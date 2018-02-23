Mập ra trông thấy, Hà Hồ vẫn khiến fan 'rụng tim' với hình ảnh chu môi ăn kem

Dù tăng cân chút ít nhưng Hồ Ngọc Hà vẫn khiến fan "rụng tim" khi khoe nhan sắc tươi trẻ và biểu cảm đáng yêu lúc ăn kem.
- Hồ Ngọc Hà: 'Cái đầu hơi Tây của tôi lại không phù hợp với suy nghĩ ở đây dẫn đến những hiểu lầm'
- Hồ Ngọc Hà mời Đàm Vĩnh Hưng xông đất lúc 1 giờ sáng với mức giá cao ngất ngưỡng
Mới đây, Hà Hồ khiến fan thích thú khi đăng tải bức ảnh đang chu môi, mắt nhắm tít trước tô kem màu hồng trông rất 'xì tin'.
Dù đã bước sang ngưỡng cửa 34 nhưng "Nữ hoàng giải trí" vẫn khiến nhiều chị em phát hờn trước nhan sắc thách thức thời gian của mình. Trong bức ảnh chụp cận cảnh này, bà mẹ một con khoe khéo làn da bóng mịn, săn chắc như chưa hề có dấu hiệu tuổi tác.
Ghi chú vào bức ảnh, Hồ Ngọc Hà tiết lộ mình mập lên nhưng luôn đẹp mặn mà dưới ống kính của Lý Quý Khánh. Trong khi đó, cư dân mạng không ngớt lời khen dành tặng cho "Nữ hoàng giải trí". Nhiều người đùa vui, Hà Hồ dù tăng thêm bao nhiêu kg thịt thì vẫn sẽ cuốn hút mãi như bây giờ.