Mạnh Quỳnh 'cười khổ' trước tin đồn đột ngột qua đời, phải vội lên tiếng trấn an khán giả: 'Một năm Mạnh Quỳnh bị đột quỵ 2,3 lần và chết 2,3 lần'

Hậu trường 21/03/2023 06:48

Thông tin ca sĩ Mạnh Quỳnh đột ngột qua đời phải huỷ show diễn đã khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng và hoang mang.

Mạnh Quỳnh là một trong những nam ca sĩ hát nhạc trữ tình nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả ở trong nước lẫn hải ngoại. Mới đây, dân tình không khỏi xôn xao trước thông tin nam ca sĩ đột ngột qua đời và việc này cũng khiến người trong cuộc cảm thấy ngỡ ngàng.

Mạnh Quỳnh 'cười khổ' trước tin đồn đột ngột qua đời, phải vội lên tiếng trấn an khán giả: 'Một năm Mạnh Quỳnh bị đột quỵ 2,3 lần và chết 2,3 lần' - Ảnh 1
Dân tình không khỏi xôn xao trước thông tin nam ca sĩ đột ngột qua đời và việc này cũng khiến người trong cuộc cảm thấy ngỡ ngàng - Ảnh: Internet

Cụ thể, trên trang cá nhân, Mạnh Quỳnh bất lực kể rằng vào sáng chủ nhật vừa qua, anh đã nhận được hai cuộc gọi nhỡ từ bạn thân của một bầu show: "Sáng giờ có chị tổ chức show ngày 23/4 ở Lake Charles mà bạn sắp hát đó chị nói với tôi là “Mạnh Quỳnh chết rồi!”. Tôi nói đùa với chị đó là một năm Mạnh Quỳnh bị đột quỵ 2,3 lần và chết 2,3 lần chị ơi.

Chị ấy cứ bảo là thật đó, chị mới đọc tin tức trên mạng xong nè. Thấy chị nói có vẻ nghiêm túc lắm làm tôi cũng hoảng hồn nên gọi bạn xem sao, mà gọi hoài bạn không nghe máy làm tôi tưởng thật. Giờ bạn nghe điện thoại rồi thì tôi nhẹ nhỏm để trả lời cho chị ấy biết để khỏi tìm ca sĩ khác thế bạn trong show 23/4 sắp tới của chị ấy".

Mạnh Quỳnh 'cười khổ' trước tin đồn đột ngột qua đời, phải vội lên tiếng trấn an khán giả: 'Một năm Mạnh Quỳnh bị đột quỵ 2,3 lần và chết 2,3 lần' - Ảnh 2
Mạnh Quỳnh 'cười khổ' trước tin đồn đột ngột qua đời, phải vội lên tiếng trấn an khán giả: 'Một năm Mạnh Quỳnh bị đột quỵ 2,3 lần và chết 2,3 lần' - Ảnh 3
Mạnh Quỳnh cũng bất lực trước tin đồn bản thân qua đời - Ảnh: Chụp màn hình 

Đứng trước câu chuyện "dở khóc dở cười" này, Mạnh Quỳnh cho biết trước nay luôn nghĩ những thông tin như vậy chỉ có thể lừa những khán giả vô tư, dễ tin. Anh không ngờ những đồng nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật cũng bị "sập bẫy". Mạnh Quỳnh nói thêm: "Thế mới biết trong cuộc sống có nhiều cách kiếm tiền khác nhau. Nhưng con người chúng ta lại có người chọn cho mình cách làm việc và kiếm sống bằng cách bôi nhọ, thêu dệt, bịa đặt những chuyện không nói có, chuyện ít nói thêm cho nhiều để mang lại quyền lợi cho mình bất kể làm cho người khác tổn thương hay gặp những điều phiền phức".

Mạnh Quỳnh 'cười khổ' trước tin đồn đột ngột qua đời, phải vội lên tiếng trấn an khán giả: 'Một năm Mạnh Quỳnh bị đột quỵ 2,3 lần và chết 2,3 lần' - Ảnh 4
Anh không ngờ những đồng nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật cũng bị "sập bẫy" trước tin giả - Ảnh: Internet

Cuối cùng, nam ca sĩ khẳng định tình hình sức khỏe bản thân vẫn đang ổn định: "Đó là lý do tại sao một người ca sĩ như Mạnh Quỳnh không chơi Facebook trong suốt bao nhiêu năm ca hát mà bây giờ phải đăng bài viết thường xuyên như vậy, cốt để cho những khán giả yêu thương mình an tâm là mình vẫn khoẻ re".

Mạnh Quỳnh 'cười khổ' trước tin đồn đột ngột qua đời, phải vội lên tiếng trấn an khán giả: 'Một năm Mạnh Quỳnh bị đột quỵ 2,3 lần và chết 2,3 lần' - Ảnh 5
Nam ca sĩ khẳng định tình hình sức khỏe bản thân vẫn đang ổn định - Ảnh: Internet

Ở dưới phần bình luận bài viết, đa số khán giả đều bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động của những người tạo ra thông tin sai sự thật liên quan đến Mạnh Quỳnh. Đồng thời cũng gửi lời chúc sức khoẻ đến nam ca sĩ sau thời gian lấy lại tinh thần trước sự ra đi đột ngột của người bạn tri kỉ Phi Nhung.

Hơn 1 năm kể từ khi Phi Nhung qua đời, Mạnh Quỳnh vẫn bị mắng chửi bởi lý do này

Hơn 1 năm kể từ khi Phi Nhung qua đời, Mạnh Quỳnh vẫn bị mắng chửi bởi lý do này

Mạnh Quỳnh đã có một thời gian vô cùng khó khăn trong suốt hơn một năm nay, kể từ khi cố NS Phi Nhung qua đời.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Mạnh Quỳnh Mạnh Quỳnh đột ngột qua đời Mạnh Quỳnh - Phi Nhung

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 1 giờ 12 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 1 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 1 giờ 33 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 1 giờ 37 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang