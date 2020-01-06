Vài ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tin đồn không hay về ông bầu Vũ Khắc Tiệp . Mọi chuyện bắt nguồn từ hình ảnh "ông trùm" chân dài người bê bết máu ngồi tại đồn công an. Một số dân mạng cho rằng Vũ Khắc Tiệp bị giang hồ đánh dằn mặt vì vay nợ hàng tỷ đồng không trả.

Tuy nhiên, “ông trùm” chân dài không đề cập đến tin đồn nợ tiền tỷ, bị giang hồ đuổi đánh. Anh khẳng định cuộc sống của mình vẫn rất vui vẻ, thoải mái đi du lịch khắp thế giới.

Mới đây, Vũ Khắc Tiệp vừa lên tiếng về vụ việc. Anh thừa nhận chuyện xảy ra va chạm vào tháng 7/2019. Trước đó ít ngày, ông bầu Venus còn giải thích đây chỉ là ảnh được chụp từ nhiều năm trước thời còn nông nổi.

Vũ Khắc Tiệp vừa có chuyến đi Phú Quốc cùng Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel - Ảnh: FB

Trước đó, anh cùng 'Nữ hoàng nội y' có chuyến trải nghiệm Dubai vào đầu năm 2020 - Ảnh: FB

Nguyên văn bài viết của Vũ Khắc Tiệp: "Chào các bạn! Ngày đầu tuần vui vẻ.

3 ngày qua bận di chuyển từ Sài Gòn - Phú Quốc - Hà Nội dự event và đám cưới, tôi tạm gác các cuộc mổ xẻ trên mạng xã hội về mình. Tôi không đọc bất cứ tin tức nào vì để thời gian enjoy tận hưởng cuộc sống những ngày cuối tuần. Hôm nay ngày làm việc tuần mới, tôi muốn chủ động nói một lần về những bức hình cùng câu chuyện thực chất của nó.

Chuyện đó xảy ra vào sáng chủ nhật 22/7 tại Hotel Park Hyatt Sài Gòn. Vào 9h sáng hôm đó, tôi nghe được một thông tin không đúng về mình nên trực tiếp gọi điện thoại mời người ta gặp để đối chiếu. Tôi biết mình có tính nóng nên có thể to tiếng và đã chọn địa điểm ngoài sân vườn để không ảnh hưởng đến xung quanh. Trong khi nói chuyện, quả thực đã có va chạm. Và kết quả là những bức hình mọi người đang lan truyền nhau xem. Chính tôi nhờ bảo vệ Hyatt gọi công an tới giải quyết. Rất đông người nhìn thấy sự việc, có mặt ở thời điểm đó. (Hoặc có thể check bên Hyatt).

Vũ Khắc Tiệp lên tiếng trên Facebook cá nhân - Ảnh: FB

Công an Phường Bến Nghé, Quận 1 là đơn vị giải quyết sự việc này. Lúc đó máu của tôi chảy ra khá nhiều nên phải đi khâu tại Bệnh Viện Sài Gòn và sau đó thay 1 cái áo khác. Trở lại công an 2 bên đã làm bản tường trình giải trình và kết thúc 2 tiếng là bản tường trình của 2 bên cùng ký do hiểu lầm nên dẫn đến xô xát. Điều này có thể tìm hiểu tại công an nơi tôi làm việc.

Cuộc sống đôi khi không tránh được những rủi ro.

Còn về cuộc sống của mình, tôi vẫn đi du lịch ghi hình và chia sẻ thế giới tươi đẹp đến với các bạn mê du lịch, vẫn mê ly cafe mỗi ngày tại các quán quen thuộc ở Sài Gòn. Vẫn gặp gỡ bạn bè và luôn public những nơi mình tới. Cuộc sống như thế tôi thấy đủ hạnh phúc.

Cảm ơn tất cả các bạn. Và tôi chịu tất cả trách nhiệm về những gì mình đang nói và làm".

Bên dưới bài viết, "ông trùm" chân dài nhận được nhiều lời động viên, hỏi thăm từ người hâm mộ. Tuy nhiên, không ít người vẫn tỏ ra hoài nghi về những lời giải thích của Vũ Khắc Tiệp.