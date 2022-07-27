Minh Hằng bất ngờ 'than thở' chuyện bị rụng tóc khiến fan 'đứng ngồi không yên', nguyên nhân là gì?

Vừa kết hôn chưa lâu, Minh Hằng đã nhanh chóng trở lại với công việc. Mới đây, nữ ca sĩ bất ngờ nhắc đến chuyện "tóc rụng gần hết" khiến fan không khỏi xôn xao.

Hôn lễ của nữ ca sĩ Minh Hằng với doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo đã được diễn ra vào ngày 18/6 trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè và các fan hâm mộ. Kể từ sau khi lên xe hoa, nữ ca sĩ nhận được càng nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đám cưới Minh Hằng - Ảnh : Internet Mới đây thôi, trên trang Instagram cá nhân, Minh Hằng đã đăng tải đoạn clip chia sẻ về những hoạt động thường ngày. Đáng chú ý, trong một khoảnh khắc, nữ ca sĩ khiến fan không khỏi lo lắng khi tiết lộ:"Tóc rụng gần hết vì phim này rồi".

Minh Hằng rụng tóc vì đóng phim - Ảnh: Chụp màn hình Được biết, thời gian gần đây, giọng ca "Một vòng trái đất" đang tham gia một dự án phim cùng Ngọc Trinh. Netizen đoán rằng, có lẽ vì để hoàn thành tốt nhất vai diễn, Minh Hằng đã không ngần ngại "hy sinh" mái tóc của mình. Dù mới kết hôn chưa lâu nhưng Minh Hằng đã nhanh chóng quay trở lại công việc. Chứng kiến cảnh thần tượng hết lòng "lăn xả" vì nghệ thuật, nhiều fan không khỏi xót xa, mong cô cố gắng giữ gìn sức khỏe. Về cuộc sống hôn nhân của Minh Hằng, có thể thấy, nữ ca sĩ đang vô cùng hạnh phúc. Vừa qua, vào đúng ngày 18/7, tròn 1 tháng sau đám cưới, nữ ca sĩ bất ngờ khoe đoạn tin nhắn ngọt ngào cùng ông xã đại gia. Trong tin nhắn, khi được chồng nhắc uống tổ yến để bồi bổ sức khỏe, nữ ca sĩ đã đáp lại rằng: "Em uống từ sáng khi chưa ăn gì rồi". Vị doanh nhân cũng không quên hứa hẹn: "Thương quá, xong sớm chồng dẫn đi chơi khắp thế gian".

Tin nhắn của vợ chồng Minh Hằng - Ảnh: Chụp màn hình Được biết, doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo là Phó Tổng giám đốc công ty dệt ở Long An, hơn nữ ca sĩ 10 tuổi. Cả hai có 6 năm hẹn hò trước khi tổ chức đám cưới hôm 18/6/2022. Hôn lễ của nữ ca sĩ được bảo vệ nghiêm ngặt và chỉ mới một số người bạn thân thiết như Noo Phước Thịnh, Khả Ngân, Ngô Kiến Huy, Diệu Nhi, Phạm Quỳnh Anh, Đông Nhi,...

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