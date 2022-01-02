Mới đầu năm Tuấn Hưng đã gặp vận xui, chỉ trích cực gắt “ai đó”, CDM hoang mang: “Chuyện gì đây?”

Tuấn Hưng khiến cư dân mạng không khỏi hoang mang với dòng trạng thái chỉ trích “ai đó” chơi xấu sau lưng mình trong ngày đầu năm mới.

Mới đầu năm, đầu tháng Tuấn Hưng đã gặp “vận xui” khi cho biết có “ai đó” chơi xấu sau lưng mình. Cụ thể, trên trang cá nhân, nam ca sĩ bỗng đăng tải dòng trạng thái cực gắt lên ẩn ý ai đó nói xấu sau lưng mình, tự động viên bản thân phải cố lên. Ảnh: chụp màn hình Nam ca sĩ viết: “Tìm cách chơi với em tao để chia rẽ, nói xấu tao thì mày quá tầm thường. Đàn ông cố lên. Đời thằng đàn ông phải có bạn có anh”. Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau khi đăng tải dòng trạng thái bức xúc, Tuấn Hưng đã lập tức xóa dòng trạng thái này khỏi trang cá nhân.

Trước đó, Tuấn Hưng vẫn còn hào hứng đăng tải hình ảnh vui vẻ bên vợ để đón năm mới. Nam ca sĩ cho biết mình đã có một ngày cuối năm rất nhiều kỉ niệm đẹp và đáng nhớ. Tuy nhiên, vui vẻ chưa được bao lâu thì Tuấn Hưng đã gặp “biến” khiến dân tình hoang mang. Chẳng biết hiện tại Tuấn Hưng gặp phải chuyện gì, nhưng dưới phần bình luận netizen để lại rất nhiều câu hỏi, thắc mắc lý do khiến anh đăng tải dòng trạng thái cực căng thế này ngày đầu năm. Mới đầu năm, đầu tháng đã gặp “hạn”, cư dân mạng hy vọng Tuấn Hưng sẽ sớm vượt qua “biến cố”.

Cách đây không lâu, Tuấn Hưng khiến khán giả bất ngờ khi tuyên bố sẽ tạm ngừng việc ca hát để phụ giúp vợ trong việc kinh doanh. Từ ngày đưa ra thông báo, nam ca sĩ chủ yếu dành thời gian bên vợ, con và thỉnh thoảng có tham dự một vài show diễn của người quen. Dù không còn hoạt động tích cực, Tuấn Hưng vẫn thu hút được sự chú ý lớn từ khán giả.

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