Mẹ chồng Đỗ Mỹ Linh 'lấn lướt' con dâu Hoa hậu khi chung khung hình, khí chất 'phu nhân hào môn' sáng ngời ngời

Hậu trường 02/02/2023 09:04

Dù đứng cạnh con dâu Hoa hậu nhưng mẹ chồng Đỗ Mỹ Linh chẳng hề lép vế về thần thái cũng như độ sang trọng, thậm chí có phần nổi bật hơn.

Sau khi được gả vào hào môn, nhất cử nhất động của hoa hậu Đỗ Mỹ Linh luôn nhận được sự quan tâm chú ý của công chúng và truyền thông. Ngoài ông xã Đỗ Vinh Quang của cô thì các thành viên khác trong nhà chồng cô cũng nằm trong tầm ngắm.

Mới đây, gia đình Bầu Hiển xuất hiện tại SVĐ Hàng Đẫy để ăn mừng chức vô địch Siêu cúp Quốc gia 2022 của CLB Hà Nội đã thu hút sự chú ý của mọi người. Bên cạnh Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh, mẹ chồng cô cũng gây chú ý với nhan sắc chẳng kém cạnh con dâu là bao.

Mẹ chồng Đỗ Mỹ Linh 'lấn lướt' con dâu Hoa hậu khi chung khung hình, khí chất 'phu nhân hào môn' sáng ngời ngời - Ảnh 1

Mẹ chồng Đỗ Mỹ Linh 'lấn lướt' con dâu Hoa hậu khi chung khung hình, khí chất 'phu nhân hào môn' sáng ngời ngời - Ảnh 2

Nếu như Đỗ Mỹ Linh tiếp tục dát cả cây hàng hiệu gồm khăn LV và túi Chanel giá cả trăm triệu đồng, mẹ chồng tỷ phú cũng không kém phần "chanh sả" với chiếc áo khoác trench coat Fendi. Trang phục mà bà đang mặc được ước tính trị giá gấp đôi hàng hiệu trên người cô con dâu.

Mẹ chồng Đỗ Mỹ Linh 'lấn lướt' con dâu Hoa hậu khi chung khung hình, khí chất 'phu nhân hào môn' sáng ngời ngời - Ảnh 3
Mẹ chồng của nàng hậu chỉ diện áo khoác Fendi nhưng có trị giá gấp đôi hàng hiệu trên người cô con dâu.

 

Mẹ chồng Đỗ Mỹ Linh 'lấn lướt' con dâu Hoa hậu khi chung khung hình, khí chất 'phu nhân hào môn' sáng ngời ngời - Ảnh 4
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trong bức ảnh diện nguyên cây hàng hiệu vô cùng đắt đỏ, dùng khăn Louis Vuitton và túi Chanel. 

Bên cạnh đó, bà còn ghi điểm nhờ khuôn mặt hiền lành phúc hậu và cách ứng xử lúc nào cũng tế nhị, nhẹ nhàng. Mẹ chồng nàng hậu toát lên khí chất "phu nhân hào môn" khiến nhiều người xuýt xoa. 

Mẹ chồng Đỗ Mỹ Linh 'lấn lướt' con dâu Hoa hậu khi chung khung hình, khí chất 'phu nhân hào môn' sáng ngời ngời - Ảnh 5

Mẹ chồng Đỗ Mỹ Linh vốn là người kín tiếng, bà hiếm khi chia sẻ ảnh của mình lên mạng xã hội. Đa phần những khoảnh khắc hiếm hoi lộ diện của phu nhân Bầu Hiển đều do hai cậu con trai chia sẻ trên trang cá nhân. Trong các trận đấu của Hà Nội FC, bà thường xuyên xuất hiện bên cạnh chồng. Dù là phu nhân của gia đình giàu nhưng thường ngày mẹ chồng Đỗ Mỹ Linh có gu thời trang giản dị nhưng thanh lịch dù xuống phố hay dự sự kiện. 

Mẹ chồng Đỗ Mỹ Linh 'lấn lướt' con dâu Hoa hậu khi chung khung hình, khí chất 'phu nhân hào môn' sáng ngời ngời - Ảnh 6

Mẹ chồng Đỗ Mỹ Linh 'lấn lướt' con dâu Hoa hậu khi chung khung hình, khí chất 'phu nhân hào môn' sáng ngời ngời - Ảnh 7

Mẹ chồng Đỗ Mỹ Linh 'lấn lướt' con dâu Hoa hậu khi chung khung hình, khí chất 'phu nhân hào môn' sáng ngời ngời - Ảnh 8
Trong những bức ảnh hiếm hoi, mẹ chồng Đỗ Mỹ Linh đều toát ra khí chất sang chảnh nhưng rất thân thiện.

Về Đỗ Mỹ Linh, trước khi kết hôn cô là người khá kín tiếng trong đời sống tình cảm nhưng khi được gả vào hào môn, Đỗ Mỹ Linh chăm khoe ảnh cùng gia đình chồng hơn trước. Cô thường bị bắt gặp ra sân vận động ủng hộ và chụp ảnh đội bóng với cả gia đình chồng. 

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tự xô đổ hình tượng khi cùng chồng chủ tịch đi vãn cảnh chùa

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tự xô đổ hình tượng khi cùng chồng chủ tịch đi vãn cảnh chùa

Hình ảnh Đỗ Mỹ Linh xuất hiện cùng ông xã khi đi vãn cảnh chùa nhận về những ý kiến trái chiều.

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