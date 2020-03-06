Bị chụp lén, Ngọc Trinh gây sốc với thân hình gầy gò 'cò hương'

Khác hoàn toàn với hình tượng của một 'Nữ hoàng nội y' nóng bỏng, bức ảnh chưa qua chỉnh sửa của Ngọc Trinh do người qua đường chụp khiến nhiều người bị sốc.
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Từ khi bước vào làng giải trí, Ngọc Trinh luôn gắn với hình ảnh sexy cùng gu thời trang táo bạo khó mỹ nhân nào bì kịp. Thậm chí, mọi người còn ưu ái đặt cho cô danh xưng "Nữ hoàng nội y" và đến nay, vẫn chưa chân dài nào có thể vượt mặt Ngọc Trinh về độ táo bạo.
Tuy nhiên cách đây ít giờ, một tài khoản mạng bất ngờ đăng tải bức ảnh vô tình chụp được khoảnh khắc Ngọc Trinh tới tiệm nail. Dù đeo khẩu trang che mặt nhưng nhìn qua, mọi người có thể đoán ra đó là chân dài "Vòng eo 56".
Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh này đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Mọi người không khỏi ngỡ ngàng bởi thân hình gầy nhom kém quyến rũ của "Nữ hoàng nội y".
Trong hình ảnh được chia sẻ, chân dài Trà Vinh diện váy hoa tối màu, khoe vai trần thanh mảnh. Tuy nhiên, không còn dáng vẻ gợi cảm như mọi khi, vòng 1 của "gà cưng" Vũ Khắc Tiệp "không cánh mà bay". Cô khiến mọi người hoang mang, lo lắng với thân hình cò hương. Nhiều người không khỏi thất vọng bởi hình ảnh này quá khác so với những bức ảnh nóng bỏng, nuột nà được người đẹp Trà Vinh đăng tải trên trang cá nhân.
Một số ý kiến suy đoán có thể do chân dài 8x giảm cân quá đà nên không còn giữ được vóc dáng sexy. Bên cạnh đó, nhiều dân mạng tỏ ra lo ngại cho sức khỏe của người mẫu Ngọc Trinh.