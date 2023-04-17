Sau đám cưới, cuộc sống hôn nhân của đôi vợ chồng son khiến nhiều người không ít lần ghen tị.

Bình An - Phương Nga là một trong những cặp đôi đẹp sở hữu lượng fan hùng hậu của showbiz Việt. Sau nhiều năm hẹn hò, tháng 10/2022 vừa qua, cặp đôi đã chính thức về chung một nhà. Sau đám cưới, cuộc sống hôn nhân của đôi vợ chồng son khiến nhiều người không ít lần ghen tị. Bởi trên mạng xã hội, cặp đôi thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào.

Đoạn clip Bình An cầu hôn Phương Nga từng gây bão MXH - Ảnh: Internet

Bình An - Phương Nga là một trong những cặp đôi đẹp sở hữu lượng fan hùng hậu của showbiz Việt - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây, diễn viên Bình An bất ngờ đăng đàn cầu cứu cư dân mạng vì bà xã Phương Nga liên tục đòi làm điều này kể từ ngày cưới nhau. Theo đó, nam diễn viên hài hước viết trên trang cá nhân: "Vợ tôi sang tháng lại đi đu ai đồ Bờ Lách Ping (BLACKPINK) các anh các chị ạ, cứu tôi với".

diễn viên Bình An bất ngờ đăng đàn cầu cứu cư dân mạng vì bà xã Phương Nga liên tục đòi làm điều này kể từ ngày cưới nhau - Ảnh: Internet

Dân mạng để lại bình luận hài hước dưới bài viết của Bình An - Ảnh: Chụp màn hình

Hóa ra, Á hậu Phương Nga cũng là một trong những fan cứng của nhóm nhạc BLCKPINK, thế nên cô nàng đã mong muốn cùng chồng được đi "đu show" của thần tượng như bao khán giả hâm mộ khác. Trước lời cầu cứu dí dỏm của Bình An, đông đảo netizen đã để lại bình luận trêu chọc anh chàng. Thậm chí nhiều khán giả còn đùa rằng nếu như Bình An không "đu show" cùng bà xã thì có thể nhường suất cho họ.

"Vợ chồng son" Bình An Phương Nga tung bộ ảnh lãng mạn - đón Valentine đầu tiên sau kết hôn Trong bộ ảnh Valentine mới nhất, vợ chồng diễn viên Bình An - Á hậu Phương Nga nhận được nhiều sự quan tâm, ngưỡng mộ bởi cử chỉ ngọt ngào và lãng mạn trong từng khung hình.

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