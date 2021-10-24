Mạnh Quỳnh xuất hiện ‘tiều tuỵ đi trông thấy’ kể từ khi cố ca sĩ Phi Nhung qua đời khiến người hâm mộ không khỏi xót xa, lo lắng

Hậu trường 24/10/2021 09:35

Hình ảnh mới do Mạnh Quỳnh đăng tải khiến fan xót xa không ngớt bởi trông anh khá mệt mỏi và tiều tụy. Có lẽ sau sự ra đi đột ngột của người bạn Phi Nhung đã làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh.

Sau khi Phi Nhung qua đời, trên trang cá nhân, "người tình sân khấu" Mạnh Quỳnh không ít lần bày tỏ nỗi thương tiếc, đau buồn. Anh liên tục cập nhật hình ảnh, đoạn clip để tưởng nhớ nữ ca sĩ. Mới đây, sau bao ngày vượt qua nỗi đau, Mạnh Quỳnh đã có chia sẻ hình ảnh mới gây chú ý kèm dòng trạng thái có nội dung: “Một chuyến bay đêm! Thương chúc khán giả thân thương cuối tuần vui vẻ, an lành và hạnh phúc! Hẹn gặp Atlanta,Georgia ngày mai và San Jose Chủ nhật nhé!”.

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Hình ảnh mới được Mạnh Quỳnh chia sẻ gây nhiều sự chú ý cho người hâm mộ - Ảnh: Chụp màn hình

Dưới phần bình luận bài viết, khán giả đều bày tỏ nỗi xót xa, lo lắng khi trông Mạnh Quỳnh vẫn còn vẻ khá mệt mỏi, tiều tụy. Đặc biệt, ánh mắt của anh vẫn đượm buồn, không hề tươi tỉnh, rạng rỡ như những lần xuất hiện trước đó. Đa phần đều cho rằng, sự ra đi bất ngờ của cố ca sĩ Phi Nhung khiến Mạnh Quỳnh suy sụp, buồn thương vẫn chưa thể ngui ngoai được dù đã gần 1 tháng trôi qua. 

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Khán giả vô cùng lo lắng, xót xa khi thấy hình ảnh tiều tuỵ của Mạnh Quỳnh - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, trên trang cá nhân, nam ca sĩ cũng nghẹn ngào đăng một tâm thư dài hứa sẽ thay đổi bản thân, thay Phi Nhung làm tiếp những ước mơ còn dang dở của nữ ca sĩ. Anh viết: ""Hứa với Nhung rồi là tôi sẽ mạnh mẽ, lạc quan, năng động và siêng năng không có lười nữa. Thực hiện lời của Nhung là mình sẽ sống trọn lòng với khán giả thì Quỳnh sẽ cố gắng dù biết rằng Quỳnh không thể nào lấp được khoảng trống của Nhung trong lòng khán giả yêu thương Nhung. Những gì Quỳnh đã hứa trước vong linh của Nhung, Quỳnh sẽ làm bằng khả năng của Quỳnh cho dù khó khăn hay vất vả bao nhiêu đi nữa”.

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Mạnh Quỳnh - Phi Nhung có 20 năm gắn bó keo sơn trong nghề - Ảnh: Internet

Trong đám tang của Phi Nhung, anh cũng dành bài hát "Tiễn Em Cuối Đường" thay cho lời vĩnh biệt ý nghĩa nhất. Mạnh Quỳnh nhắn nhủ người tri kỷ suốt 20 năm: "Những gì mình chưa nói hay nợ nhau, thì kiếp sau trả nha, Nhung đi bình an".

Cư dân mạng xúc động, chực trào nước mắt ngắm lại những khoảnh khắc Phi Nhung 'sánh đôi' bên Mạnh Quỳnh trong MV 'Tiễn Em Cuối Đường'

Cư dân mạng xúc động, chực trào nước mắt ngắm lại những khoảnh khắc Phi Nhung 'sánh đôi' bên Mạnh Quỳnh trong MV 'Tiễn Em Cuối Đường'

Mạnh Quỳnh chia sẻ MV 'Tiễn Em Cuối Đường' được lồng ghép hình ảnh của mình với cố nghệ sĩ Phi Nhung để tiễn đưa người bạn của mình lần cuối.

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