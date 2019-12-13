MC Thành Trung lần đầu khoe ảnh cận mặt cặp quý tử mới sinh, hé lộ tên thân mật của các con

Hậu trường 13/12/2019 11:31

Hạnh phúc khi đón quý tử song sinh nhân ngày U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 30, MC Thành Trung nghẹn ngào chia sẻ niềm hạnh phúc khi được làm cha lần hai.

Ngày 11/12 vừa qua, Ngọc Hương – bà xã MC Thành Trung đã thành công hạ sinh hai con trai trong niềm hạnh phúc vô bờ của gia đình. Đặc biệt, hai bé chào đời đúng ngày đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 30.

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MC Thành Trung đưa vợ đi đẻ nhưng không quên mang theo lá cờ Tổ quốc để cổ vũ cho đội tuyển bóng đá Việt Nam - Ảnh: FB

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Thành Trung đã đăng tải hình ảnh cận mặt hai con kèm dòng trạng thái khá dài: “Viết cho 2 chàng trai 3,34kg và 3,38kg của Ba. Ba mong sau này các con sẽ ít nhất 1 lần trong đời được cảm nhận hạnh phúc như những gì ba đã trải qua... Đó là 1 cảm giác lâng lâng, ngấm từ từ qua các giác quan để rồi đọng lại ở bên ngực trái, nơi có trái tim đập rộn ràng vì ước nguyện đã thành sự thật”.

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Hình ảnh đáng yêu của quý tử song sinh nhà MC Thành Trung - Ảnh: FB

Qua chia sẻ, Thành Trung cho biết cảm giác khi được làm cha là vô cùng đặc biệt. Và hạnh phúc này như được nhân đôi khi ước nguyện từ năm 13 tuổi của anh đã thành hiện thực: “Giây phút các con hiện diện trên cuộc đời này là lúc mà cả đất nước, cả dân tộc xuống đường để thể hiện niềm tự hào cho ước nguyện 60 năm đã thành hiện thực, và ba cũng là 1 trong số những người mang theo ước muốn đó từ khi là 1 cậu bé 13 tuổi”.

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Nam diễn viên khoe ảnh 'da kề da' với con trai - Ảnh: FB

Cuối bài viết, Thành Trung mong các con sẽ luôn gặp may mắn trong cuộc sống và sẽ trở thành những người tử tế. Bên cạnh đó, nam MC cũng tiết lộ tên thân mật của quý tử song sinh là Goku và Daino.

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Bình luận của bạn bè và cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng của Thành Trung, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: diễn viên Diệu Nhi, nghệ sĩ Tự Long, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh… đồng loạt gửi lời chúc mừng đến nam MC.

Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng tỏ ra vô cùng thích thú khi được thấy hình ảnh cận mặt của Goku và Daino: “Hai bé đáng yêu quá”, “Chúc mừng anh, chúc gia đình luôn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc!”, “Ôi hai thiên thần đáng yêu tuyệt vời! Em chúc mừng anh chị Trung Hương nhé”…

Vợ đi đẻ ngày U22 Việt Nam giành HCV SEA Games, MC Thành Trung 'quẩy' tại bệnh viện, sao Việt đua nhau đặt tên cho em bé

Vợ đi đẻ ngày U22 Việt Nam giành HCV SEA Games, MC Thành Trung 'quẩy' tại bệnh viện, sao Việt đua nhau đặt tên cho em bé

Đưa vợ đến bệnh viện chờ sinh, MC Thành Trung vẫn không quên mang theo cờ tổ quốc và ăn mừng chiến thắng khi đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 30.

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Từ khóa:   Thành Trung Tự Long Phạm Quỳnh Anh

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