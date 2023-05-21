Minh Hà thừa nhận hôn nhân với Lý Hải là do 'ý trời', luôn xuất hiện xinh đẹp khiến chồng nở mày nở mặt

Cặp vợ chồng Lý Hải - Minh Hà kết hôn vào năm 2010, tính đến nay cả hai đã có 23 năm chung sống mặn nồng. Đồng thời cả hai cũng có cho nhau 4 người con là Rio, Cherry, Sunny, Mio. Ngoài ra Minh Hà còn được biết đến là một trong những hotgirl đời đầu có học vấn ''khủng'' khi từng đi du học và tốt nghiệp thạc sĩ ở Anh.

Kể từ khi “về chung một nhà", Minh Hà thường xuyên đồng hành cùng Lý Hải tại các sự kiện giải trí . Cô cũng hỗ trợ chồng trong quá trình đầu tư sản xuất phim.

Minh Hà thường xuyên đồng hành cùng Lý Hải tại các sự kiện giải trí, đồng thời cũng là nhà sản xuất phim cùng chồng

Mới đây trên trang cá nhân, Minh Hà đã hào hứng khoe khoảnh khắc diện chiếc đầm hồng thanh lịch sánh đôi cùng chồng tại một sự kiện. Bên cạnh đó người đẹp còn hạnh phúc thừa nhận bản thân đi theo Lý Hải chỉ để "tô điểm" và cho biết cả hai gặp được nhau và ở cạnh nhau là do ''ý trời''.

Minh Hà sánh đôi cùng Lý Hải trong một sự kiện và thừa nhận đi theo để ''tô điểm'' cho chồng

Ở dưới phần bình luận, cư dân mạng sau khi ngắm những hình ảnh mới nhất của vợ chồng Lý Hải Minh Hà đều bày tỏ sự ngưỡng mộ và mong ước có một tình yêu tương tự như thế. Đồng thời con cho rằng Lý hải và Minh Hà vì quá yêu nhau nên càng ngày càng có tướng phu thê rõ rệt.

Minh Hà và Lý Hải được công nhận là có nét phu thê với nhau sau nhiều năm chung sống

Lý Hải và Minh Hà bén duyên với nhau qua dự án Trọn đời bên em. Sở hữu ngoại hình xinh xắn, vẻ mong manh, dịu dàng của Minh Hà ngay lập tức khiến Lý Hải xao xuyến.

Minh Hà cho biết mối tình cực kì đặc biệt giữa cô và chồng là khi yêu nhau vẫn có một lời tỏ tình, không hoa cũng chẳng có quà. Thậm chí, ngay cả 3 chữ "Anh yêu em", Lý Hải cũng chưa từng nói với Minh Hà.





Minh Hà và Lý Hải thời mới quen biết và yêu nhau

Cả hai kết hôn năm 2010 dưới sự chúc phúc của nhiều người

Lý Hải vốn không phải kiểu người lãng mạn, anh thể hiện tình yêu của mình theo cách rất riêng. Minh chứng rõ nhất là du đi đâu là gì, vợ chồng nhà này cũng "dính" nhau như sam, không hề tách rời. Đối với Lý Hải, ngoài những giờ làm việc bận rộn, anh dành toàn bộ thời gian cho gia đình, thư giãn cùng vợ con.

Lý Hải ngoài những giờ làm việc bận rộn, anh dành toàn bộ thời gian cho gia đình, thư giãn cùng vợ con.

Hiện tại Minh Hà chưa có kế hoạch sinh thêm em bé vì nhà đã đủ nếp, đủ tẻ. Về cách dạy con, cô muốn các bé phát triển tự nhiên chứ không ép buộc theo nghệ thuật. Dù nắm trong tay khối tài sản khủng, có cơ ngơi đồ sợ nhưng họ sống giản dị, chẳng chút phô trương nên lại càng được mọi người yêu quý.