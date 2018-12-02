Mẹ đẻ, mẹ chồng sống chung nhà, Hiền Mai bị trầm cảm suýt ly dị chồng vì gây lộn

Đang hạnh phúc bên người chồng tâm lý, tuy nhiên diễn viên Hiền Mai thừa nhận cô và ông xã cũng có những lúc cãi vã như nhiều cặp đôi khác.

Xuất phát điểm là một người mẫu, thế nhưng Hiền Mai lại được công chúng biết đến nhiều hơn khi lấn sân sang làm diễn viên. Với ngoại hình bắt mắt cùng gương mặt mang vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết, cô nhanh chóng trở thành cái tên ấn tượng và được đông đảo người hâm mộ yêu thương. Không chỉ là một diễn viên giỏi nghề, cô còn khéo xây dựng một tổ ấm hạnh phúc, đáng ngưỡng mộ. Dù lập gia đình khá muộn ở tuổi 36 nhưng Hiền Mai tự tin khẳng định mình rất sướng. Cô được chồng Việt kiều yêu thương và không cấm cản khi tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật.

Hiền Mai tiết lộ, cô từng sợ kết hôn vì đứng bên ngoài thấy cuộc sống nhiều cặp đôi không mấy hòa hợp, vui vẻ sau khi cưới nhau - Ảnh: Internet Dù vậy, phía sau cuộc sống tưởng chừng vô cùng viên mãn của Hiền Mai cũng không tránh khỏi những cơn sóng ngầm. Điều này buộc cô phải thật tỉnh táo, vị tha và thấu hiểu để vun vén hôn nhân ngày càng bền chặt. Hiền Mai tâm sự trên Trí thức trẻ, mẹ chồng cô bị liệt nửa người. Khi mới kết hôn, ông xã tính thuê một căn hộ và người làm sau đó đưa bà về chăm sóc vì sợ ở chung dễ xảy ra chuyện. Cô chính là người đã yêu cầu chồng đưa mẹ về sống cùng.

Nữ diễn viên sinh năm 1967 hạnh phúc vì chồng quyết định từ bỏ công việc ở Mỹ để về Việt Nam định cư sau khi kết hôn - Ảnh: Internet Hiện tại, ngoài niềm đam mê nghệ thuật thì điều cô quan tâm nhất chính là nuôi dạy con trai nên người - Ảnh: Internet Tuy nhiên vì mẹ chồng và mẹ ruột thuộc hai vùng Nam – Bắc khác nhau nên chỉ cần nói chuyện vài câu sẽ khó chịu và bất đồng quan điểm ngay. Vợ chồng Hiền Mai mỗi người đều bênh vực mẹ mình nên thường xuyên gây lộn, cãi vã. Mâu thuẩn gia đình nghiêm trọng đến mức cô bị trầm cảm vì căng thẳng trong một thời gian dài. Có lúc, vợ chồng suýt ly dị. Thế nhưng sau tất cả, cô và chồng đã ngồi lại nói chuyện. Cả hai nhận ra rằng mình còn yêu nhau rất nhiều và đây chỉ là mâu thuẫn của các bà mẹ chứ không từ vợ chồng cô. Ở tuổi 51, nữ diễn viên có cuộc sống viên mãn khi sở hữu sự nghiệp thành công cùng gia đình hạnh phúc ấm êm - Ảnh: Internet

Vụ tai nạn khủng khiếp của Hiền Mai: Gãy đốt sống cổ, kính găm đầy mặt, tóc bạc trắng sau 1 đêm Vụ tai nạn khủng khiếp ấy tưởng như mới ngày hôm qua, dù nó đã xảy ra cách đây vừa đúng 20 năm khi Hiền Mai ngồi chung xe do nghệ sĩ Lê Vũ Cầu cầm lái.

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