Chẳng mấy người đẹp Vbiz táo bạo như Ngọc Trinh, khoe trọn vòng 3 với đủ kiểu tạo dáng khiến khán giả ‘ngượng chín mặt’

Hậu trường 13/02/2020 15:55

Loạt ảnh hậu trường cho bộ ảnh mới của “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh đang thu hút sự chú ý của không ít cư dân mạng.

Cách đây vài giờ, trên trang Instagram cá nhân, Nữ hoàng nội yNgọc Trinh bất ngờ đăng tải loạt clip hậu trường ghi lại buổi chụp ảnh cùng ekip. Kèm theo đó, nữ người mẫu không quên nhắn nhủ người hâm mộ: “Mai bộ hình lên sóng”.

nu hoang noi y ngoc trinh 1
Một trong những hình ảnh gây sốt cộng đồng mạng của 'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh - Ảnh cắt từ clip

Chẳng mấy người đẹp Vbiz táo bạo như Ngọc Trinh, khoe trọn vòng 3 với đủ kiểu tạo dáng khiến khán giả ‘ngượng chín mặt’ - Ảnh 2Chẳng mấy người đẹp Vbiz táo bạo như Ngọc Trinh, khoe trọn vòng 3 với đủ kiểu tạo dáng khiến khán giả ‘ngượng chín mặt’ - Ảnh 3

nu hoang noi y ngoc trinh 4

Những hình ảnh hậu trường đầy gợi cảm và táo bạo của người đẹp - Ảnh cắt từ clip

Qua những đoạn clip được chia sẻ, Ngọc Trinh thu hút mọi ánh nhìn với trang phục body suit màu đen và hồng siêu gợi cảm kết hợp với boots cao giúp khoe triệt để vóc dáng. Bên cạnh đó, người đẹp Trà Vinh còn liên tục tạo dáng với nhiều tư thế được nhận xét là táo bạo. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng Ngọc Trinh đang bị nghiện khoe thân quá đà đến mức phản cảm.

nu hoang noi y ngoc trinh 5
Nhiều người cho rằng cách tạo dáng của Ngọc Trinh khá phản cảm - Ảnh cắt từ clip

Dẫu vậy, vóc dáng chuẩn từng centimet của “Nữ hoàng nội y” lại là điều khó ai có thể phủ nhận. Dù đã bước qua tuổi 30 nhưng Ngọc Trinh vẫn giữ được cơ thể săn chắc khiến người xem không ngừng xuýt xoa, ngưỡng mộ.

nu hoang noi y ngoc trinh 6
Ngọc Trinh chưa bao giờ ngại diện những bộ trang phục gợi cảm đến nghẹt thở trước công chúng - Ảnh: Internet

Vốn nổi tiếng là người đẹp nóng bỏng của showbiz Việt nên đây không phải là lần đầu tiên Ngọc Trinh chiêu đãi khán giả với những khoảnh khắc “bỏng mắt” như vậy. Tuy nhiên, với bộ ảnh mới này, nhiều khán giả vẫn không khỏi choáng váng trước độ chịu chơi và táo bạo của cô nàng.

Loạt phát ngôn gây bão Vbiz năm 2019: Nam Em, Ngọc Trinh giành “quán quân”

Loạt phát ngôn gây bão Vbiz năm 2019: Nam Em, Ngọc Trinh giành “quán quân”

Nghệ sĩ Công Lý, Kiều Thanh, Mai Phương Thúy, Ngọc Trinh, Nam Em… không ít lần khiến dân mạng “choáng” về những phát ngôn không giống ai.

Xem thêm
Từ khóa:   Nữ hoàng nội y Ngọc Trinh sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 1 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 3 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 17 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 8 giờ 32 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 8 giờ 47 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 17 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 10 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026