Cường Đô la tung ảnh cưới đẹp lung linh bên hôn thê kèm câu nói siêu ngọt ngào

Cường Đô la khiến cư dân mạng "đứng ngồi không yên" khi bất ngờ tung ảnh cưới của mình và hôn thê gốc Lạng Sơn.

Cách đây ít giờ, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường nhận được sự quan tâm lớn từ bạn bè và cư dân mạng khi đăng tải ảnh cưới của mình và Đàm Thu Trang trên trang Facebook cá nhân. Chàng "đại gia phố núi" khiến người hâm mộ vô cùng thích thú vì đây là bức ảnh cưới đầu tiên anh công khai với công chúng. Kèm theo đó, chàng doanh nhân họ Nguyễn còn chú thích đầy ngọt ngào: "I love you" (Tạm dịch: Anh yêu em).

Cường Đô la khoe ảnh cưới bên Đàm Thu Trang - Ảnh: FBNV Ngay sau khi đăng tải, bức ảnh này đã nhận được số lượt like, bình luận và chia sẻ "khủng" từ cộng đồng mạng. Cả hai cũng nhận về vô số lời chúc hạnh phúc.

Vô số lời chúc mừng gửi đến cặp đôi - Ảnh: FBNV Sau hơn 1 năm công khai hẹn hò, Cường Đô la tổ chức lễ đính hôn với bạn gái họ Đàm vào đầu năm 2019. Sau đám hỏi, cặp đôi không còn e ngại mà thoải mái khoe nhiều khoảnh khắc tình tứ bên nhau. Trên trang cá nhân của cả hai cũng ngập tràn hình ảnh ngọt ngào, hạnh phúc khiến fan xuýt xoa. Không khó để bắt gặp những khoảnh khắc đầy lãng mạn khi vào trang cá nhân của cả hai - Ảnh: FBNV Có thể nói, dù đã trải qua rất nhiều mối tình với không ít người đẹp trong showbiz nhưng đây là lần đầu tiên chàng doanh nhân phố núi tỏ ra hạnh phúc như vậy. Theo một số thông tin được tiết lộ trước đó, đám cưới của cả hai sẽ tổ chức vào tháng 5/2019.

Sắp đám cưới, gia đình hai bên đối xử thế nào với Cường Đô La và Đàm Thu Trang? Mối quan hệ giữa gia đình hai bên dành cho con dâu và con rể tương lai vượt ngoài sức tưởng tượng của nhiều người.

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