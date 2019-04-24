Mấy ai khéo nịnh vợ như Cường Đô la, Đàm Thu Trang vừa đăng ảnh đã vội 'rót mật vào tai'

Sau đám hỏi, Cường Đô la không còn e ngại mà thoải mái thể hiện tình cảm mùi mẫn với hôn thê.
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Cường Đô la từng được nhận xét là người kín tiếng và hiếm khi thể hiện tình cảm trên mạng xã hội. Thế nhưng, từ khi đến với Đàm Thu Trang, chàng doanh nhân phố núi khiến mọi người phải có cái nhìn mới về mình. Anh không ít lần công khai ảnh đi chơi, đi ăn cùng chân dài Lạng Sơn. Thậm chí, anh không ngại khoe khoảnh khắc “tình bể bình” giữa mình và hôn thê trên mạng xã hội.
Mới đây nhất, “đại gia phố núi” khiến người hâm mộ thích thú khi có màn nịnh vợ cực ngọt. Cụ thể, sau khi thấy Đàm Thu Trang đăng tải bức ảnh đời thường trên trang cá nhân, anh chàng lập tức vào để lại bình luận ngọt ngào: “Vợ yêu của chồng xinh quá”.
Rất nhiều dân mạng đã để lại icon thích thú với bình luận của Cường Đô la. Không ít người chọc ghẹo anh vì lời nịnh nọt “bất thường” này: "Nịnh lộ liễu vậy anh. Quyết chơi lớn 1 phen đây"; "Anh bị ép viết như này đúng không"... Ngay cả Đàm Thu Trang cũng trêu: "Chồng bị hack fb ah".. Trước sự trêu chọc của mọi người, ông bố một con vẫn khẳng định: "Có vợ là có tất cả mà".
Trước khi công khai yêu Đàm Thu Trang, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường từng trải qua rất nhiều mối tình với hàng loạt mỹ nhân đình đám trong showbiz Việt. Cuối cùng, anh đã chọn dừng chân bên chân dài xứ Lạng. Hiện công chúng đang nóng lòng đợi đám cưới chính thức của cả hai. Theo một vài thông tin được đồn đoán, hôn lễ của “đại gia phố núi” sẽ diễn ra vào tháng 5 tới.