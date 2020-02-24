Trên trang Instagram cá nhân, “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh bất ngờ chia sẻ ảnh chụp bên tình mới.

Tháng 12/2019, “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh tuyên bố chia tay bạn trai đại gia sau 2 năm hẹn hò. Trở về cuộc sống “độc thân vui tính”, người đẹp Trà Vinh dành nhiều thời gian hơn cho bạn bè và tự thưởng cho bản thân những món hàng hiệu đắt đỏ.

Hiện tại, Ngọc Trinh đã tìm được tình yêu mới chỉ sau vài tháng chia tay bạn trai đại gia. Cách đây ít giờ, trên trang Instagram cá nhân, nữ người mẫu hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc hẹn hò tình tứ cùng bạn trai kèm dòng trạng thái: “Cậu gấu”.

Bài đăng của Ngọc Trinh - Ảnh: IG

Tuy nhiên, Ngọc Trinh lại khiến dân mạng “giận tím người” khi che chắn bạn trai kỹ lưỡng đến mức gây ức chế. Cô nàng xóa mờ hoàn toàn từ gương mặt đến vóc dáng của người yêu như sợ chỉ một chi tiết nhỏ cũng đủ để cư dân mạng tìm ra danh tính anh chàng. Thế nhưng, điều này càng khiến khán giả thêm tò mò về chân dung người đàn ông bí ẩn này.

Dưới bài đăng, cư dân mạng không ngừng đặt câu hỏi về bạn trai mới của Ngọc Trinh: “Ai đây ta”, “Che hình không đẹp chị ơi. Mình show hết hình đi chị nè”, “Có người yêu mới rồi nè”, “Thôi công khai luôn đi chị ơi”…

Ngọc Trinh bên bó hoa khổng lồ nhận từ người yêu - Ảnh: Internet

Trước đó, Ngọc Trinh còn khoe được bạn trai tặng bó hoa hồng khổng lồ nhân ngày Lễ Tình nhân. Điều gây chú ý nhất chính là cách xưng hô của Ngọc Trinh với người yêu. Thay vì gọi bằng “anh” như trước đây, người đẹp lại dùng từ “cậu bé”, “cậu gấu” cho tình mới. Nhiều người cho rằng “gà cưng” Vũ Khắc Tiệp đã dần thay đổi, thích yêu những chàng trai trẻ trung hơn là kiểu đàn ông trung niên như trước đây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-chia-tay-ban-trai-dai-gia-ngoc-trinh-khoe-anh-cung-tinh-moi-nhung-lai-khien-dan-mang-gian-tim-nguoi-vi-dieu-nay-351819.html