Bị chụp lén, Ngọc Trinh gây sốc với thân hình gầy gò 'cò hương'

Từ khi bước vào làng giải trí, Ngọc Trinh luôn gắn với hình ảnh sexy cùng gu thời trang táo bạo khó mỹ nhân nào bì kịp. Thậm chí, mọi người còn ưu ái đặt cho cô danh xưng "Nữ hoàng nội y" và đến nay, vẫn chưa chân dài nào có thể vượt mặt Ngọc Trinh về độ táo bạo.

Tuy nhiên cách đây ít giờ, một tài khoản mạng bất ngờ đăng tải bức ảnh vô tình chụp được khoảnh khắc Ngọc Trinh tới tiệm nail. Dù đeo khẩu trang che mặt nhưng nhìn qua, mọi người có thể đoán ra đó là chân dài "Vòng eo 56".