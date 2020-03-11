Vừa có bạn trai mới, ‘Nữ hoàng nội y’ Ngọc Trinh đã tiết lộ mong muốn sinh em bé

Trên trang Instagram cá nhân, “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ với người hâm mộ mong muốn kết hôn và sinh con.

Hậu chia tay bạn trai đại gia, “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh đã tìm được người mới. Trên mạng xã hội, người đẹp không ngần ngại chia sẻ những món quà đắt đỏ nhận được từ bạn trai.

Ngọc Trinh khoe quà bạn trai tặng ngày 8/3 - Ảnh: IG

Ở tuổi 31, Ngọc Trinh có tất cả mọi thứ trong tay và khiến nhiều người phải thầm ghen tỵ với cuộc sống sang chảnh của mình. Chính vì vậy, nhiều người cho rằng cô nàng sẽ chẳng mấy bận tâm về chuyện chồng con.

Tuy nhiên mới đây, mỹ nhân “Vòng eo 56” bất ngờ tiết lộ kế hoạch sinh con. Cụ thể, trên trang Instagram cá nhân, Ngọc Trinh đã mở mục hỏi đáp để giao lưu với người hâm mộ. Ngay lập tức, cư dân mạng đã gửi về hàng loạt câu hỏi hóc búa cho cô nàng.

Khi một tài khoản thắc mắc: “Trinh định sinh con lúc bao nhiêu tuổi?”, nữ người mẫu đã vui vẻ bày tỏ nguyện vọng của bản thân: “Hiện tại, chị đang rất muốn có baby nhưng để xem gặp được chàng nào ‘hợp phong thủy’ đã. Khi đó sẽ cho ra một công chúa và một hoàng tử ngay”.

Ngọc Trinh tiết lộ mong muốn sinh con - Ảnh: IG

Vốn thẳng tính, Ngọc Trinh sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi được khán giả gửi về - Ảnh: IG

Câu trả lời này của Ngọc Trinh khiến không ít người bất ngờ. Hóa ra người đẹp nổi tiếng của showbiz cũng đang mong mỏi chuyện yên bề gia thất và có một tổ ấm hạnh phúc của riêng mình. Nhiều khán giả cho rằng đây là điều hợp lý, bởi lẽ Ngọc Trinh đã bước qua tuổi 30 và đủ chín chắn để tìm một bến đỗ sau nhiều năm lăn lộn trong showbiz đầy rẫy thị phi.

Bị chụp lén, Ngọc Trinh gây sốc với thân hình gầy gò 'cò hương' Khác hoàn toàn với hình tượng của một 'Nữ hoàng nội y' nóng bỏng, bức ảnh chưa qua chỉnh sửa của Ngọc Trinh do người qua đường chụp khiến nhiều người bị sốc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-co-ban-trai-moi-nu-hoang-noi-y-ngoc-trinh-da-tiet-lo-mong-muon-sinh-em-be-353343.html