MC Kim Nhã ngất xỉu khi đang làm việc, phải nhập viện cấp cứu trong đêm khiến fan lo lắng

Hậu trường 11/03/2020 17:28

Trên trang cá nhân, MC Kim Nhã cập nhật tình hình sức khỏe của bản thân đến người hâm mộ và trấn an mọi người đừng quá lo lắng.

Cách đây vài giờ, MC Kim Nhã bất ngờ chia sẻ về việc mình bị ngất xỉu và phải nhập viện cấp cứu: “Tối qua, đang đứng quay và thoại với bạn diễn, bỗng ngất xỉu ngã cái đùng, đập lưng và mạn sườn trái vào thành cái box của bên ánh sáng. Mình chả hiểu điều gì vừa xảy ra. Lúc đó lưng mình rất đau, mình thở không nổi và cố mở mắt cũng không được”.

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Bài đăng của nữ MC Kim Nhã - Ảnh: FB

Theo chia sẻ của diễn viên Kim Nhã, cô đã bị ngất xỉu đột ngột khi đang làm việc và phải nhập viện cấp cứu trong đêm. Sau đó, ekip đã yêu cầu nữ MC về nhà nghỉ ngơi thay vì hoàn thành nốt phân đoạn còn dang dở.

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Sau khi được cấp cứu, sức khỏe của nữ MC đã ổn định - Ảnh: FB

Được biết, hiện tại sức khỏe của cô đã ổn định sau một giấc ngủ dài: “Hiện tại, trộm vía Nhã chỉ bị chấn thương phần mềm, được cho thuốc giảm đau và bầm để hôm nay vẫn có thể tiếp tục onset”. Cuối bài đăng, Kim Nhã mong mọi người hãy giữ gìn sức khỏe vì nó thực sự quan trọng.

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Trong phần bình luận, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt bày tỏ sự lo lắng và mong Kim Nhã giữ gìn sức khỏe: “Tranh thủ nghỉ ngơi và ăn uống chế ơi”, “Gì thì gì vẫn cố gắng giữ sức khỏe tốt chị ơi”, “Trời ơi bảo trọng nha chị”, “Nhớ nghỉ ngơi nhiều vào lúc không onset nha chị, lo quá đi”, “Mong chị Nhã mau khỏe để tiếp tục công việc”, “Chị đi khám để kiểm tra xem sao nha”...

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