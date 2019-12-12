Bị tố lợi dụng lúc say xỉn 'cướp đời con gái' của cô gái trẻ, Hồ Quang Hiếu nói gì?

Hậu trường 12/12/2019 15:51

Vụ việc ca sĩ Hồ Quang Hiếu bị tố lợi dụng lúc say xỉn "cướp đời con gái" của một cô gái trẻ đang nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng.

Cụ thể, sự việc khởi nguồn từ bài viết của tài khoản tên T.X tố cáo ca sĩ Hồ Quang Hiếu lợi dụng lúc cô không tỉnh táo đã có hành vi xâm hại. Sau sự việc, nạn nhân yêu cầu nam ca sĩ xin lỗi nhưng bị từ chối. Bên cạnh đó, cô cũng đăng ảnh chụp màn hình tin nhắn từ tài khoản có tên Hồ Quang Hiếu với một người bạn với nội dung khiến nhiều người bị sốc. 

Theo lời T.X, cô suy nghĩ rất nhiều trước khi công khai vì cảm thấy mình bị khinh thường. Theo đó, vụ việc này đã xảy ra cách đây khoảng 1 năm.

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Bài đăng tố cáo Hồ Quang Hiếu của cô gái tên T.X - Ảnh: FB

Trả lời trên Zing, Hồ Quang Hiếu cho biết anh đang bận nên để quản lý truyền thông thay mặt trả lời. Quản lý nam ca sĩ khẳng định đây chỉ là câu chuyện một chiều, không rõ ràng nên không có phản hồi.

Mới đây, một tài khoản tên Hồ Quang Hiếu đã để lại lời nhắn trong một hội nhóm chuyên bàn chuyện giới nghệ sĩ. Người này cho biết tài khoản Zalo của mình chưa bao giờ bị hack, cuộc hội thoại kia là của ai anh không hề biết.

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Người này cho biết tài khoản Zalo chưa bao giờ bị hack - Ảnh: FB

Sau khi đăng bài viết tố cáo, tài khoản T.X tiếp tục lên tiếng: "Vậy cho hỏi bạn H.V. nhắn tin qua Facebook nào của anh Hiếu, cho mình xin liên kết với tin nhắn, xem giống link Facebook anh Hiếu liên kết với tin nhắn mình không.

Rồi ngoài câu: "Zalo đó không phải của anh", anh Hiếu còn nói được câu nào khác không? Có chiêu anh xài hoài.

Bạn nhắn lại với Hồ Quang Hiếu: Mình còn tin nhắn với cả anh G. chị T. luôn nè, hỏi anh biết 2 anh chị này không, hay là anh không biết luôn. Rồi hai người đó bịa chuyện, A.K.M. cũng bịa chuyện luôn hay sao nè.

Mình có đầy đủ tin nhắn với những người liên quan vụ này mà bị quên ha. Rồi mình tạo được hết tin nhắn giả với 3 người này mà liên kết được tin nhắn với Facebook chính luôn ha? Hay sao kiếm đường biện minh không có chút hợp lý.

Bạn kêu Hồ Quang Hiếu của bạn ra nói chuyện với mình nè chứ chờ hoài không thấy!".

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Ít phút trước, cô gái này tung thêm ảnh và chú thích đầy mỉa mai: 'Anh em sinh đôi của anh Hiếu á không phải anh Hiếu nha' - Ảnh: FB
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Sự việc đang được mọi người quan tâm và đợi phản hồi chính thức từ nam ca sĩ - Ảnh: Internet

Sau khi đăng tải bài viết tố cáo Hồ Quang Hiếu, tài khoản Facebook của cô gái này đã bị khóa nhưng hoạt động lại ngay sau đó.

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