Hớ hênh vì mặc váy trèo dừa, MC Kỳ Duyên giúp già trẻ lớn bé được một phen 'rửa mắt'

MC Kỳ Duyên khiến nhiều người "thót tim" khi thản nhiên trèo hái dừa dù đang mặc chiếc đầm trắng cổ yếm cực gợi cảm.
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Vốn có tính cách hài hước, MC Kỳ Duyên thường xuyên đăng tải lên trang cá nhân những khoảnh khắc "bá đạo" khiến người xem cười lăn. Mới đây, mỹ nhân sinh năm 1965 tiếp tục gây sốc với loạt ảnh trèo dừa khi đang mặc váy.
Ở bức ảnh đầu tiên, nữ MC khoe vóc dáng quyến rũ, thần thái hút hồn trong mẫu váy maxi màu trắng dịu dàng. Tuy không quá gợi cảm nhưng bộ đầm của Kỳ Duyên khiến nhiều người nghĩ rằng chị đang có kỳ nghỉ tuyệt vời ở một khu du lịch nào đó. Tuy nhiên, đến tấm hình sau thì Kỳ Duyên đã lộ rõ bản chất "lầy lội" của mình. MC xinh đẹp thản nhiên co chân trèo lên cây dừa cao mà không cần bận tâm đến việc có bị "lộ hàng" hay không.
Dưới chia sẻ của Kỳ Duyên, hàng trăm fan tỏ ra ngạc nhiên trước sự vô tư hết cỡ của chị. Nhiều cư dân mạng để lại những dòng bình luận hài hước để trêu ghẹo nữ MC nổi tiếng. "Mong có một cơn gió thổi qua"; "Trời ơi, chị Duyên chịu chơi ghê, mặc váy mà trèo dừa, thiệt bó tay luôn", các fan nhận xét.
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