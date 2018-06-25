Tuổi U60, MC Kỳ Duyên liều lĩnh mặc áo tắm đọ ngực cùng con gái và nhận cái kết thế này đây

Dù sắp chạm ngưỡng 60 nhưng MC Kỳ Duyên vẫn khiến nhiều người "bỏng mắt" với vòng 1 quyến rũ không thua kém con gái 18 tuổi.
- Hớ hênh vì mặc váy trèo dừa, MC Kỳ Duyên giúp già trẻ lớn bé được một phen 'rửa mắt'
- Tuổi U60, MC Kỳ Duyên vẫn khoe ngực "khủng" khiến Trương Quỳnh Anh phải "thẹn"
Sau nhiều bộ ảnh gợi cảm đến ngộp thở, MC Kỳ Duyên vừa tung thêm bức ảnh khoe ngực đầy nóng rẫy bên cạnh con gái cưng. Mỹ nhân sinh năm 1965 dù đã chạm ngưỡng 60 những vẫn sở hữu những đường cong quyến rũ đến nao lòng, đặc biệt là vòng 1 săn chắc và hấp dẫn như mới đôi mươi. Nói về cô con gái Yenli năm nay 18 tuổi, nữ MC dành tặng những lời yêu thương và không quên trêu ghẹo chồng bằng những ngôn từ hóm hỉnh.
"Mùa hè con gái Yenli đi học bên Anh quốc về. Hai mẹ con đưa nhau đi chơi! Thích nhất là con lái xe mẹ nằm bên cạnh ngủ! Nuôi con 18 năm bây giờ mới bắt đầu được nhờ! Chị Maili đi chơi với bạn không muốn đi theo. Tuỳ... mẹ không bao giờ ép con làm điều gì con không muốn, miễn em vui và hạnh phúc là được.
Đấy...mình có cái tính chiều con chiều chồng chỉ khác là chiều con bao nhiêu con cũng không hư còn chiều chồng thì càng chiều càng hư! 'Chiều con từ thủa còn thơ, dậy chồng từ thủa bơ vơ mới về'... câu nói không sai tí nào!", MC Kỳ Duyên viết.
Dưới bài chia sẻ, rất đông cư dân mạng dành tặng những lời khen có cánh cho nữ MC tài năng. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cách sống phóng khoáng và luôn biết yêu thương bản thân của bà mẹ U60.
"Ai nói gì mặc ai mình cứ sống sao thấy vui là được chị nhỉ. U60 mà được như chị thì chẳng có ai sợ già nữa rồi chị ơi", một cư dân mạng bình luận.
Clip MC Kỳ Duyên hát "Anh cứ ăn đi" khiến nhiều người cười bò lăn