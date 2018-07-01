Mãi không chịu lấy chồng, MC Kỳ Duyên tiết lộ lý do cực sốc khiến chị em hoang mang tột độ

Hậu trường 01/07/2018 14:49

Được khuyên "sao không kiếm một tấm chồng", MC Kỳ Duyên khiến nhiều người không khỏi bất ngờ với câu trả lời của mình.

Trên trang Facebook cá nhân, MC Kỳ Duyên vừa thu hút sự chú ý của nhiều chị em khi trải lòng về vấn đề cá nhân của mình. Được khuyên nên kiếm một tấm chồng để khi về già bệnh tật còn có người bên cạnh chăm sóc, người đẹp này không ngần ngại chia sẻ quan điểm cá nhân về chủ đề nhạy cảm này. Kỳ Duyên thẳng thắn cho biết, cô không lấy chồng mà sẽ chuyên tâm kiếm tiền, đến khi về già thuê "2 chàng y tá đẹp trai" chăm sóc.

Mãi không chịu lấy chồng, MC Kỳ Duyên tiết lộ lý do cực sốc khiến chị em hoang mang tột độ - Ảnh 1
Ở tuổi ngoài 50, MC Kỳ Duyên vẫn xinh đẹp, quyến rũ ăn đứt nhiều đàn em kém tuổi - Ảnh: FBNV

Kỳ Duyên viết một cách hài hước: “Khi biết em mang kiếp độc thân, đêm đêm về phòng ôm gối chiếc riêng một mình...'

...thì câu khuyên tôi thường được nghe nhiều nhất (nói với tất cả sự thương mến pha lẫn chút thương hại) là: ‘Sao Duyên không kiếm một tấm chồng? Bây giờ còn sức thì không sao, chứ mai mốt về già bệnh hoạn cũng cần một người bên cạnh lo cho...’

Thoạt nghe cũng có lý. Viễn cảnh hai cụ tóc bạc phơ dắt tay nhau lúm khúm chậm chạp từng bước dưới những buổi chiều tà rợp nắng, khác nào với những cảnh tình trong phim, thoáng hiện lên trong đầu tôi. Dễ thương quá! Nhưng rồi ngắm kỹ lại... ủa là cụ bà đang đỡ cụ ông!!

Cuốn phim trong đầu tôi cùng với bài nhạc đệm (trí tưởng tượng của tôi rất phong phú) ‘Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời’ bỗng dưng rơi rụng một nốt khựng lại... và tôi chợt nghĩ: ‘Mình già và bệnh hoạn mà chồng thì thường lớn tuổi hơn vợ, có thể ổng còn bệnh hơn mình? Đàn ông lại có cái tật xấu là ưa ‘tình nguyện’ chết trước đàn bà chúng tôi (thống kê cho thấy đàn bà thọ hơn đàn ông khoảng 10 năm), vậy mình ‘vác’ một ông chồng về để ổng lo cho mình hay để mình lo ngược lại cho ổng đây ta!?

Mãi không chịu lấy chồng, MC Kỳ Duyên tiết lộ lý do cực sốc khiến chị em hoang mang tột độ - Ảnh 2

Mãi không chịu lấy chồng, MC Kỳ Duyên tiết lộ lý do cực sốc khiến chị em hoang mang tột độ - Ảnh 3
MC Kỳ Duyên bất ngờ chia sẻ về lý do không lấy chồng làm nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh: FBNV
Mãi không chịu lấy chồng, MC Kỳ Duyên tiết lộ lý do cực sốc khiến chị em hoang mang tột độ - Ảnh 4
Với cô, dù không có chồng nhưng bạn bè có thể giúp cô sống vui vẻ và ấm áp - Ảnh: FBNV

Thiết nghĩ lúc đó mình đã già yếu mệt mỏi dễ đưa đến sự bực bội, đi ra đi vô gặp người kia còn khó chịu và gàn hơn mình mà mình vẫn phải chiều chuộng chăm lo cháo nước (còn đâu răng ăn cơm?), thay tả mớm sữa... thôi thôi không xong rồi. Nhất định nếu lấy chồng phải lấy chồng trẻ! Trẻ hơn ít nhất 10 tuổi thì lúc đó ‘em’ nó mới còn sống để lo cho mình. Ý... nhưng chồng trẻ quá thì lúc mình già nó cũng ‘hốt hụi rồi dông lâu’ đâu còn ở bên mình? Ván bài này khó tính quá, binh kiểu nào cũng ‘mậu thầu mậu dĩ’!.

Thôi thì ‘nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ’ mai mốt tôi sẽ ráng làm nhiều tiền để về già thuê hai 'chàng y tá khỏe mạnh đẹp trai lo cho tôi cho chắc ăn. Sáng đánh mạt chược, chiều ăn kẹo cần để cười rồi ăn ngon ngủ ngon!! Đó mới gọi là hưởng già đúng nghĩa với tôi”!

Cuối bài viết, nữ MC tài năng còn thẳng thắn tâm sự, đừng ai hỏi cô chuyện lấy chồng. Vì không chồng cô vẫn còn bạn và có thể sống vui vẻ hạnh phúc như bao người.

Mãi không chịu lấy chồng, MC Kỳ Duyên tiết lộ lý do cực sốc khiến chị em hoang mang tột độ - Ảnh 5
Ngoài công việc, Kỳ Duyên dành thời gian đi du lịch và trò chuyện cùng bạn bè của mình - Ảnh: FBNV

 

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