Sau khi lên tiếng phủ nhận hình ảnh người bê bết máu ngồi ở đồn công an là sự việc vừa xảy ra, "ông trùm" chân dài Vũ Khắc Tiệp lại bị dân mạng tung thêm bằng chứng khác.

Ít ngày trước, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh Vũ Khắc Tiệp ngồi ở đồn công an, cả người bê bết máu. Dư luận vô cùng hoang mang trước tin đồn anh bị giang hồ đánh do vay nợ không trả. Tuy nhiên ngay sau đó, ông bầu Ngọc Trinh đã lên tiếng giải thích trên Facebook cá nhân. Theo đó, Vũ Khắc Tiệp khẳng định đó là hình ảnh nhiều năm trước của thời còn nông nổi chứ không phải sự việc vừa xảy ra.

Thế nhưng mới đây, "ông trùm" chân dài lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý khi bị tung thêm bằng chứng mới.

Ông bầu Ngọc Trinh lên tiếng cho rằng hình ảnh này được chụp nhiều năm trước...

... thế nhưng, dân mạng lại tung thêm bằng chứng rằng đây là ảnh chụp cách đây không lâu. Hiện, Vũ Khắc Tiệp vẫn im lặng trước loạt ảnh vừa bị lộ - Ảnh: FB

Dù cố tình dùng tay che mặt nhưng mọi người vẫn nhận ra anh bởi bộ trang phục dính đầy máu, áo sơ mi xanh và quần ngắn ngang đầu gối. Đáng chú ý, dân mạng đã "soi" ra đôi giày ông bầu Venus đang mang là mẫu mới vẫn đang rất hot không thể có nhiều năm trước.

Một vài hình ảnh khác cũng được dân mạng truyền tay nhau - Ảnh: Internet

Ngoài ra, trên một diễn đàn chuyên bàn chuyện của showbiz cũng vừa đăng tải bài viết bóc phốt ông bầu Vũ Khắc Tiệp vay nợ hàng tỷ đồng và không đủ tiền trả nên bị đánh dằn mặt.

Hợp đồng vay nợ có ghi tên của Vũ Khắc Tiệp - Ảnh: FB

Hiện tại, thực hư thông tin này vẫn đang khiến dư luận không ngừng xôn xao bàn tán. Phía Vũ Khắc Tiệp vẫn chưa có động thái nào mới.

Giữa ồn ào bị giang hồ đánh bê bết máu vì nợ nần, Vũ Khắc Tiệp chính thức lên tiếng Ông bầu Vũ Khắc Tiệp đã chính thức lên tiếng về hình ảnh cả người bê bết máu và đang ngồi ở đồn công an giải trình khiến dư luận xôn xao nhiều giờ qua.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-khac-tiep-bi-tung-them-bang-chung-kho-choi-chuyen-moi-bi-danh-vi-no-tien-ty-khong-tra-348109.html