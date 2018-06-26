Mặc showbiz thị phi, Lê Âu Ngân Anh thản nhiên buông áo khoe ngực đầy ở thủ đô Paris hoa lệ

Lê Âu Ngân Anh khoe loạt ảnh mới trong chuyến du lịch châu Âu khiến nhiều người phải "mắt tròn mắt dẹt".

Tuy dính nhiều lùm xùm sau đăng quang Hoa hậu Đại dương nhưng Lê Âu Ngân Anh vẫn có cuộc sống vô cùng sang chảnh, thậm chí còn vượt xa các Hoa hậu được lòng công chúng. Mới chỉ đoạt ngôi vị được 7 tháng nhưng người đẹp Tiền Giang đã có cơ hội đi nước ngoài như đi chợ, thường xuyên check in ở những đất nước xa xôi như Nhật Bản, Pháp, Mỹ... khiến ai cũng phải xuýt xoa trầm trồ.

Mới đây, Hoa hậu Đại dương 2017 tiếp tục gây sốt với loạt ảnh khoe bờ vai gợi cảm cùng áo choàng tắm ở Paris. Trong những khoảnh khắc thư giãn tại một khách sạn sang trọng, Lê Âu Ngân Anh thư thái ngồi uống trà, ăn bánh đắt tiền và ngẫm nghĩ sự đời. Giữa lúc showbiz đang ồn ào với đủ chuyện nhiễu nhương, Hoa hậu Đại dương chọn cách rời xa Việt Nam vài ngày để tận hưởng cuộc sống.

Lê Âu Ngân Anh lộ vẻ mặt mệt mỏi trên đất Pháp - Ảnh: FBNV

Hoa hậu Đại dương 2017 rất biết cách tận hưởng cuộc sống - Ảnh: FBNV

Cuộc sống sang chảnh của Lê Âu Ngân Anh khiến nhiều người ghen tỵ - Ảnh: FBNV

Clip Lê Âu Ngân Anh chụp hình với áo dài Võ Việt Chung tại Nhật Bản

Sợ phải làm người bình thường, Lê Âu Ngân Anh tuyên bố sẽ không bao giờ trả vương miện Dù không được ủng hộ sau nhiều tháng đăng quang nhưng Lê Âu Ngân Anh quyết không trả lại vương miện vì sợ phải làm người bình thường.

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