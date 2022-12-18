Hơn 1 năm kể từ khi Phi Nhung qua đời, Mạnh Quỳnh vẫn bị mắng chửi bởi lý do này

Hậu trường 18/12/2022 09:59

Mạnh Quỳnh đã có một thời gian vô cùng khó khăn trong suốt hơn một năm nay, kể từ khi cố NS Phi Nhung qua đời.

Ca sĩ Mạnh Quỳnh cho biết khi ca sĩ Phi Nhung qua đời, anh cũng thấy đau khổ mất mát bởi Phi Nhung không chỉ là người song ca ăn ý trên sân khấu mà còn là bạn rất thân trong cuộc sống. Anh cũng hiểu tình cảm và cả mất mát của nhiều khán giả, những người yêu mến Phi Nhung khi cô qua đời.

Hơn 1 năm kể từ khi Phi Nhung qua đời, Mạnh Quỳnh vẫn bị mắng chửi bởi lý do này - Ảnh 1

Anh cho biết, bản thân chọn cách lặng thinh suốt một năm qua nhưng vẫn bị nhiều người chửi bới. Nguyên nhân là vì nhiều người không muốn anh nhận lời song ca với các ca sĩ khác. Họ chỉ muốn hình ảnh Mạnh Quỳnh - Phi Nhung mãi song hành trên sân khấu in sâu trong kí ức của họ.

"Tình trạng này vẫn tiếp diễn và ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của tôi cũng như gia đình. Người thân hỏi tôi sao xưa giờ làm nghề không có điều tiếng gì mà nay lại nhiều thị phi đến thế? Bản thân tôi cũng không hiểu vì sao." - Mạnh Quỳnh cho biết.

Hơn 1 năm kể từ khi Phi Nhung qua đời, Mạnh Quỳnh vẫn bị mắng chửi bởi lý do này - Ảnh 2

Bên cạnh đó, ca sĩ Mạnh Quỳnh cho biết khi Phi Nhung qua đời, còn một số việc chưa hoàn thành như xây trường Việt ngữ ở Mỹ, giúp chùa và hướng dẫn cho 2 con nuôi theo nghề hát là Thiêng Ngân và Tuyết Nhung.

"Tôi sẽ cố gắng hoàn thành nguyện vọng của Nhung. Tôi cũng muốn nói rõ tôi sẽ giúp Nhung hỗ trợ các con nuôi của cô ấy theo khả năng chứ không phải thay cô ấy chăm sóc các bé.

Tôi cũng có gia đình và cuộc sống của mình. Tôi chỉ làm được đến đâu tốt đến đấy mà thôi. Nhiều người buộc tôi phải thay Nhung chăm lo cho các con của cô ấy. Tôi nói thật, tôi không làm được. Nhưng tôi sẽ cố gắng giúp các bé trong điều kiện của mình nếu các bé cần", ca sĩ Mạnh Quỳnh khẳng định.

Hơn 1 năm kể từ khi Phi Nhung qua đời, Mạnh Quỳnh vẫn bị mắng chửi bởi lý do này - Ảnh 3

Vào cuối tháng 10 vừa qua, trong đêm nhạc Thương Cha, Mạnh Quỳnh đã nhận hai con gái nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung là Tuyết Nhung và Thiêng Ngân làm con nuôi và hỗ trợ hết mình với tư cách một người cha.

"Thật ra, chú không bằng và cũng không thể nào thay thế được người mẹ thân yêu của các con, là nữ ca sĩ Phi Nhung trong lòng quý vị khán giả. Mạnh Quỳnh ở đây với tư cách của một người bạn, sẽ cố gắng hỗ trợ cho các con của Phi Nhung bằng khả năng của Mạnh Quỳnh, bằng khả năng của một người cha." - Mạnh Quỳnh nói.

Mạnh Quỳnh không ngại đường xa từ Mỹ về Việt Nam để viếng giỗ đầu của Phi Nhung

Mạnh Quỳnh không ngại đường xa từ Mỹ về Việt Nam để viếng giỗ đầu của Phi Nhung

Trong ngày giỗ đầu của Phi Nhung, Mạnh Quỳnh cũng đã nhanh chóng trở về Việt Nam để thắp nén hương cho tri kỉ của mình.

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