Sau khi Phi Nhung qua đời, trên trang cá nhân, "người tình sân khấu" Mạnh Quỳnh không ít lần bày tỏ nỗi thương tiếc, đau buồn. Anh liên tục cập nhật hình ảnh, đoạn clip để tưởng nhớ nữ ca sĩ. Mới đây, sau bao ngày vượt qua nỗi đau, Mạnh Quỳnh đã có chia sẻ hình ảnh mới gây chú ý kèm dòng trạng thái có nội dung: “Một chuyến bay đêm! Thương chúc khán giả thân thương cuối tuần vui vẻ, an lành và hạnh phúc! Hẹn gặp Atlanta,Georgia ngày mai và San Jose Chủ nhật nhé!”.

Hình ảnh mới được Mạnh Quỳnh chia sẻ gây nhiều sự chú ý cho người hâm mộ - Ảnh: Chụp màn hình

Dưới phần bình luận bài viết, khán giả đều bày tỏ nỗi xót xa, lo lắng khi trông Mạnh Quỳnh vẫn còn vẻ khá mệt mỏi, tiều tụy. Đặc biệt, ánh mắt của anh vẫn đượm buồn, không hề tươi tỉnh, rạng rỡ như những lần xuất hiện trước đó. Đa phần đều cho rằng, sự ra đi bất ngờ của cố ca sĩ Phi Nhung khiến Mạnh Quỳnh suy sụp, buồn thương vẫn chưa thể ngui ngoai được dù đã gần 1 tháng trôi qua.