Trận chung kết bóng đá nam tại SEA Games 30 đã chính thức khép lại vào tối qua (10/12). Với chiến thắng cách biệt 3-0, thầy trò HLV Park Hang Seo đã khiến người hâm mộ cả nước có một đêm không ngủ. Các nghệ sĩ Việt cũng xuống đường ăn mừng chiến thắng lịch sử của U22 Việt Nam.

Trong đó, MC Thành Trung thu hút sự chú ý đặc biệt của người hâm mộ khi mừng Việt Nam giành huy chương vàng trong bệnh viện. Theo chia sẻ, anh đưa vợ vào bệnh viện chờ sinh. Dù vậy, nam MC vẫn không quên mang theo cờ tổ quốc "quẩy" tưng bừng khi đội tuyển U22 Việt Nam hạ gục Indonesia.