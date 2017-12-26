MC Cát Tường thừa nhận: 'Tôi không phải là người mẹ tốt'

Nổi tiếng là "bà mai" mát tay trong chương trình Bạn muốn hẹn hò nhưng cuộc sống tình cảm của Cát Tường lại vô cùng chênh vênh, đẫm nước mắt và đến giờ vẫn lẻ bóng cô đơn.

Tối qua (25/12), nữ MC Cát Tường đã có những chia sẻ chân thành về sự nghiệp, cuộc sống tình cảm trong tập 13 của chương trình Sau ánh hào quang.

Cát Tường cho biết, mối tình với bố của Na Uy - con gái nữ diễn viên, là mối tình "sét đánh" ngọt ngào và cũng mang lại nhiều đau thương nhất.

Nữ MC chia sẻ: "Hồi mới yêu, tôi rất đẹp nên anh ấy tình cảm lắm. Đi qua vũng nước, anh sẵn sàng bế tôi lên. Yêu nhau được 4 tháng là tôi đã có thai. Lúc ấy, tôi nói với anh ấy phải cưới thôi. Thế là anh đồng ý ngay".

Những tưởng cuộc hôn nhân này sẽ kéo dài nhưng chỉ vừa sinh con được 1 tháng, chồng Cát Tường đã chê cô xấu và tình cảm dần lạnh nhạt. Nhận ra được sự thay đổi, nữ MC ra sức níu kéo tình cảm của chồng trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên đến khi con gái được 2 tuổi, Cát Tường đã quyết định ly hôn.

Nữ diễn viên chia sẻ với Trấn Thành: "Đến khi anh trở về, xin chị cho thêm cơ hội thì lúc này mình đã không còn cảm xúc. Chị phải xin lỗi anh ấy vì không thể cùng nhau chung bước nữa".

Không phải người mẹ tốt

Dù con gái ngay từ nhỏ đã sống thiếu tình cảm của bố nhưng Cát Tường cho biết mình không hề dành nhiều thời gian để quan tâm đến Na Uy.

Nữ MC thú nhận: "Bản thân không phải là người mẹ tốt. Tôi sinh con khi tuổi còn quá trẻ, tình cảm lại chưa như ý nguyện nên không thể toàn tâm toàn ý chăm sóc con. Tôi ngại thay tã, tắm rửa và cho con ăn. Mẹ tôi mới là người chăm sóc tốt nhất cho con gái".

Cát Tường thừa nhận cô không phải là người mẹ tốt - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Cát Tường cũng tiết lộ, Na Uy ủng hộ cô đi thêm bước nữa nhưng không chấp nhận việc mẹ sinh thêm em bé. Ngay trong chương trình, Trấn Thành đã gọi điện cho con gái Cát Tường đang du học tại nước ngoài và hỏi về lý do không đồng ý cho mẹ sinh thêm em.

Cô bé chia sẻ vì lo sợ cho em sẽ giống mình như xưa, không được mẹ yêu thương, chăm sóc nên mới có phản ứng như vậy.