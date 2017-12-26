MC Cát Tường thừa nhận: 'Tôi không phải là người mẹ tốt'

Hậu trường 26/12/2017 12:01

Mặc dù con thiếu tình thương của cha từ nhỏ nhưng Cát Tường thừa nhận ít quan tâm và chăm sóc cho con gái.

Tối qua (25/12), nữ MC Cát Tường đã có những chia sẻ chân thành về sự nghiệp, cuộc sống tình cảm trong tập 13 của chương trình Sau ánh hào quang.

MC Cát Tường thừa nhận: 'Tôi không phải là người mẹ tốt' - Ảnh 1
Cát Tường xuất hiện trong tập mới nhất của chương trình Sau ánh hào quang - Ảnh: Internet

Nổi tiếng là "bà mai" mát tay trong chương trình Bạn muốn hẹn hò nhưng cuộc sống tình cảm của Cát Tường lại vô cùng chênh vênh, đẫm nước mắt và đến giờ vẫn lẻ bóng cô đơn.

Sinh con xong, chồng chê xấu nên bỏ đi

Cát Tường cho biết, mối tình với bố của Na Uy - con gái nữ diễn viên, là mối tình "sét đánh" ngọt ngào và cũng mang lại nhiều đau thương nhất.

Nữ MC chia sẻ: "Hồi mới yêu, tôi rất đẹp nên anh ấy tình cảm lắm. Đi qua vũng nước, anh sẵn sàng bế tôi lên. Yêu nhau được 4 tháng là tôi đã có thai. Lúc ấy, tôi nói với anh ấy phải cưới thôi. Thế là anh đồng ý ngay".

Những tưởng cuộc hôn nhân này sẽ kéo dài nhưng chỉ vừa sinh con được 1 tháng, chồng Cát Tường đã chê cô xấu và tình cảm dần lạnh nhạt. Nhận ra được sự thay đổi, nữ MC ra sức níu kéo tình cảm của chồng trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên đến khi con gái được 2 tuổi, Cát Tường đã quyết định ly hôn.

Nữ diễn viên chia sẻ với Trấn Thành: "Đến khi anh trở về, xin chị cho thêm cơ hội thì lúc này mình đã không còn cảm xúc. Chị phải xin lỗi anh ấy vì không thể cùng nhau chung bước nữa".

Không phải người mẹ tốt

Dù con gái ngay từ nhỏ đã sống thiếu tình cảm của bố nhưng Cát Tường cho biết mình không hề dành nhiều thời gian để quan tâm đến Na Uy.

Nữ MC thú nhận: "Bản thân không phải là người mẹ tốt. Tôi sinh con khi tuổi còn quá trẻ, tình cảm lại chưa như ý nguyện nên không thể toàn tâm toàn ý chăm sóc con. Tôi ngại thay tã, tắm rửa và cho con ăn. Mẹ tôi mới là người chăm sóc tốt nhất cho con gái".

MC Cát Tường thừa nhận: 'Tôi không phải là người mẹ tốt' - Ảnh 2
Cát Tường thừa nhận cô không phải là người mẹ tốt - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Cát Tường cũng tiết lộ, Na Uy ủng hộ cô đi thêm bước nữa nhưng không chấp nhận việc mẹ sinh thêm em bé. Ngay trong chương trình, Trấn Thành đã gọi điện cho con gái Cát Tường đang du học tại nước ngoài và hỏi về lý do không đồng ý cho mẹ sinh thêm em.

Cô bé chia sẻ vì lo sợ cho em sẽ giống mình như xưa, không được mẹ yêu thương, chăm sóc nên mới có phản ứng như vậy.

MC Cát Tường thừa nhận: 'Tôi không phải là người mẹ tốt' - Ảnh 3
Hiện tại, con gái Cát Tường cũng tự chăm sóc cho bản thân khi du học tại Úc - Ảnh: Internet
Diện trang phục khoe vòng một gợi cảm, Cát Tường bị 3 trai trẻ 'cưỡng hôn' trong tiệc sinh nhật

Diện trang phục khoe vòng một gợi cảm, Cát Tường bị 3 trai trẻ 'cưỡng hôn' trong tiệc sinh nhật

Nữ diễn viên, MC 'Bạn muốn hẹn hò' Cát Tường đã tổ chức bữa tiệc sinh nhật lần thứ 40 ấm cúng cùng người thân, bạn bè tại một nhà hàng ở TP.HCM.

Xem thêm
Từ khóa:   Cát Tường mc cát tường chương trình Sau ánh hào quang

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 27 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 57 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 1 giờ 57 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 1 giờ 57 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 2 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 2 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42