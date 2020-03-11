Vũ Khắc Tiệp áy náy, dằn vặt vì không cách ly sớm, tiết lộ kết quả xét nghiệm Covid-19

Sau hàng loạt phát ngôn xoay quanh câu chuyện cách ly vì dịch Covid-19, Vũ Khắc Tiệp tuyên bố tạm đóng cửa trang cá nhân.

Ít ngày qua, ông bầu Vũ Khắc Tiệp trở thành tâm điểm của dư luận xoay quanh câu chuyện cách ly vì dịch Covid-19. Mọi chuyện lên đỉnh điểm khi ông bầu của Ngọc Trinh chê nơi cách ly ngột ngạt và muốn nhanh chóng ra khỏi đây trong 1 clip phỏng vấn.

Vũ Khắc Tiệp bị chỉ trích vì tỏ thái độ không hài lòng tại khu cách ly tập trung - Ảnh: Internet

Và sau khi bình tĩnh lại, "ông bầu chân dài" đã đăng tải lời cảm ơn và xin lỗi trên trang cá nhân. Vũ Khắc Tiệp cho biết, anh vô cùng áy náy và dằn vặt vì đã không tự cách ly ngay những ngày đầu về nước.

Anh viết: "Trước tiên gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người vì đã để mọi người phải suy nghĩ.

Điều áy náy và dằn vặt nhất những ngày qua là không tự ý thức bản thân, nâng cao hiểu biết để tự giác cách ly ở nhà những ngày đầu về nước, kể cả là khi chưa có lệnh cách ly từ chính quyền... Sau những ngày này, bản thân cũng đã trưởng thành nhiều về suy nghĩ và nhận thức hơn".

Hình ảnh được chụp khi Vũ Khắc Tiệp tham dự tuần lễ thời trang tại Ý - Ảnh: FB

Tiếp đó, Vũ Khắc Tiệp cũng gửi lời cảm ơn đến cơ quan chức năng, các bác sĩ, y tá đã chăm sóc anh suốt những ngày qua.

Bên cạnh đó, anh cũng tiết lộ đã làm xét nghiệm và cho kết quả âm tính: "Thực sự thấy hạnh phúc với kết quả âm tính của tôi và ekip (kết quả nội bộ) sau khi xét nghiệm chiều hôm qua, và may mắn vì đã không mắc phải một sai phạm nghiêm trọng đáng tiếc nào. Đây cũng là bài học lớn cho cuộc đời về sau".

Ngoài ra, Vũ Khắc Tiệp tuyên bố sẽ tạm đóng Facebook một thời gian và status này sẽ là dòng trạng thái cuối cùng anh nói đến vấn đề này.

Vũ Khắc Tiệp bức xúc vì cho rằng bị cắt ghép video nhằm hạ bệ danh tiếng "Ông bầu" Vũ Khắc Tiệp vừa bày tỏ sự bức xúc trên trang cá nhân vì bị lợi dụng làm công cụ PR.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-khac-tiep-ay-nay-dan-vat-vi-khong-cach-ly-som-tiet-lo-ket-qua-xet-nghiem-covid-19-353369.html