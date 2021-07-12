Mẹ ruột Ngọc Sơn thuở sinh thời: Giữ chức hiệu trưởng 28 năm, là quản lý cấp cao nắm giữ mọi cát-xê đi diễn của nam ca sĩ

Không chỉ là một nhà giáo ưu tú, mẹ Ngọc Sơn còn là người quản lý "đặc biệt" của nam ca sĩ trong suốt hành trình hoạt động nghệ thuật.

Theo báo Người Lao động, sáng 12/7, bà Kim Loan - mẹ ca sĩ Ngọc Sơn qua đời sau thời gian chống chọi bệnh nặng tại nhà riêng ở Bà Rịa - Vũng Tàu khiến nhiều người hâm mộ không khỏi xót xa. Được biết, bà hưởng thọ 78 tuổi và linh cữu của bà sẽ được người thân đưa đi hoả táng sau đó. Tuy nhiên, điều đau lòng nhất là nam ca sĩ đang phải thực hiện cách ly tập trung vì có liên quan đến một ca mắc Covid-19 nên không thể về chịu tang mẹ. Ngọc Sơn từng đưa mẹ sang Mỹ chữa trị bệnh với chi phí hơn 10.000 USD cho một ngày viện phí và tình trạng kéo dài trong 6 tháng (tổng chi phí khoảng 45 tỷ đồng) - Ảnh: Internet Theo thông tin của VTC news, trước đây, bà Kim Loan từng đảm nhiệm vị trí hiệu trưởng tại một trường cấp 2 trong suốt 28 năm. Ngoài ra, bà từng nhận được nhiều danh hiệu cao quý trong thời gian làm việc như: Phụ nữ nuôi con khỏe dạy con ngoan, Phụ nữ và đảm đang, Lãnh đạo tài năng,…

Sau khi về nghỉ hưu, bà dường như dành toàn bộ thời gian để chăm sóc gia đình. Bên cạnh đó, bà còn làm hậu phương cho Ngọc Sơn với vai trò là một người quản lý để nhận show, sắp xếp lịch diễn,... Với các show được tổ chức ở TP.HCM, bà Kim Loan cũng thường xuyên hộ tống Ngọc Sơn đi diễn và không khó bắt gặp hình ảnh người mẹ lớn tuổi chăm sóc từng li từng tí cho con trai trong hậu trường. Mẹ Ngọc Sơn từng làm quản lý cho nam ca sĩ và đi cũng anh trong các show diễn ở TP.HCM - Ảnh: Internet Dù con đã lớn nhưng chưa khi nào bà hết lo lắng và chăm sóc Ngọc Sơn như đứa con nhỏ. Trước đây, khi biết Ngọc Sơn có quyết định hiến tạng, bà Kim Loan vô cùng đau lòng. Chia sẻ với Zing, mẹ Ngọc Sơn từng tâm sự: "Tôi đau lòng lắm, khóc không biết bao nhiêu lần rồi nhưng động viên Ngọc Sơn không được. Tôi nghĩ mình chắc chắn chết trước con rồi nên thấy tội nghiệp con quá, thôi thì đành phải chấp nhận như vậy chứ biết làm sao bây giờ. Cái gì đến sẽ đến."

Dù con đã lớn nhưng chưa khi nào bà hết lo lắng và chăm sóc Ngọc Sơn như đứa con nhỏ - Ảnh: Internet Không chỉ quản lý, sắp xếp show diễn cho con trai mà ít ai biết, bà Kim Loan là người giữ tất cả tiền cát-xê đi diễn của Ngọc Sơn từ trước đến nay. Nam ca sĩ chỉ mang theo người vài triệu đồng để chi trả cho những thứ cần thiết. Bà từng chia sẻ với truyền thông rằng: "Từ khi đi hát đến giờ, Ngọc Sơn chưa bao giờ cầm tiền cát-xê. Tôi là người quản lý hết, đôi khi cần chi tiêu gì, con hỏi thì tôi đưa. Bầu show chủ yếu liên lạc qua tôi, tôi báo lịch để Sơn đi diễn. Nó chưa bao giờ than phiền về chuyện gì". Mẹ Ngọc Sơn là người giữ tất cả cát-xê của nam ca sĩ trong suốt thời gian hoạt động nghệ thuật - Ảnh: Internet Năm 2020, khi phát hiện bà Kim Loan lâm bệnh nặng, nam danh ca không ngần ngại chi số tiền lớn để đưa mẹ sang Mỹ chữa trị với chi phí hơn 10.000 USD cho một ngày viện phí và tình trạng kéo dài trong 6 tháng (tổng chi phí khoảng 45 tỷ đồng). Khi bác sĩ kết luận khối u của mẹ Ngọc Sơn lành tính và sớm hết bệnh, anh vô cùng hạnh phúc. Anh từng chia sẻ khi được hỏi về quyết định đưa mẹ sang Mỹ rằng: "Tiêu cho mẹ không cần kể khổ. Mẹ khỏe là được dù bán cả gia tài, bỏ hết sự nghiệp mà cứu được mẹ là một sự hạnh phúc rồi".

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