Lý Hải tiết lộ bí mật về cảnh lật xe trong Lật Mặt 6, chịu chơi 'phá nát' chiếc xe để có cảnh quay như Hollywood

Dự án điện ảnh 'Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh' của Lý Hải đã ra rạp 3 tuần nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trên bảng xếp hạng phòng vé. Trong dự án này có không ít cảnh ấn tượng với khán giả như cảnh đào mộ nhân vật An của Thanh Thức, cảnh nhân vật của Trung Dũng hóa thân nhai ly thủy tinh, cảnh cháy kho chiếu…

Trong số đó, gây nhiều ấn tượng với khán giả là cảnh xe của Phương (Quốc Cường) chở nhóm bạn tông thẳng vào container và lật nhiều vòng là một trong những trường đoạn ấn tượng của dự án phim.

Mới đây, Lý Hải đã khiến người hâm mộ thích thú khi có những tiết lộ về quá trình hiện thực hóa cảnh quay này. Để có được cảnh lật xe chân thật, Lý Hải cùng ê-kíp không chỉ đầu tư về tiền bạc mà còn phải bỏ ra rất nhiều công sức.

Theo đó, Lý Hải cho biết anh khao khát hoàn thành phân cảnh tông xe với hiệu quả hình ảnh không thua kém phim Hollywood. Thời gian chuẩn bị tổng cộng chỉ có hai ngày. Ekip sản xuất của Lý Hải phải làm việc ngày lẫn đêm để tái cấu trúc một chiếc xe thật, đưa nó lên "dàn xoay" và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các diễn viên.

Lý Hải "phá nát" chiếc xe hơi để có thể lồng trục - treo xe lên không trung, lắp động cơ cho xoay vòng - Ảnh: Internet

Lý Hải lần nữa cho thấy độ "chịu chơi" của anh khi "phá nát" chiếc xe hơi để có thể lồng trục - treo xe lên không trung, lắp động cơ cho xoay vòng. Nam đạo diễn cũng phải tính toán kỹ lưỡng việc bố trí các góc máy sao cho trong chuyển động nhanh, biểu cảm, khuôn diện của các nhân vật vẫn được rõ nét nhất.

"Để chiếc xe quay vòng tròn, Lý Hải phải dựng bệ đỡ trục xoay và dỡ toàn bộ nội thất xe ra, gắn 2 trục ở 2 đầu xe. Chỉ khi treo xe lên như thế, mới có thể đem lại hiệu ứng "thật" nhất" - Lý Hải chia sẻ.

Nam đạo diễn cũng phải tính toán kỹ lưỡng việc bố trí các góc máy sao cho trong chuyển động nhanh, biểu cảm, khuôn diện của các nhân vật vẫn được rõ nét nhất - Ảnh: Internet

Ngoài chuẩn bị bối cảnh, Lý Hải quan tâm nhiều đến an toàn của dàn diễn viên tham gia cảnh diễn. Anh kiểm tra từng khâu, độ an toàn của trục xoay và chiếc ô tô trước khi bắt đầu quay. Đồng thời, anh cũng trò chuyện với các diễn viên Huy Khánh, Quốc Cường và Diệp Bảo Ngọc trước cảnh quay.

Lý Hải cũng trò chuyện với các diễn viên Huy Khánh, Quốc Cường và Diệp Bảo Ngọc trước cảnh quay - Ảnh: Internet

Cả ba diễn viên đều xây xẩm mặt sau 5 lần xoay vòng chiếc xe. Thậm chí, sau khi đóng máy lúc lâu, Huy Khánh vẫn chưa thoát khỏi cảm giác ù tai, chóng mặt. Còn về phần Diệp Bảo Ngọc, nữ diễn viên không ngại lăn xả, thức giấc từ 5 giờ sáng để chuẩn bị tâm lý cho cảnh quay. Khi Lý Hải tuyên bố cảnh quay đạt yêu cầu, cả đoàn phim ai cũng reo hò mừng rỡ.