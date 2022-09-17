Mạnh Quỳnh không ngại đường xa từ Mỹ về Việt Nam để viếng giỗ đầu của Phi Nhung

Lễ giỗ đầu của Phi Nhung đã được tổ chức tại chùa Pháp Lạc tỉnh Bình Phước, dự định sẽ diễn ra trong 2 ngày 16 và 17 tháng 09. Ngay từ sáng sớm, rất nhiều người cũng như khán giả yêu thích giọng ca của Phi Nhung đã có mặt để tưởng nhớ đến cố nghệ sĩ.

Lễ giỗ được tổ chức trong không khí trang trọng, xúc động, các con nuôi của Phi Nhung cũng đều tề tựu nhưng vắng mặt Hồ Văn Cường.

Các con nuôi của Phi Nhung tề tựu (Ảnh: Phạm Thành Trung)

Trong đám giỗ, nhiều hoa tươi được bạn bè, đồng nghiệp gửi đến. Không chỉ vậy, gia đình còn dựng hẳn tượng sáp của cố ca sĩ. Bức tượng diện lại bộ áo dài trắng mà cô từng mặc lúc sinh thời, trên tay còn cầm cả micro.

Tượng sáp của Phi Nhung (Ảnh: Phạm Thành Trung)

Chiều 16/9, một số đồng nghiệp cũng có mặt, thắp hương cho Phi Nhung như Trang Trần, Trường Giang, Quách Tuấn Du, Mạnh Quỳnh.

Sinh thời, Phi Nhung không chỉ là người song ca ăn ý với Mạnh Quỳnh mà còn là bạn thân thiết nhất của anh. Là 2 người bạn đã đồng hành trong suốt thời gian dài và luôn hỗ trợ nhau trong quá trình hoạt động nghệ thuật, nghệ sĩ Mạnh Quỳnh đã nhanh chóng bay từ Mỹ về Việt Nam để tham dự lễ giỗ đầu của người tri kỷ.

Anh đáp máy bay đến Việt Nam vào rạng sáng đại diện cho các đồng nghiệp và khán giả ở hải ngoại tham dự lễ giỗ đầu cố ca sĩ Phi Nhung. Sau đó anh đã nhanh chóng có mặt tại nơi diễn ra lễ giỗ với trang phục chỉnh tề. Được biết nam ca sĩ sẽ sớm bay về Mỹ để chuẩn bị cho show diễn đã định sẵn sau khi hoàn thành lễ tiểu tường của cố nghệ sĩ.

Nam nghệ sĩ xuất hiện chỉn chu để viếng người tri kỷ. (Ảnh: Phạm Thành Trung)

Phi Nhung sinh năm 1970 ở Gia Lai. Năm 1989, cô sang Mỹ và gây dựng sự nghiệp âm nhạc thành công ở hải ngoại. Năm 2005, Phi Nhung về nước, theo đuổi dòng nhạc quê hương. Giọng ca "Bông điên điển" nhận nuôi nhiều trẻ mồ côi, trong đó có Quán quân "Giọng hát Việt nhí 2016" - Hồ Văn Cường. Năm 2021, Phi Nhung mắc Covid-19. Dù được các bác sĩ hết lòng cứu chữa nhưng nữ ca sĩ đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 28/9/2021, ra đi ở tuổi 52.