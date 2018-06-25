Tuổi U60, MC Kỳ Duyên liều lĩnh mặc áo tắm đọ ngực cùng con gái và nhận cái kết thế này đây

Hậu trường 25/06/2018 16:21

Dù sắp chạm ngưỡng 60 nhưng MC Kỳ Duyên vẫn khiến nhiều người "bỏng mắt" với vòng 1 quyến rũ không thua kém con gái 18 tuổi.

Sau nhiều bộ ảnh gợi cảm đến ngộp thở, MC Kỳ Duyên vừa tung thêm bức ảnh khoe ngực đầy nóng rẫy bên cạnh con gái cưng. Mỹ nhân sinh năm 1965 dù đã chạm ngưỡng 60 những vẫn sở hữu những đường cong quyến rũ đến nao lòng, đặc biệt là vòng 1 săn chắc và hấp dẫn như mới đôi mươi. Nói về cô con gái Yenli năm nay 18 tuổi, nữ MC dành tặng những lời yêu thương và không quên trêu ghẹo chồng bằng những ngôn từ hóm hỉnh.

"Mùa hè con gái Yenli đi học bên Anh quốc về. Hai mẹ con đưa nhau đi chơi! Thích nhất là con lái xe mẹ nằm bên cạnh ngủ! Nuôi con 18 năm bây giờ mới bắt đầu được nhờ! Chị Maili đi chơi với bạn không muốn đi theo. Tuỳ... mẹ không bao giờ ép con làm điều gì con không muốn, miễn em vui và hạnh phúc là được.

Đấy...mình có cái tính chiều con chiều chồng chỉ khác là chiều con bao nhiêu con cũng không hư còn chiều chồng thì càng chiều càng hư! 'Chiều con từ thủa còn thơ, dậy chồng từ thủa bơ vơ mới về'... câu nói không sai tí nào!", MC Kỳ Duyên viết.

Tuổi U60, MC Kỳ Duyên liều lĩnh mặc áo tắm đọ ngực cùng con gái và nhận cái kết thế này đây - Ảnh 1
MC Kỳ Duyên sở hữu thân hình 'bốc lửa' không hề kém cạnh cô con gái 18 tuổi - Ảnh: Internet

Dưới bài chia sẻ, rất đông cư dân mạng dành tặng những lời khen có cánh cho nữ MC tài năng. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cách sống phóng khoáng và luôn biết yêu thương bản thân của bà mẹ U60.

"Ai nói gì mặc ai mình cứ sống sao thấy vui là được chị nhỉ. U60 mà được như chị thì chẳng có ai sợ già nữa rồi chị ơi", một cư dân mạng bình luận.

Tuổi U60, MC Kỳ Duyên liều lĩnh mặc áo tắm đọ ngực cùng con gái và nhận cái kết thế này đây - Ảnh 2
Con gái MC Kỳ Duyên có thể tự do sống theo ý mình, không bị mẹ quản lý chuyện đời tư - Ảnh: Internet
Tuổi U60, MC Kỳ Duyên liều lĩnh mặc áo tắm đọ ngực cùng con gái và nhận cái kết thế này đây - Ảnh 3
Vẻ đẹp 'nóng bỏng' của MC Kỳ Duyên ở tuổi U60 khiến nhiều chị em ghen tỵ - Ảnh: Internet
Tuổi U60, MC Kỳ Duyên liều lĩnh mặc áo tắm đọ ngực cùng con gái và nhận cái kết thế này đây - Ảnh 4
Tuổi U60, MC Kỳ Duyên liều lĩnh mặc áo tắm đọ ngực cùng con gái và nhận cái kết thế này đây - Ảnh 5
MC Kỳ Duyên sở hữu vóc dáng săn chắc không thua gì các cô gái trẻ - Ảnh: Internet
Tuổi U60, MC Kỳ Duyên liều lĩnh mặc áo tắm đọ ngực cùng con gái và nhận cái kết thế này đây - Ảnh 6
Tuổi U60, MC Kỳ Duyên liều lĩnh mặc áo tắm đọ ngực cùng con gái và nhận cái kết thế này đây - Ảnh 7
Tuổi U60, MC Kỳ Duyên liều lĩnh mặc áo tắm đọ ngực cùng con gái và nhận cái kết thế này đây - Ảnh 8
Tuổi U60, MC Kỳ Duyên liều lĩnh mặc áo tắm đọ ngực cùng con gái và nhận cái kết thế này đây - Ảnh 9
MC Kỳ Duyên sở hữu nhiều bộ ảnh táo bạo - Ảnh: Internet
Tuổi U60, MC Kỳ Duyên liều lĩnh mặc áo tắm đọ ngực cùng con gái và nhận cái kết thế này đây - Ảnh 10
MC Kỳ Duyên có lối sống phóng theo, gần giống với người phương Tây - Ảnh: Internet

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