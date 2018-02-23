Mập ra trông thấy, Hà Hồ vẫn khiến fan 'rụng tim' với hình ảnh chu môi ăn kem

Dù tăng cân chút ít nhưng Hồ Ngọc Hà vẫn khiến fan "rụng tim" khi khoe nhan sắc tươi trẻ và biểu cảm đáng yêu lúc ăn kem.

Mới đây, Hà Hồ khiến fan thích thú khi đăng tải bức ảnh đang chu môi, mắt nhắm tít trước tô kem màu hồng trông rất 'xì tin'.

Dù đã bước sang ngưỡng cửa 34 nhưng "Nữ hoàng giải trí" vẫn khiến nhiều chị em phát hờn trước nhan sắc thách thức thời gian của mình. Trong bức ảnh chụp cận cảnh này, bà mẹ một con khoe khéo làn da bóng mịn, săn chắc như chưa hề có dấu hiệu tuổi tác.

Sau Tết, Hà Hồ tiết lộ mình đã mập hơn trước - Ảnh: FBNV

Ghi chú vào bức ảnh, Hồ Ngọc Hà tiết lộ mình mập lên nhưng luôn đẹp mặn mà dưới ống kính của Lý Quý Khánh. Trong khi đó, cư dân mạng không ngớt lời khen dành tặng cho "Nữ hoàng giải trí". Nhiều người đùa vui, Hà Hồ dù tăng thêm bao nhiêu kg thịt thì vẫn sẽ cuốn hút mãi như bây giờ.

Fan khen Hà Hồ càng mập càng đẹp - Ảnh: FBNV

Diện áo dài lộng lẫy ngày đầu năm, Hồ Ngọc Hà không ngờ lại đụng hàng Kỳ Duyên Tuy cùng diện một thiết kế giống nhau nhưng Hồ Ngọc Hà và Hoa hậu Kỳ Duyên lại thể hiện hai thần thái hoàn toàn khác biệt.

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