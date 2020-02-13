Chẳng mấy người đẹp Vbiz táo bạo như Ngọc Trinh, khoe trọn vòng 3 với đủ kiểu tạo dáng khiến khán giả ‘ngượng chín mặt’

Cách đây vài giờ, trên trang Instagram cá nhân, “ Nữ hoàng nội y ” Ngọc Trinh bất ngờ đăng tải loạt clip hậu trường ghi lại buổi chụp ảnh cùng ekip. Kèm theo đó, nữ người mẫu không quên nhắn nhủ người hâm mộ: “Mai bộ hình lên sóng”.

Qua những đoạn clip được chia sẻ, Ngọc Trinh thu hút mọi ánh nhìn với trang phục body suit màu đen và hồng siêu gợi cảm kết hợp với boots cao giúp khoe triệt để vóc dáng. Bên cạnh đó, người đẹp Trà Vinh còn liên tục tạo dáng với nhiều tư thế được nhận xét là táo bạo. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng Ngọc Trinh đang bị nghiện khoe thân quá đà đến mức phản cảm.

Nhiều người cho rằng cách tạo dáng của Ngọc Trinh khá phản cảm - Ảnh cắt từ clip

Dẫu vậy, vóc dáng chuẩn từng centimet của “Nữ hoàng nội y” lại là điều khó ai có thể phủ nhận. Dù đã bước qua tuổi 30 nhưng Ngọc Trinh vẫn giữ được cơ thể săn chắc khiến người xem không ngừng xuýt xoa, ngưỡng mộ.

Ngọc Trinh chưa bao giờ ngại diện những bộ trang phục gợi cảm đến nghẹt thở trước công chúng - Ảnh: Internet

Vốn nổi tiếng là người đẹp nóng bỏng của showbiz Việt nên đây không phải là lần đầu tiên Ngọc Trinh chiêu đãi khán giả với những khoảnh khắc “bỏng mắt” như vậy. Tuy nhiên, với bộ ảnh mới này, nhiều khán giả vẫn không khỏi choáng váng trước độ chịu chơi và táo bạo của cô nàng.