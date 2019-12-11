Vợ đi đẻ ngày U22 Việt Nam giành HCV SEA Games, MC Thành Trung 'quẩy' tại bệnh viện, sao Việt đua nhau đặt tên cho em bé

Hậu trường 11/12/2019 11:15

Đưa vợ đến bệnh viện chờ sinh, MC Thành Trung vẫn không quên mang theo cờ tổ quốc và ăn mừng chiến thắng khi đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 30.

Trận chung kết bóng đá nam tại SEA Games 30 đã chính thức khép lại vào tối qua (10/12). Với chiến thắng cách biệt 3-0, thầy trò HLV Park Hang Seo đã khiến người hâm mộ cả nước có một đêm không ngủ. Các nghệ sĩ Việt cũng xuống đường ăn mừng chiến thắng lịch sử của U22 Việt Nam.

Trong đó, MC Thành Trung thu hút sự chú ý đặc biệt của người hâm mộ khi mừng Việt Nam giành huy chương vàng trong bệnh viện. Theo chia sẻ, anh đưa vợ vào bệnh viện chờ sinh. Dù vậy, nam MC vẫn không quên mang theo cờ tổ quốc "quẩy" tưng bừng khi đội tuyển U22 Việt Nam hạ gục Indonesia.

Vợ đi đẻ ngày U22 Việt Nam giành HCV SEA Games, MC Thành Trung 'quẩy' tại bệnh viện, sao Việt đua nhau đặt tên cho em bé - Ảnh 1
MC Thành Trung cổ vũ đội tuyển U22 Việt Nam trong bệnh viện - Ảnh: FB

Vợ đi đẻ ngày U22 Việt Nam giành HCV SEA Games, MC Thành Trung 'quẩy' tại bệnh viện, sao Việt đua nhau đặt tên cho em bé - Ảnh 2

Vợ đi đẻ ngày U22 Việt Nam giành HCV SEA Games, MC Thành Trung 'quẩy' tại bệnh viện, sao Việt đua nhau đặt tên cho em bé - Ảnh 3
Anh còn mang theo cả cờ tổ quốc hòa nhịp vào không khí náo nức của người hâm mộ - Ảnh: FB

Thành Trung chia sẻ bức ảnh bên cạnh bà xã và chú thích: "Xứng đáng vô cùng xứng đáng. Chúc mừng các em những chàng trai làm đất nước tự hào. Cám ơn ông Park! Không thể làm bình luận trong trận chung kết vì riêng tôi còn trận chung kết vô cùng quan trọng khác! Cả nước đang đón chào".

Vợ đi đẻ ngày U22 Việt Nam giành HCV SEA Games, MC Thành Trung 'quẩy' tại bệnh viện, sao Việt đua nhau đặt tên cho em bé - Ảnh 4Vợ đi đẻ ngày U22 Việt Nam giành HCV SEA Games, MC Thành Trung 'quẩy' tại bệnh viện, sao Việt đua nhau đặt tên cho em bé - Ảnh 5Vợ đi đẻ ngày U22 Việt Nam giành HCV SEA Games, MC Thành Trung 'quẩy' tại bệnh viện, sao Việt đua nhau đặt tên cho em bé - Ảnh 6

Vợ đi đẻ ngày U22 Việt Nam giành HCV SEA Games, MC Thành Trung 'quẩy' tại bệnh viện, sao Việt đua nhau đặt tên cho em bé - Ảnh 7

Vợ đi đẻ ngày U22 Việt Nam giành HCV SEA Games, MC Thành Trung 'quẩy' tại bệnh viện, sao Việt đua nhau đặt tên cho em bé - Ảnh 8
Mọi người đưa ra rất nhiều gợi ý về tên em bé khi chào đời đúng dịp đặc biệt - Ảnh: FB

Dưới bài viết, mọi người gửi vô số lời chúc "mẹ tròn con vuông" đến vợ Thành Trung. MC Diễm Quỳnh, Ngô Bá Lục, Thảo Vân, Phương Thanh... còn đua nhau đặt tên cho nhóc tỳ nhà đồng nghiệp.

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