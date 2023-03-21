Thông tin ca sĩ Mạnh Quỳnh đột ngột qua đời phải huỷ show diễn đã khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng và hoang mang.

Mạnh Quỳnh là một trong những nam ca sĩ hát nhạc trữ tình nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả ở trong nước lẫn hải ngoại. Mới đây, dân tình không khỏi xôn xao trước thông tin nam ca sĩ đột ngột qua đời và việc này cũng khiến người trong cuộc cảm thấy ngỡ ngàng. Dân tình không khỏi xôn xao trước thông tin nam ca sĩ đột ngột qua đời và việc này cũng khiến người trong cuộc cảm thấy ngỡ ngàng - Ảnh: Internet Cụ thể, trên trang cá nhân, Mạnh Quỳnh bất lực kể rằng vào sáng chủ nhật vừa qua, anh đã nhận được hai cuộc gọi nhỡ từ bạn thân của một bầu show: "Sáng giờ có chị tổ chức show ngày 23/4 ở Lake Charles mà bạn sắp hát đó chị nói với tôi là “Mạnh Quỳnh chết rồi!”. Tôi nói đùa với chị đó là một năm Mạnh Quỳnh bị đột quỵ 2,3 lần và chết 2,3 lần chị ơi.

Chị ấy cứ bảo là thật đó, chị mới đọc tin tức trên mạng xong nè. Thấy chị nói có vẻ nghiêm túc lắm làm tôi cũng hoảng hồn nên gọi bạn xem sao, mà gọi hoài bạn không nghe máy làm tôi tưởng thật. Giờ bạn nghe điện thoại rồi thì tôi nhẹ nhỏm để trả lời cho chị ấy biết để khỏi tìm ca sĩ khác thế bạn trong show 23/4 sắp tới của chị ấy". Mạnh Quỳnh cũng bất lực trước tin đồn bản thân qua đời - Ảnh: Chụp màn hình Đứng trước câu chuyện "dở khóc dở cười" này, Mạnh Quỳnh cho biết trước nay luôn nghĩ những thông tin như vậy chỉ có thể lừa những khán giả vô tư, dễ tin. Anh không ngờ những đồng nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật cũng bị "sập bẫy". Mạnh Quỳnh nói thêm: "Thế mới biết trong cuộc sống có nhiều cách kiếm tiền khác nhau. Nhưng con người chúng ta lại có người chọn cho mình cách làm việc và kiếm sống bằng cách bôi nhọ, thêu dệt, bịa đặt những chuyện không nói có, chuyện ít nói thêm cho nhiều để mang lại quyền lợi cho mình bất kể làm cho người khác tổn thương hay gặp những điều phiền phức".

Anh không ngờ những đồng nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật cũng bị "sập bẫy" trước tin giả - Ảnh: Internet Cuối cùng, nam ca sĩ khẳng định tình hình sức khỏe bản thân vẫn đang ổn định: "Đó là lý do tại sao một người ca sĩ như Mạnh Quỳnh không chơi Facebook trong suốt bao nhiêu năm ca hát mà bây giờ phải đăng bài viết thường xuyên như vậy, cốt để cho những khán giả yêu thương mình an tâm là mình vẫn khoẻ re". Nam ca sĩ khẳng định tình hình sức khỏe bản thân vẫn đang ổn định - Ảnh: Internet Ở dưới phần bình luận bài viết, đa số khán giả đều bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động của những người tạo ra thông tin sai sự thật liên quan đến Mạnh Quỳnh. Đồng thời cũng gửi lời chúc sức khoẻ đến nam ca sĩ sau thời gian lấy lại tinh thần trước sự ra đi đột ngột của người bạn tri kỉ Phi Nhung.

Hơn 1 năm kể từ khi Phi Nhung qua đời, Mạnh Quỳnh vẫn bị mắng chửi bởi lý do này Mạnh Quỳnh đã có một thời gian vô cùng khó khăn trong suốt hơn một năm nay, kể từ khi cố NS Phi Nhung qua đời.

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