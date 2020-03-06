Bị chụp lén, Ngọc Trinh gây sốc với thân hình gầy gò 'cò hương'

Hậu trường 06/03/2020 11:37

Khác hoàn toàn với hình tượng của một 'Nữ hoàng nội y' nóng bỏng, bức ảnh chưa qua chỉnh sửa của Ngọc Trinh do người qua đường chụp khiến nhiều người bị sốc.

Từ khi bước vào làng giải trí, Ngọc Trinh luôn gắn với hình ảnh sexy cùng gu thời trang táo bạo khó mỹ nhân nào bì kịp. Thậm chí, mọi người còn ưu ái đặt cho cô danh xưng "Nữ hoàng nội y" và đến nay, vẫn chưa chân dài nào có thể vượt mặt Ngọc Trinh về độ táo bạo.

Tuy nhiên cách đây ít giờ, một tài khoản mạng bất ngờ đăng tải bức ảnh vô tình chụp được khoảnh khắc Ngọc Trinh tới tiệm nail. Dù đeo khẩu trang che mặt nhưng nhìn qua, mọi người có thể đoán ra đó là chân dài "Vòng eo 56".

nguoi mau ngoc trinh gay nhom
Hình ảnh được cho là Ngọc Trinh gây xôn xao nhiều giờ qua - Ảnh: Internet
nguoi mau ngoc trinh gay nhom 1
Bên cạnh những bình luận chê bai, nhiều dân mạng hoài nghi đây không phải Ngọc Trinh...
nguoi mau ngoc trinh gay nhom 2
... tuy nhiên, nhiều cơ sở cho thấy người trong ảnh là 'gà cưng' Vũ Khắc Tiệp bởi trước đó, chân dài này đăng ảnh diện chiếc váy giống hệt - Ảnh: Internet

Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh này đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Mọi người không khỏi ngỡ ngàng bởi thân hình gầy nhom kém quyến rũ của "Nữ hoàng nội y".

nguoi mau ngoc trinh gay nhom 3
Ngọc Trinh để lộ nhược điểm cơ thể gầy guộc khác xa với hình ảnh đã qua photoshop - Ảnh: Internet

Trong hình ảnh được chia sẻ, chân dài Trà Vinh diện váy hoa tối màu, khoe vai trần thanh mảnh. Tuy nhiên, không còn dáng vẻ gợi cảm như mọi khi, vòng 1 của "gà cưng" Vũ Khắc Tiệp "không cánh mà bay". Cô khiến mọi người hoang mang, lo lắng với thân hình cò hương. Nhiều người không khỏi thất vọng bởi hình ảnh này quá khác so với những bức ảnh nóng bỏng, nuột nà được người đẹp Trà Vinh đăng tải trên trang cá nhân.

nguoi mau ngoc trinh gay nhom 4
Ít ngày trước, cô nàng còn tung bộ ảnh mới khoe thân hình chuẩn trên trang cá nhân - Ảnh: FB

Một số ý kiến suy đoán có thể do chân dài 8x giảm cân quá đà nên không còn giữ được vóc dáng sexy. Bên cạnh đó, nhiều dân mạng tỏ ra lo ngại cho sức khỏe của người mẫu Ngọc Trinh.

Thêm ảnh hậu trường nóng phát sốt của Ngọc Trinh: Xứng danh "nữ hoàng nội y", khoe triệt để body ở những góc "hiểm hóc"

Thêm ảnh hậu trường nóng phát sốt của Ngọc Trinh: Xứng danh "nữ hoàng nội y", khoe triệt để body ở những góc "hiểm hóc"

Ngọc Trinh không ngại quay những góc dễ để lộ nhược điểm cơ thể, đặc biệt là ngồi gập thấy bụng trong hậu trường hé lộ mới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   người mẫu Ngọc Trinh Nữ hoàng nội y Vũ Khắc Tiệp

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 5 giờ 51 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 6 giờ 6 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 36 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 7 giờ 37 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 46 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 46 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026