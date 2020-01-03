Giữa ồn ào bị giang hồ đánh bê bết máu vì nợ nần, Vũ Khắc Tiệp chính thức lên tiếng

Hậu trường 03/01/2020 17:32

Ông bầu Vũ Khắc Tiệp đã chính thức lên tiếng về hình ảnh cả người bê bết máu và đang ngồi ở đồn công an giải trình khiến dư luận xôn xao nhiều giờ qua.

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh Vũ Khắc Tiệp cả người dính đầy máu ngồi ở đồn công an. Không chỉ vậy, một số dân mạng còn tung tin ông bầu Ngọc Trinh bị giang hồ đuổi đánh vì nợ nần không trả.

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Hình ảnh này đang được lan truyền một cách chóng mặt trên các diễn đàn mạng xã hội - Ảnh: FB

Không để dư luận phải đoán già đoán non, "ông trùm" chân dài đã chính thức lên tiếng phủ nhận. Vũ Khắc Tiệp cho biết, đây là ảnh chụp cách đây nhiều năm, thời còn nông nổi chứ không phải sự việc vừa xảy ra gần đây. Tuy nhiên, anh không nói thêm về nguyên nhân bị đánh.

Vũ Khắc Tiệp tỏ ra bình thản và lên tiếng giải thích ngắn gọn: "Vừa massage chân 60 phút tỉnh dậy cả Việt Nam hỏi về 1 cái ảnh nông nổi thời đi bar đã rất lâu. Chốt hạ vậy nhé".

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Vũ Khắc Tiệp lên tiếng về hình ảnh người đầy máu - Ảnh: FB

Dù đã được người trong cuộc lên tiếng giải thích nhưng hình ảnh này vẫn đang được lan truyền khắp các diễn đàn mạng xã hội.

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Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp là cặp bài trùng của showbiz Việt - Ảnh: FB
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Thành công của mỹ nhân 'Vòng eo 56' luôn có bóng dáng của ông bầu Khắc Tiệp - Ảnh: FB

Vũ Khắc Tiệp sinh năm 1983, được mọi người biết đến với biệt danh "ông trùm" chân dài. Anh gắn bó với Ngọc Trinh nhiều năm và cũng là người đưa tên tuổi của "Nữ hoàng nội y" đến gần hơn với công chúng. Sau nhiều năm lăn lộn trong giới chân dài, Vũ Khắc Tiệp đang sở hữu gia tài khủng và cuộc sống xa hoa đáng ngưỡng mộ.

Chụp ảnh cùng Vũ Khắc Tiệp, ‘nữ hoàng nội y’ Ngọc Trinh bị dân mạng chỉ trích vì lộ vòng 3 phản cảm

Chụp ảnh cùng Vũ Khắc Tiệp, ‘nữ hoàng nội y’ Ngọc Trinh bị dân mạng chỉ trích vì lộ vòng 3 phản cảm

Bức ảnh mới nhất của “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh được ông bầu Vũ Khắc Tiệp đăng tải trên trang cá nhân đang nhận về không ít “gạch đá” từ cộng đồng mạng.

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