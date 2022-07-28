Minh Quân tiết lộ sự thay đổi lớn của bản thân sau khi phẫu thuật cắt bỏ 80% dạ dày

Mới đây, Minh Quân đã có dịp chia sẻ dài về cuộc sống hiện tại của mình sau khi phẫu thuật cắt 80% dạ dày.

Mới đây, trong một chương trình truyền hình, nam ca sĩ Minh Quân đã có dịp chia sẻ về cuộc sống của mình. Nam ca sĩ cho hay, anh vẫn chưa nghĩ đến việc kết hôn, dẫu ba mẹ vẫn đang thúc giục. Minh Quân bày tỏ, anh cảm thấy thoải mái với cuộc sống hiện tại và tiết lộ, gia đình là nơi khiến anh hạnh phúc: "Bữa cơm tối của nhà tôi luôn luôn đầy đủ 4 thế hệ, từ ông bà của tôi, bố mẹ, anh em chúng tôi và các cháu. Đó là nguyên tắc và tôi thấy hạnh phúc vì điều đó".

Minh Quân từng bị mất kiểm soát về việc cân nặng và phải phẫu thuật cắt 80% dạ dày - Ảnh: Chụp màn hình Bên cạnh đó, Minh Quân cũng nói thêm về lý do ít xuất hiện trên sân khấu. Nam ca sĩ cho biết, lúc đó anh bị mất kiểm soát về việc cân nặng. Do đó các chương trình âm nhạc khi có lời mời anh đều từ chối. Nhắc về khoảng thời gian khó khăn ấy, Minh Quân tâm sự: "Tôi stress nhiều về việc thay đổi để trở lại sân khấu. Tôi tìm mọi cách để việc giảm cân hiệu quả. Tôi mất 5 năm bơi lội trong suy nghĩ đó. Thời gian ấy, tôi tìm nhiều phương pháp, rồi tập luyện, gặp bác sĩ dinh dưỡng… nhưng có lẽ ý chí của tôi chưa đủ để có sự tiến bộ".

Minh Quân cho biết tình yêu hiện tại lớn nhất là gia đình - Ảnh: FBNV Sau 8 tháng phẫu thuật 80% dạ dày, Minh Quân cho biết đã hoạt động bình thường. Mục tiêu ban đầu của anh là giảm 25 kg sau 6 tháng thì đến nay, anh đã giảm được 20 kg nhưng các chỉ số mỡ nội tạng chỉ còn khoảng 15% so với trước khi phẫu thuật. Nam ca sĩ tâm sự: "Trước đây tôi nặng 90 kg, các chỉ số mỡ máu, mỡ nội tạng ở mức báo động và nếu tôi không giảm cân thì nguy cơ tắc mạch máu gây đột quỵ rất là cao. Ngoài ra, thời điểm đó tình hình dịch Covid-19 rất phức tạp, người béo phì mắc bệnh rất nguy hiểm. Chính vì vậy tôi quyết định thực hiện phương pháp giảm cân bằng cách mổ dạ dày kết hợp chữa cả bệnh trào ngược dạ dày. Nhưng phương pháp này chỉ hỗ trợ một phần thôi nhưng quan trọng nhất mình phải giảm ăn uống cùng với tập luyện theo chỉ dẫn của bác sĩ".

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