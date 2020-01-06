Cuối cùng Vũ Khắc Tiệp đã thừa nhận vừa bị đánh vào tháng 7, nói về cuộc sống sang chảnh hiện tại

Hậu trường 06/01/2020 15:01

Sau ít ngày im lặng, Vũ Khắc Tiệp vừa lên tiếng nói rõ mọi việc với công chúng. Ông bầu Ngọc Trinh thừa nhận xảy ra va chạm vào tháng 7/2019.

Vài ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tin đồn không hay về ông bầu Vũ Khắc Tiệp. Mọi chuyện bắt nguồn từ hình ảnh "ông trùm" chân dài người bê bết máu ngồi tại đồn công an. Một số dân mạng cho rằng Vũ Khắc Tiệp bị giang hồ đánh dằn mặt vì vay nợ hàng tỷ đồng không trả.

vu khac tiep bi danh

vu khac tiep bi danh 1
Những hình ảnh được dân mạng lan truyền một cách chóng mặt suốt nhiều ngày qua - Ảnh: FB

Mới đây, Vũ Khắc Tiệp vừa lên tiếng về vụ việc. Anh thừa nhận chuyện xảy ra va chạm vào tháng 7/2019. Trước đó ít ngày, ông bầu Venus còn giải thích đây chỉ là ảnh được chụp từ nhiều năm trước thời còn nông nổi.

Tuy nhiên, “ông trùm” chân dài không đề cập đến tin đồn nợ tiền tỷ, bị giang hồ đuổi đánh. Anh khẳng định cuộc sống của mình vẫn rất vui vẻ, thoải mái đi du lịch khắp thế giới.

vu khac tiep bi danh 2
Vũ Khắc Tiệp vừa có chuyến đi Phú Quốc cùng Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel - Ảnh: FB
vu khac tiep bi danh 3
Trước đó, anh cùng 'Nữ hoàng nội y' có chuyến trải nghiệm Dubai vào đầu năm 2020 - Ảnh: FB

Nguyên văn bài viết của Vũ Khắc Tiệp: "Chào các bạn! Ngày đầu tuần vui vẻ.

3 ngày qua bận di chuyển từ Sài Gòn - Phú Quốc - Hà Nội dự event và đám cưới, tôi tạm gác các cuộc mổ xẻ trên mạng xã hội về mình. Tôi không đọc bất cứ tin tức nào vì để thời gian enjoy tận hưởng cuộc sống những ngày cuối tuần. Hôm nay ngày làm việc tuần mới, tôi muốn chủ động nói một lần về những bức hình cùng câu chuyện thực chất của nó.

Chuyện đó xảy ra vào sáng chủ nhật 22/7 tại Hotel Park Hyatt Sài Gòn. Vào 9h sáng hôm đó, tôi nghe được một thông tin không đúng về mình nên trực tiếp gọi điện thoại mời người ta gặp để đối chiếu. Tôi biết mình có tính nóng nên có thể to tiếng và đã chọn địa điểm ngoài sân vườn để không ảnh hưởng đến xung quanh. Trong khi nói chuyện, quả thực đã có va chạm. Và kết quả là những bức hình mọi người đang lan truyền nhau xem. Chính tôi nhờ bảo vệ Hyatt gọi công an tới giải quyết. Rất đông người nhìn thấy sự việc, có mặt ở thời điểm đó. (Hoặc có thể check bên Hyatt).

vu khac tiep bi danh 4
Vũ Khắc Tiệp lên tiếng trên Facebook cá nhân - Ảnh: FB

Công an Phường Bến Nghé, Quận 1 là đơn vị giải quyết sự việc này. Lúc đó máu của tôi chảy ra khá nhiều nên phải đi khâu tại Bệnh Viện Sài Gòn và sau đó thay 1 cái áo khác. Trở lại công an 2 bên đã làm bản tường trình giải trình và kết thúc 2 tiếng là bản tường trình của 2 bên cùng ký do hiểu lầm nên dẫn đến xô xát. Điều này có thể tìm hiểu tại công an nơi tôi làm việc.

Cuộc sống đôi khi không tránh được những rủi ro.

Còn về cuộc sống của mình, tôi vẫn đi du lịch ghi hình và chia sẻ thế giới tươi đẹp đến với các bạn mê du lịch, vẫn mê ly cafe mỗi ngày tại các quán quen thuộc ở Sài Gòn. Vẫn gặp gỡ bạn bè và luôn public những nơi mình tới. Cuộc sống như thế tôi thấy đủ hạnh phúc.

Cảm ơn tất cả các bạn. Và tôi chịu tất cả trách nhiệm về những gì mình đang nói và làm".

Bên dưới bài viết, "ông trùm" chân dài nhận được nhiều lời động viên, hỏi thăm từ người hâm mộ. Tuy nhiên, không ít người vẫn tỏ ra hoài nghi về những lời giải thích của Vũ Khắc Tiệp.

Vũ Khắc Tiệp bị tung thêm bằng chứng ‘khó chối’ chuyện mới bị đánh vì nợ tiền tỷ không trả?

Vũ Khắc Tiệp bị tung thêm bằng chứng ‘khó chối’ chuyện mới bị đánh vì nợ tiền tỷ không trả?

Sau khi lên tiếng phủ nhận hình ảnh người bê bết máu ngồi ở đồn công an là sự việc vừa xảy ra, "ông trùm" chân dài Vũ Khắc Tiệp lại bị dân mạng tung thêm bằng chứng khác.

Xem thêm
Từ khóa:   ông bầu Vũ Khắc Tiệp Ngọc Trinh Vũ Khắc Tiệp nợ tiền

TIN MỚI NHẤT

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 22 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 53 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 2 giờ 27 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 5 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026