Minh Hằng công khai loạt tin nhắn cùng ông xã đại gia, hé lộ cuộc sống hôn nhân sau 1 tháng về chung nhà

Hậu trường 18/07/2022 15:35

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Minh Hằng đã chia sẻ đoạn tin nhắn cùng người chồng đại gia.

Hôn lễ của nữ ca sĩ Minh Hằng với doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo vào ngày 18/6 nhận được nhiều lời chúc phúc từ người thân, gia đình, bạn bè và các fan hâm mộ. Tuy dung mạo của ông xã đại gia đã không còn là bí mật với công chúng nhưng trên trang cá nhân, Minh Hằng lại hiếm khi chia sẻ hình ảnh về chồng mà thay vào đó là khoảnh khắc cô tại phim trường hay trong các dự án mới.

Minh Hằng công khai loạt tin nhắn cùng ông xã đại gia, hé lộ cuộc sống hôn nhân sau 1 tháng về chung nhà - Ảnh 1
Minh Hằng và ông xã - Ảnh: Internet

Mới đây, vào chiều ngày 18/7, tròn 1 tháng sau đám cưới nữ ca sĩ bất ngờ khoe đoạn tin nhắn ngọt ngào cùng ông xã đại gia. Trong tin nhắn, khi được chồng nhắc uống tổ yến để bồi bổ sức khỏe, nữ ca sĩ đã đáp lại rằng: "Em uống từ sáng khi chưa ăn gì rồi". Vị doanh nhân cũng không quên hứa hẹn: "Thương quá, xong sớm chồng dẫn đi chơi khắp thế gian".

Minh Hằng công khai loạt tin nhắn cùng ông xã đại gia, hé lộ cuộc sống hôn nhân sau 1 tháng về chung nhà - Ảnh 2
Tin nhắn của vợ chồng Minh Hằng - Ảnh: Chụp màn hình

Hình ảnh sau khi được đăng tải đã nhận về sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người đã không giấu nổi sự ngưỡng mộ cho cuộc sống hôn nhân viên mãn của Minh Hằng khi luôn có ông xã chăm sóc, chiều chuộng.

Minh Hằng công khai loạt tin nhắn cùng ông xã đại gia, hé lộ cuộc sống hôn nhân sau 1 tháng về chung nhà - Ảnh 3
Minh Hằng và hội bạn thân trong đám cưới - Ảnh: Internet

Được biết, doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo là Phó Tổng giám đốc công ty dệt ở Long An, hơn nữ ca sĩ 10 tuổi. Cả hai có 6 năm hẹn hò trước khi tổ chức đám cưới hôm 18/6/2022. Hôn lễ của nữ ca sĩ được bảo vệ nghiêm ngặt và chỉ mới một số người bạn thân thiết như Noo Phước Thịnh, Khả Ngân, Ngô Kiến Huy, Diệu Nhi, Phạm Quỳnh Anh, Đông Nhi,...

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