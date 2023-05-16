Lý Hải tiết lộ bí mật về cảnh lật xe trong Lật Mặt 6, chịu chơi 'phá nát' chiếc xe để có cảnh quay như Hollywood

Hậu trường 16/05/2023 08:38

Cảnh xe của Phương (Quốc Cường) chở nhóm bạn tông thẳng vào container và lật nhiều vòng là một trong những trường đoạn ấn tượng của dự án phim.

Dự án điện ảnh 'Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh' của Lý Hải đã ra rạp 3 tuần nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trên bảng xếp hạng phòng vé. Trong dự án này có không ít cảnh ấn tượng với khán giả như cảnh đào mộ nhân vật An của Thanh Thức, cảnh nhân vật của Trung Dũng hóa thân nhai ly thủy tinh, cảnh cháy kho chiếu…

Lý Hải tiết lộ bí mật về cảnh lật xe trong Lật Mặt 6, chịu chơi 'phá nát' chiếc xe để có cảnh quay như Hollywood - Ảnh 1
Dự án điện ảnh 'Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh' của Lý Hải đã ra rạp 3 tuần nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trên bảng xếp hạng phòng vé - Ảnh: Internet

 

Trong số đó, gây nhiều ấn tượng với khán giả là cảnh xe của Phương (Quốc Cường) chở nhóm bạn tông thẳng vào container và lật nhiều vòng là một trong những trường đoạn ấn tượng của dự án phim.

Lý Hải tiết lộ bí mật về cảnh lật xe trong Lật Mặt 6, chịu chơi 'phá nát' chiếc xe để có cảnh quay như Hollywood - Ảnh 2
Cảnh lật xe trong Lật Mặt 6 - Ảnh: Internet

 

Mới đây, Lý Hải đã khiến người hâm mộ thích thú khi có những tiết lộ về quá trình hiện thực hóa cảnh quay này. Để có được cảnh lật xe chân thật, Lý Hải cùng ê-kíp không chỉ đầu tư về tiền bạc mà còn phải bỏ ra rất nhiều công sức.

Theo đó, Lý Hải cho biết anh khao khát hoàn thành phân cảnh tông xe với hiệu quả hình ảnh không thua kém phim Hollywood. Thời gian chuẩn bị tổng cộng chỉ có hai ngày. Ekip sản xuất của Lý Hải phải làm việc ngày lẫn đêm để tái cấu trúc một chiếc xe thật, đưa nó lên "dàn xoay" và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các diễn viên.

Lý Hải tiết lộ bí mật về cảnh lật xe trong Lật Mặt 6, chịu chơi 'phá nát' chiếc xe để có cảnh quay như Hollywood - Ảnh 3Lý Hải tiết lộ bí mật về cảnh lật xe trong Lật Mặt 6, chịu chơi 'phá nát' chiếc xe để có cảnh quay như Hollywood - Ảnh 4

Lý Hải tiết lộ bí mật về cảnh lật xe trong Lật Mặt 6, chịu chơi 'phá nát' chiếc xe để có cảnh quay như Hollywood - Ảnh 5
Lý Hải "phá nát" chiếc xe hơi để có thể lồng trục - treo xe lên không trung, lắp động cơ cho xoay vòng - Ảnh: Internet

 

Lý Hải lần nữa cho thấy độ "chịu chơi" của anh khi "phá nát" chiếc xe hơi để có thể lồng trục - treo xe lên không trung, lắp động cơ cho xoay vòng. Nam đạo diễn cũng phải tính toán kỹ lưỡng việc bố trí các góc máy sao cho trong chuyển động nhanh, biểu cảm, khuôn diện của các nhân vật vẫn được rõ nét nhất.

"Để chiếc xe quay vòng tròn, Lý Hải phải dựng bệ đỡ trục xoay và dỡ toàn bộ nội thất xe ra, gắn 2 trục ở 2 đầu xe. Chỉ khi treo xe lên như thế, mới có thể đem lại hiệu ứng "thật" nhất" - Lý Hải chia sẻ.

Lý Hải tiết lộ bí mật về cảnh lật xe trong Lật Mặt 6, chịu chơi 'phá nát' chiếc xe để có cảnh quay như Hollywood - Ảnh 6

Lý Hải tiết lộ bí mật về cảnh lật xe trong Lật Mặt 6, chịu chơi 'phá nát' chiếc xe để có cảnh quay như Hollywood - Ảnh 7
 Nam đạo diễn cũng phải tính toán kỹ lưỡng việc bố trí các góc máy sao cho trong chuyển động nhanh, biểu cảm, khuôn diện của các nhân vật vẫn được rõ nét nhất - Ảnh: Internet

 

Ngoài chuẩn bị bối cảnh, Lý Hải quan tâm nhiều đến an toàn của dàn diễn viên tham gia cảnh diễn. Anh kiểm tra từng khâu, độ an toàn của trục xoay và chiếc ô tô trước khi bắt đầu quay. Đồng thời, anh cũng trò chuyện với các diễn viên Huy Khánh, Quốc Cường và Diệp Bảo Ngọc trước cảnh quay.

Lý Hải tiết lộ bí mật về cảnh lật xe trong Lật Mặt 6, chịu chơi 'phá nát' chiếc xe để có cảnh quay như Hollywood - Ảnh 8
Lý Hải cũng trò chuyện với các diễn viên Huy Khánh, Quốc Cường và Diệp Bảo Ngọc trước cảnh quay - Ảnh: Internet

 

Cả ba diễn viên đều xây xẩm mặt sau 5 lần xoay vòng chiếc xe. Thậm chí, sau khi đóng máy lúc lâu, Huy Khánh vẫn chưa thoát khỏi cảm giác ù tai, chóng mặt. Còn về phần Diệp Bảo Ngọc, nữ diễn viên không ngại lăn xả, thức giấc từ 5 giờ sáng để chuẩn bị tâm lý cho cảnh quay. Khi Lý Hải tuyên bố cảnh quay đạt yêu cầu, cả đoàn phim ai cũng reo hò mừng rỡ.

 

Lý Hải có hành động đẹp dành cho fan khuyết tật khiến netizen ấm lòng

Lý Hải có hành động đẹp dành cho fan khuyết tật khiến netizen ấm lòng

Không chỉ là người đàn ông mẫu mực của gia đình, Lý Hải còn ghi điểm trong lòng khán giả bởi cách cư xử đúng mực, tinh tế trong từng trường hợp.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Hải Lật Mặt 6 vbiz

TIN MỚI NHẤT

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 54 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 1 giờ 54 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 2 giờ 54 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 3 giờ 9 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 3 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 54 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 4 giờ 54 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 5 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi