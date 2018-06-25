Tuổi U60, MC Kỳ Duyên liều lĩnh mặc áo tắm đọ ngực cùng con gái và nhận cái kết thế này đây

Sau nhiều bộ ảnh gợi cảm đến ngộp thở, MC Kỳ Duyên vừa tung thêm bức ảnh khoe ngực đầy nóng rẫy bên cạnh con gái cưng. Mỹ nhân sinh năm 1965 dù đã chạm ngưỡng 60 những vẫn sở hữu những đường cong quyến rũ đến nao lòng, đặc biệt là vòng 1 săn chắc và hấp dẫn như mới đôi mươi. Nói về cô con gái Yenli năm nay 18 tuổi, nữ MC dành tặng những lời yêu thương và không quên trêu ghẹo chồng bằng những ngôn từ hóm hỉnh.

"Mùa hè con gái Yenli đi học bên Anh quốc về. Hai mẹ con đưa nhau đi chơi! Thích nhất là con lái xe mẹ nằm bên cạnh ngủ! Nuôi con 18 năm bây giờ mới bắt đầu được nhờ! Chị Maili đi chơi với bạn không muốn đi theo. Tuỳ... mẹ không bao giờ ép con làm điều gì con không muốn, miễn em vui và hạnh phúc là được.