và gửi lời xin lỗi đến bố mẹ chồng cũ: "Tôi cũng xin gửi một lời xin lỗi chân thành nhất tới ba mẹ chồng cũ. Tôi mong mọi người hiểu lý do của mình khi buộc phải nói ra tất cả chuyện không hay theo cách như thế này".

Trong bài chia sẻ hôm 8/7, diễn viên khẳng định sẽ tìm mọi cách giành quyền nuôi con và gửi lời xin lỗi đến bố mẹ chồng cũ

Kèm bài đăng, Diệp Lâm Anh tiết lộ video cô cùng mẹ chồng cũ đối chất với người mẫu Quỳnh Thư. Trong video, mẹ chồng cho rằng Diệp Lâm Anh quá hiền và Quỳnh Thư “không đủ tư cách” nói chuyện với diễn viên. Diệp Lâm Anh cũng chia sẻ đoạn ảnh chụp màn hình Quỳnh Thư và chồng cũ của cô xưng hô là "vợ - chồng".

Sau những bằng chứng của Diệp Lâm Anh, tối 8/7, doanh nhân Nghiêm Đức – chồng cũ Diệp Lâm Anh lần đầu lên tiếng trước “bão” thị phi. Anh khẳng định anh và vợ cũ đã có “cuộc hôn nhân thất bại”, đồng thời nhận lỗi sai lầm của mình. Doanh nhân nói anh không hài lòng với việc vợ cũ công khai hình ảnh, thông tin riêng tư của gia đình lên mạng xã hội vì sợ ảnh hưởng đến các con.

Sau những bằng chứng của Diệp Lâm Anh, tối 8/7, doanh nhân Nghiêm Đức – chồng cũ Diệp Lâm Anh lần đầu lên tiếng trước “bão” thị phi. Anh khẳng định anh và vợ cũ đã có “cuộc hôn nhân thất bại”

Nghiêm Đức cho biết anh coi gia đình là trên hết, còn vợ cũ ưu tiên hình ảnh cá nhân. “Điều tôi mong muốn là: 'Các con', còn thứ cô ấy đang muốn, đơn giản là 'Con số'. Với bản thân tôi, việc cô ấy hay tôi nuôi các con không quan trọng bằng việc chúng được ở gần nhau. Tôi đã mong muốn hai chúng tôi sống một cuộc sống sau này cả hai đều có thể gặp con, có thể đón con về ở cùng khi mình muốn" – anh chia sẻ.

Ngay sau bài đăng của chồng cũ, Diệp Lâm Anh có động thái phản hồi. Cô cho rằng lời lẽ trên không phải là văn phong của Nghiêm Đức và nghi ngờ doanh nhân nhờ người khác viết hộ. Hiện, ồn ào ly hôn của Diệp Lâm Anh và chồng cũ vẫn đang là đề tài bàn tán sôi nổi của cư dân mạng.